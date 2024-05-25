Вы отправитесь в путь по старинному тракту, соединяющему Запад и Восток.
Увидите Байкал с высоты, побываете на верхушке водопада, по желанию выпьете целебной воды и искупаетесь в термальном источнике.
Мы расскажем, что значит бурханить и при чём тут буддизм, сколько тёщиных языков у тракта и почему Иркут не смог стать зятем Байкала.
Увидите Байкал с высоты, побываете на верхушке водопада, по желанию выпьете целебной воды и искупаетесь в термальном источнике.
Мы расскажем, что значит бурханить и при чём тут буддизм, сколько тёщиных языков у тракта и почему Иркут не смог стать зятем Байкала.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Через Култукский тракт по горному серпантину вы доберётесь до самой западной части Байкала. Подниметесь на смотровую площадку, чтобы полюбоваться незабываемыми видами Байкала, и подъедете к священному озеру-морю.
- По желанию побываете в уникальном вокзале-музее из чистого мрамора и прикоснётесь к истории Байкала. 15-минутную экскурсию внутри проведёт местный гид. Вход в музей бесплатный.
- Проезжая вдоль горных хребтов Саян и Хамар-Дабан, насладитесь удивительными видами на альпийские луга. Возле буддийской ступы Даши Гоман узнаете, что значит бурханить. Покормите лесных птиц орешками прямо с рук и сделаете незабываемые фото.
- В посёлке Аршан подниметесь по тропе здоровья к водопаду. Если захотите, попробуете минеральную воду из источника, примете минеральную ванну в корпусе санатория «Аршан» или искупаетесь в крытом термальном источнике.
- Посетите буддийский храм Бодхидхарма и Монгольский рынок, где можно купить сувениры и местные травы. А на обратном пути в Иркутск заедете на рыбный рынок, где продаётся знаменитый байкальский омуль.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace или внедорожнике Ford.
- Дополнительные расходы: вход в национальный парк — 200 руб. /чел., вход в минеральные ванны — 400 руб. /чел., обед — в среднем 600 руб. /чел. (по желанию).
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 20 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Сибирячка в третьем поколении, влюблённая в свою малую Родину. Вместе с моей коллегой Татьяной мы передадим вам настроение старинного сибирскогоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
25 мая 2024
Великолепное путешествие!
12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную любовь к родным местам!
Отдельное спасибо Илье за комфортное и уверенное вождение по очень непростой дороге!
Желаю вам процветания и новых интересных маршрутов на радость людям!
12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную любовь к родным местам!
Отдельное спасибо Илье за комфортное и уверенное вождение по очень непростой дороге!
Желаю вам процветания и новых интересных маршрутов на радость людям!
с
светлана
22 мая 2024
Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
Л
Лариса
11 мая 2024
Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на погоду- за 12 часов мы попали во все времена года (выехали весной, на водопад добрались зимой, так как повалил снег и вернулись в Иркутск опять с весной)-было все на высшем уровне!! Увидели величие Саян, красоту цветущего багульника, шум водопада!!! Спасибо!
Наталия
6 мая 2024
Насыщенная программа экскурсии. Елена великолепный гид.
Минеральная вода в Саянах вкуснее, чем в Кисловодске или Ессентуках.
Минеральная вода в Саянах вкуснее, чем в Кисловодске или Ессентуках.
С
Светлана
28 мар 2024
Было интересно
С
Софья
26 мар 2024
Елена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местных достопримечательностей и истории было впечатляющим, она с легкостью провела нас по всем интересным местам по пути в Аршан. Мы получили не только незабываемый опыт, но и красивые фотографии, которые будут напоминать нам о нашем путешествии из Петербурга на Байкал.
Ирина
26 мар 2024
Очень понравилась экскурсия на Аршан. Замечательная работа гида Елены и водителя Артема. Все в размеренном темпе, душевно, интересно. Рекомендую именно эту команду.
Стася
19 мар 2024
Потрясающая экскурсия. Отметила ответственный, чуткий подход к каждому участнику. Все с душой и полной отдачей! Спасибо Елене и Татьяне за аккуратное вождение и огромное количество интересных историй, фактов, красивых легенд и фотографий. Само место живописное, тихое и гармоничное. Там отдыхаешь душой. Поэтому если вы хотите насладиться природой, спокойствием, красотой
и облагородить все это знаниями- вам точно сюда!
и облагородить все это знаниями- вам точно сюда!
Фомина
17 мар 2024
Это настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна и Елена замечательные проводники в маленькую, но очень живописную местную Швейцарию. На комфортабельном авто под
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