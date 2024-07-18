В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Авторский тур в Иркутске

Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык

В этом небольшом путешествии вас ждут не только удивительные пейзажи, но и погружение в культуру монголов.

Побываем в настоящей юрте и полакомимся национальными угощениями, побываем на этническом концерте и даже увидим, как проводят обряд у мыса 13 Обоо. Заглянем в место силы Баян-Уул и узнаем его легенды. Жить будем в уютных домиках, чтобы прочувствовать атмосферу кочевничества.
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Ближайшие даты:
18
июл
3
авг
13
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой необходимо иметь загранпаспорт. Также рекомендуем взять коньки (при наличии) и тёплую одежду.

Проживание. В деревянных домиках по 4-5 человек.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Связь и Интернет. Есть Wi-Fi в кафе на территории кемпа.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 Обоо

В 06:00 стартуем из Иркутска. По дороге будем любоваться сибирскими пейзажами. Уже через 4,5 часа окажемся на границе. В посёлке Култук сделаем остановку, чтобы встретить рассвет у Байкала на смотровой площадке. Затем продолжим путь через Тункинскую долину: увидим хребет Хамар-Дамбан и Восточные Саяны. Пересечём границу и заселимся в домики, где нас будет ждать обед.

Далее отправимся в гости к кочевнику в монгольскую юрту. Здесь познакомимся с бытом местных жителей, полакомимся национальными угощениями и согреемся чаем. После посетим сакральное место — мыс 13 Обоо. Загадывайте желания! Проведём обряд и пойдём отдыхать.

Прибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 ОбооПрибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 ОбооПрибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 ОбооПрибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 ОбооПрибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 Обоо
2 день

Баян-Уул и этнический концерт

Позавтракав, направимся к подножию самой высокой точки Восточных Саян — Мунку-Сардык. Побываем в месте силе, Баян-Ууле и узнаем его легенды. Затем вернёмся в домики на обед.

Вечером вас ждёт уникальное представление — этнический монгольский концерт, который погрузит вас в национальную культуру. На ужин отведаем хорхог — мясо, тушёное в котле на раскалённых камнях.

Баян-Уул и этнический концертБаян-Уул и этнический концертБаян-Уул и этнический концертБаян-Уул и этнический концертБаян-Уул и этнический концертБаян-Уул и этнический концерт
3 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака выезжаем в Иркутск. По пути заглянем в магазинчики, чтобы закупиться сувенирами из Монголии.

Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Этнический концерт
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Аренда сапов, лодок
  • Баня - 500 руб. в час
  • Сессия с монгольским шаманом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 06:00
Завершение: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», время зависит от времени окончания экскурсионной программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры

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