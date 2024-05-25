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управлением Татьяны, в сопровождении Гида - расказчика Елены мы двинулись в путь, время в дороге (а это в общей сложности 250 км в одну сторону) пролетело незаметно, мы прослушали легенды и истории об Иркутске, Бурятии, сделали остановки в интересных локациях для фото, посетили вокзал из мрамора и интерактивный музей при нем, задобрили духов у Буддийской ступы, повязали ленточки, в Аршане покормили с рук птичек и, конечно же, искупались в минеральных ваннах санатория, посетив напоследок монгольский рынок и набрав с собой целебной воды. Отдельно хочу поблагодарить Татьяну и Елену за чёткий тайминг (были и санитарные остановки, и чай - кофе, и обед) и своевременное возвращение в город (мне необходимо было на поезд, идущий в 22.00 во Владивосток). Рекомендую экскурсию всем, как путешественникам, так и местным жителям (как тур выходного дня).