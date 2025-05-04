Этот маршрут разработан для путешественников, которые любят природу и активный отдых! Вы окажетесь вдали от туристической суеты популярных локаций, увидите другой Байкал — тот, который нужно заслужить, до которого нужно добраться. А в награду вам откроются воды озера удивительной красоты и цвета, его скалистые берега и песчаные пляжи, запах хвои и дикоросов.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

8:00 — Выезд из Иркутска, переезд в Листвянку.

9:00 — Старт маршрута. Первые 3,5 км тропа идёт в гору. Наберём высоту на 400 м и полюбуемся прекрасным видом Байкала. Выйдем к берегу вдоль крутых обрывов высоко над водой. Сделаем несколько остановок у озера (в тёплую погоду можно будет искупаться) и, конечно, перекусим и выпьем ароматного чая или кофе.

16:00 — Ориентировочное время прибытия в Большие Коты.

16:00 — 17:30 — Отдых на берегу, по желанию — обед в гостевом доме. Если останутся силы, можно подняться на смотровую площадку «Гребешок».

18:00 — Водный переход в Листвянку.

18:30 — Прибытие в Листвянку, посещение рыбного и сувенирного рынков, отправление в Иркутск.

20:00 — Ориентировочное время возвращения в Иркутск.

Организационные детали

Общая протяженность маршрута — 24 км

Переход по тропе займёт от 5 до 8 часов в зависимости от уровня вашей подготовки и времени остановок

Уровень сложности — средний. Маршрут доступен всем, но желательно иметь минимальный опыт треккинга или достаточную выносливость и физическую подготовку для долгой ходьбы

Рекомендуемый возраст детей — от 6 лет

Треккинг проходит с мая по октябрь

В стоимость включено

Трансфер на автомобиле из Иркутска или Листвянки до места старта

Обратный переход по Байкалу на скоростном катере или ракете

Рекреационный сбор за посещение национального парка

Перекус в пути: свежесваренный в турке кофе, чай с сибирскими травами, сухофрукты и орехи, сэндвичи и нарезка

Аптечка и репелленты от насекомых

Треккинговые палки (по запросу)

Дополнительно по желанию оплачивается