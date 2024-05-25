Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады

Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Вы отправитесь в путь по старинному тракту, соединяющему Запад и Восток.

Увидите Байкал с высоты, побываете на верхушке водопада, по желанию выпьете целебной воды и искупаетесь в термальном источнике.

Мы расскажем, что значит бурханить и при чём тут буддизм, сколько тёщиных языков у тракта и почему Иркут не смог стать зятем Байкала.
5
9 отзывов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Через Култукский тракт по горному серпантину вы доберётесь до самой западной части Байкала. Подниметесь на смотровую площадку, чтобы полюбоваться незабываемыми видами Байкала, и подъедете к священному озеру-морю.
  • По желанию побываете в уникальном вокзале-музее из чистого мрамора и прикоснётесь к истории Байкала. 15-минутную экскурсию внутри проведёт местный гид. Вход в музей бесплатный.
  • Проезжая вдоль горных хребтов Саян и Хамар-Дабан, насладитесь удивительными видами на альпийские луга. Возле буддийской ступы Даши Гоман узнаете, что значит бурханить. Покормите лесных птиц орешками прямо с рук и сделаете незабываемые фото.
  • В посёлке Аршан подниметесь по тропе здоровья к водопаду. Если захотите, попробуете минеральную воду из источника, примете минеральную ванну в корпусе санатория «Аршан» или искупаетесь в крытом термальном источнике.
  • Посетите буддийский храм Бодхидхарма и Монгольский рынок, где можно купить сувениры и местные травы. А на обратном пути в Иркутск заедете на рыбный рынок, где продаётся знаменитый байкальский омуль.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace или внедорожнике Ford.
  • Дополнительные расходы: вход в национальный парк — 200 руб. /чел., вход в минеральные ванны — 400 руб. /чел., обед — в среднем 600 руб. /чел. (по желанию).
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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3
2
1
Г
25 мая 2024
Великолепное путешествие!
12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную любовь к родным местам!
Отдельное спасибо Илье за комфортное и уверенное вождение по очень непростой дороге!
Желаю вам процветания и новых интересных маршрутов на радость людям!
Великолепное путешествие!Великолепное путешествие!
с
22 мая 2024
Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
Л
11 мая 2024
Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на погоду- за 12 часов мы попали во все времена года (выехали весной, на водопад добрались зимой, так как повалил снег и вернулись в Иркутск опять с весной)-было все на высшем уровне!! Увидели величие Саян, красоту цветущего багульника, шум водопада!!! Спасибо!
Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на
Наталия
6 мая 2024
Насыщенная программа экскурсии. Елена великолепный гид.
Минеральная вода в Саянах вкуснее, чем в Кисловодске или Ессентуках.
Насыщенная программа экскурсии. Елена великолепный гид.Насыщенная программа экскурсии. Елена великолепный гид.Насыщенная программа экскурсии. Елена великолепный гид.Насыщенная программа экскурсии. Елена великолепный гид.Насыщенная программа экскурсии. Елена великолепный гид.Насыщенная программа экскурсии. Елена великолепный гид.
С
28 мар 2024
Было интересно
Было интересноБыло интересно
С
26 мар 2024
Елена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местных достопримечательностей и истории было впечатляющим, она с легкостью провела нас по всем интересным местам по пути в Аршан. Мы получили не только незабываемый опыт, но и красивые фотографии, которые будут напоминать нам о нашем путешествии из Петербурга на Байкал.
Елена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местныхЕлена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местныхЕлена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местныхЕлена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местныхЕлена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местныхЕлена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местныхЕлена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местныхЕлена оказалась не только прекрасным гидом, но и чудесным фотографом подбирающим отличные ракурсы. Ее знание местных
Ирина
26 мар 2024
Очень понравилась экскурсия на Аршан. Замечательная работа гида Елены и водителя Артема. Все в размеренном темпе, душевно, интересно. Рекомендую именно эту команду.
Стася
19 мар 2024
Потрясающая экскурсия. Отметила ответственный, чуткий подход к каждому участнику. Все с душой и полной отдачей! Спасибо Елене и Татьяне за аккуратное вождение и огромное количество интересных историй, фактов, красивых легенд и фотографий. Само место живописное, тихое и гармоничное. Там отдыхаешь душой. Поэтому если вы хотите насладиться природой, спокойствием, красотой
и облагородить все это знаниями- вам точно сюда!
Потрясающая экскурсия. Отметила ответственный, чуткий подход к каждому участнику. Все с душой и полной отдачей! СпасибоПотрясающая экскурсия. Отметила ответственный, чуткий подход к каждому участнику. Все с душой и полной отдачей! СпасибоПотрясающая экскурсия. Отметила ответственный, чуткий подход к каждому участнику. Все с душой и полной отдачей! Спасибо
Фомина
17 мар 2024
Это настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна и Елена замечательные проводники в маленькую, но очень живописную местную Швейцарию. На комфортабельном авто под
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управлением Татьяны, в сопровождении Гида - расказчика Елены мы двинулись в путь, время в дороге (а это в общей сложности 250 км в одну сторону) пролетело незаметно, мы прослушали легенды и истории об Иркутске, Бурятии, сделали остановки в интересных локациях для фото, посетили вокзал из мрамора и интерактивный музей при нем, задобрили духов у Буддийской ступы, повязали ленточки, в Аршане покормили с рук птичек и, конечно же, искупались в минеральных ваннах санатория, посетив напоследок монгольский рынок и набрав с собой целебной воды. Отдельно хочу поблагодарить Татьяну и Елену за чёткий тайминг (были и санитарные остановки, и чай - кофе, и обед) и своевременное возвращение в город (мне необходимо было на поезд, идущий в 22.00 во Владивосток). Рекомендую экскурсию всем, как путешественникам, так и местным жителям (как тур выходного дня).

Это настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна иЭто настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна иЭто настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна иЭто настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна иЭто настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна иЭто настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна иЭто настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна иЭто настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна иЭто настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна иЭто настоящая сказка! Так я могу в пару - тройку слов охарактеризовать этот тур. Татьяна и

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