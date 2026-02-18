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Листвянка - знакомство с Байкалом

Индивидуальный трансфер из Иркутска в Листвянку - начало знакомства с Байкалом
Листвянку можно смело назвать одной из визитных карточек Байкала, ведь зачастую именно с этого поселка начинается знакомство туристов с природой Прибайкалья.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню. А также узнаете местные легенды и поближе познакомитесь с культурой бурятского народа!
5
39 отзывов
Листвянка - знакомство с Байкалом
Листвянка - знакомство с Байкалом
Листвянка - знакомство с Байкалом

Описание трансфер

Листвянка — отличное место, чтобы начать знакомство с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и вы попадаете в туристическую Мекку Сибири. Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа. Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное родом из детства — «Муравейник». Что вас ожидает:
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
  • Далее мы отправимся по Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
  • Завтрак на территории музея в кафе (по желанию,оплачивается отдельно).
  • Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
  • Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока реки Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
  • Далее мы прогуляемся по поселку Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу, как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе «Мечтатели» на кофе-брейк.
  • Также мы посетим Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете виртуально спуститься на дно Байкала.

• После мы вернемся в Иркутск. Важная информация:

  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа).
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа.
  • Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию.

Ежедневно 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Байкальский тракт
  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Исток реки Ангары
  • Камень Черского
  • Канатная дорога
  • Памятник Александру Вампилову
  • Байкальский музей
  • Свято-Никольская церковь
  • Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск
  • Пешие прогулки по красивым местам
Что не входит в цену
  • Входные билеты: Музей Тальцы - 350 рублей, Байкальский музей - 600 рублей, Кресельный подъемник на Камень Черского - 600 рублей
  • Питание: кофе, обед. Заказ по меню оплачивается на месте.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
  • Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа
  • Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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3
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2
1
Г
Прекрасная экскурсия с гидом Виталиной, которая рассказала нам очень много интересного об Иркутске, о природе, о музее «Тальцы». В Листвянке вышли на красивый лед.
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О
Это была замечательная экскурсия и незабываемые эмоции. Виталина прекрасный гид и за несколько часов, не смотря на метель, мы посетили много красивых мест 😍 Музей Тальцы, кафе Юрта, набережная в
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Листвянке, дендропарк Байкальского музея, смотровая прощадка, сувенирная лавка, Байкальский музей, рыбный рынок Виталина настоящий профессионал своего дела, гид, к которому действительно хочется еще раз обратиться за экскурсией!
Множество интересных фактов о Байкале и местных народностях. Мы в восторге!

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И
Из большого количества туров в Листвянку выбрали тур с Виталиной и оказались правы. Маршрут был выстроен таким образом, чтобы мы любовались и фотографировали достопримечательности без толпы туристов (в особенности из
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Китая). Речь идёт о количестве туристов и шуме из-за них (про очереди сделать фото молчу). Без всяких обид к другим туристам, но посещение определённых мест требует тишины и любования открывшимися видами. С Виталиной мы получили огромное удовольствие от посещения Листвянки. В первую очередь при бронировании рассматривала, что входит в тур, откуда забирают и куда возвращают по окончанию тура, также что входит в программу и возможность её корректировки. Ожидания и реальность совпали. Спасибо большое Виталине за тур, который был не просто работой, а организован с любовью к своему делу.

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В
В октябре посещали Иркутск и конечно Байкал. Первое знакомство с Байкалом получилось через агентство "Спутник". Нашли на сайте. Выбрали Листвянку. Нам написала гид Виталина, договорились о времени и месте встречи.
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В назначенное время за нами заехала Виталина. Подробности долго расписывать, поэтому в коротко). Отличная экскурсия с заездом в Тальцы архитектурно-этнографический музей. Замечательное место очень советуем посетить. Потом должна была быть канатка, но по техническим причинам она не работала. Компенсировали вкусным обедом из бурятских блюд. И вот он Байкал!!!! В итоге хочется сказать огромное спасибо Виталине за очень полезную и интересную информацию с которой она делилась всю дорогу и на Байкал и обратно. Получилась очень увлекательная поездка не только благодаря природе и Байкалу, а в основном Виталине, ее не переслушать) Спасибо огромное за море впечатлений, процветания, благополучия, мира и развития новых направлений на Байкал! Очень понравилось и в этом очень большая заслуга Виталины, которая всей душой любит свой родной край! Спасибо!!!!

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Н
31 декабря в канун Нового года мы отправились на экскурсию "Листвянка - знакомство с Байкалом". Нашим гидом была Виталина. Ровно в 10.00 нас забрали из отеля. В течении всего пути
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Виталина подробно рассказывала об Иркутске (его истории и современности). Первым пунктом экскурсии был музей под открытым небом в Тальцах. Как основательно и трудно жили наши предки, что в 17 веке, что в первой половине 20-го. Вторым пунктом экскурсии было место истока Ангары. Ошеломляющий вид, шаман-камень, прекрасная Ангара. Далее мы посетили смотровую площадку (по канатной дороге) с великолепными пейзажами - бескрайний Байкал, суровые горы. Затем мы приехали в Листвянку. Там пообедали и погуляли по байкальской набережной. Заглянули на местный рынок. Там есть что прикупить для себя и на подарки. После прогулки на свежем воздухе мы зашли в музей Байкала. Там мы получили документальные подтверждения того, о чем так интересно и увлеченно рассказывала Виталина. А какие чудесные и милые нерпы. С какой грацией они перемещаются в своем бассейне. А какой нам посчастливилось увидеть закат! Знакомство с Байкалом состоялось, благодаря великолепной работе нашего гида и водителя. Виталина глубоко влюблена и почитает Байкал, и эту любовь ей удалось передать нам сполна. Да, действительно, он такой, каким его называют в песне -"Славное море - священный Байкал"!

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Л
31 декабря в канун Нового года мы отправились на экскурсию "Листвянка - знакомство с Байкалом". Нашим гидом была Виталина. Ровно в 10.00 нас забрали из отеля. В течении всего пути
читать дальшеуменьшить

Виталина подробно рассказывала об Иркутске (его истории и современности). Первым пунктом экскурсии был музей под открытым небом в Тальцах. Как основательно и трудно жили наши предки, что в 17 веке, что в первой половине 20-го. Вторым пунктом экскурсии было место истока Ангары. Ошеломляющий вид, шаман-камень, прекрасная Ангара. Далее мы посетили смотровую площадку (по канатной дороге) с великолепными пейзажами - бескрайний Байкал, суровые горы. Затем мы приехали в Листвянку. Там пообедали и погуляли по байкальской набережной. Заглянули на местный рынок. Там есть что прикупить для себя и на подарки. После прогулки на свежем воздухе мы зашли в музей Байкала. Там мы получили документальные подтверждения того, о чем так интересно и увлеченно рассказывала Виталина. А какие чудесные и милые нерпы. С какой грацией они перемещаются в своем бассейне. А какой нам посчастливилось увидеть закат! Знакомство с Байкалом состоялось, благодаря великолепной работе нашего гида и водителя. Виталина глубоко влюблена и почитает Байкал, и эту любовь ей удалось передать нам сполна. Да, действительно, он такой, каким его называют в песне -"Славное море - священный Байкал"!

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