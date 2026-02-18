Листвянку можно смело назвать одной из визитных карточек Байкала, ведь зачастую именно с этого поселка начинается знакомство туристов с природой Прибайкалья.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню. А также узнаете местные легенды и поближе познакомитесь с культурой бурятского народа!
Во время экскурсии вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню. А также узнаете местные легенды и поближе познакомитесь с культурой бурятского народа!
Описание трансферЛиствянка — отличное место, чтобы начать знакомство с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и вы попадаете в туристическую Мекку Сибири. Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа. Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное родом из детства — «Муравейник». Что вас ожидает:
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
- Далее мы отправимся по Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
- Завтрак на территории музея в кафе (по желанию,оплачивается отдельно).
- Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
- Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока реки Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
- Далее мы прогуляемся по поселку Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу, как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе «Мечтатели» на кофе-брейк.
- Также мы посетим Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете виртуально спуститься на дно Байкала.
• После мы вернемся в Иркутск. Важная информация:
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа).
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа.
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию.
Ежедневно 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкальский тракт
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток реки Ангары
- Камень Черского
- Канатная дорога
- Памятник Александру Вампилову
- Байкальский музей
- Свято-Никольская церковь
- Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск
- Пешие прогулки по красивым местам
Что не входит в цену
- Входные билеты: Музей Тальцы - 350 рублей, Байкальский музей - 600 рублей, Кресельный подъемник на Камень Черского - 600 рублей
- Питание: кофе, обед. Заказ по меню оплачивается на месте.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Прекрасная экскурсия с гидом Виталиной, которая рассказала нам очень много интересного об Иркутске, о природе, о музее «Тальцы». В Листвянке вышли на красивый лед.
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О
Это была замечательная экскурсия и незабываемые эмоции. Виталина прекрасный гид и за несколько часов, не смотря на метель, мы посетили много красивых мест 😍 Музей Тальцы, кафе Юрта, набережная в
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И
Из большого количества туров в Листвянку выбрали тур с Виталиной и оказались правы. Маршрут был выстроен таким образом, чтобы мы любовались и фотографировали достопримечательности без толпы туристов (в особенности из
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В
В октябре посещали Иркутск и конечно Байкал. Первое знакомство с Байкалом получилось через агентство "Спутник". Нашли на сайте. Выбрали Листвянку. Нам написала гид Виталина, договорились о времени и месте встречи.
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Н
31 декабря в канун Нового года мы отправились на экскурсию "Листвянка - знакомство с Байкалом". Нашим гидом была Виталина. Ровно в 10.00 нас забрали из отеля. В течении всего пути
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Л
31 декабря в канун Нового года мы отправились на экскурсию "Листвянка - знакомство с Байкалом". Нашим гидом была Виталина. Ровно в 10.00 нас забрали из отеля. В течении всего пути
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