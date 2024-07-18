Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Побываем в настоящей юрте и полакомимся национальными угощениями, побываем на этническом концерте и даже увидим, как проводят обряд у мыса 13 Обоо. Заглянем в место силы Баян-Уул и узнаем его легенды. Жить будем в уютных домиках, чтобы прочувствовать атмосферу кочевничества.
июл
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 000 ₽
Описание
Организационные детали
С собой необходимо иметь загранпаспорт. Также рекомендуем взять коньки (при наличии) и тёплую одежду.
Проживание. В деревянных домиках по 4-5 человек.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Есть Wi-Fi в кафе на территории кемпа.
Программа тура по дням
Прибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 Обоо
В 06:00 стартуем из Иркутска. По дороге будем любоваться сибирскими пейзажами. Уже через 4,5 часа окажемся на границе. В посёлке Култук сделаем остановку, чтобы встретить рассвет у Байкала на смотровой площадке. Затем продолжим путь через Тункинскую долину: увидим хребет Хамар-Дамбан и Восточные Саяны. Пересечём границу и заселимся в домики, где нас будет ждать обед.
Далее отправимся в гости к кочевнику в монгольскую юрту. Здесь познакомимся с бытом местных жителей, полакомимся национальными угощениями и согреемся чаем. После посетим сакральное место — мыс 13 Обоо. Загадывайте желания! Проведём обряд и пойдём отдыхать.
Баян-Уул и этнический концерт
Позавтракав, направимся к подножию самой высокой точки Восточных Саян — Мунку-Сардык. Побываем в месте силе, Баян-Ууле и узнаем его легенды. Затем вернёмся в домики на обед.
Вечером вас ждёт уникальное представление — этнический монгольский концерт, который погрузит вас в национальную культуру. На ужин отведаем хорхог — мясо, тушёное в котле на раскалённых камнях.
Возвращение в Иркутск
После завтрака выезжаем в Иркутск. По пути заглянем в магазинчики, чтобы закупиться сувенирами из Монголии.
Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Этнический концерт
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Аренда сапов, лодок
- Баня - 500 руб. в час
- Сессия с монгольским шаманом