Листвянка — отличное начало для знакомства с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и Вы попадете в туристическую Мекку Сибири.

Об экскурсии

Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа! Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное «Муравейник» родом из детства.

Организационные моменты

В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.

Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами — шоу с нерпами в Листвянке, колесо обозрения, питомник хаски.

Поездка проходит в небольших группах до 4 человек на автомобиле.

Вы можете отправиться в поездку своей компанией. А можете в одиночку, в составе группы — не переживайте, вы обретете новых друзей для будущих путешествий!

Программа