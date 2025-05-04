Этот маршрут разработан для путешественников, которые любят природу и активный отдых! Вы окажетесь вдали от туристической суеты популярных локаций, увидите другой Байкал — тот, который нужно заслужить, до которого нужно добраться.
А в награду вам откроются воды озера удивительной красоты и цвета, его скалистые берега и песчаные пляжи, запах хвои и дикоросов.
А в награду вам откроются воды озера удивительной красоты и цвета, его скалистые берега и песчаные пляжи, запах хвои и дикоросов.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
8:00 — Выезд из Иркутска, переезд в Листвянку.
9:00 — Старт маршрута. Первые 3,5 км тропа идёт в гору. Наберём высоту на 400 м и полюбуемся прекрасным видом Байкала. Выйдем к берегу вдоль крутых обрывов высоко над водой. Сделаем несколько остановок у озера (в тёплую погоду можно будет искупаться) и, конечно, перекусим и выпьем ароматного чая или кофе.
16:00 — Ориентировочное время прибытия в Большие Коты.
16:00 — 17:30 — Отдых на берегу, по желанию — обед в гостевом доме. Если останутся силы, можно подняться на смотровую площадку «Гребешок».
18:00 — Водный переход в Листвянку.
18:30 — Прибытие в Листвянку, посещение рыбного и сувенирного рынков, отправление в Иркутск.
20:00 — Ориентировочное время возвращения в Иркутск.
Организационные детали
- Общая протяженность маршрута — 24 км
- Переход по тропе займёт от 5 до 8 часов в зависимости от уровня вашей подготовки и времени остановок
- Уровень сложности — средний. Маршрут доступен всем, но желательно иметь минимальный опыт треккинга или достаточную выносливость и физическую подготовку для долгой ходьбы
- Рекомендуемый возраст детей — от 6 лет
- Треккинг проходит с мая по октябрь
В стоимость включено
- Трансфер на автомобиле из Иркутска или Листвянки до места старта
- Обратный переход по Байкалу на скоростном катере или ракете
- Рекреационный сбор за посещение национального парка
- Перекус в пути: свежесваренный в турке кофе, чай с сибирскими травами, сухофрукты и орехи, сэндвичи и нарезка
- Аптечка и репелленты от насекомых
- Треккинговые палки (по запросу)
Дополнительно по желанию оплачивается
- Обед или ужин в гостевом доме в Больших Котах
- Покупки на сувенирном и рыбном рынках
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Иркутске или Листвянке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 166 туристов
Меня зовут Ольга, я родилась и выросла на Байкале. Влюбляю в него путешественников уже более 10 лет. Экскурсии проходят в составе нашей маленькой семьи: я, мой муж Иван и пес Шон. Мы покажем вам настоящие заповедные места, где любим отдыхать сами. До встречи!Задать вопрос
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