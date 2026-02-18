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Виталина подробно рассказывала об Иркутске (его истории и современности). Первым пунктом экскурсии был музей под открытым небом в Тальцах. Как основательно и трудно жили наши предки, что в 17 веке, что в первой половине 20-го. Вторым пунктом экскурсии было место истока Ангары. Ошеломляющий вид, шаман-камень, прекрасная Ангара. Далее мы посетили смотровую площадку (по канатной дороге) с великолепными пейзажами - бескрайний Байкал, суровые горы. Затем мы приехали в Листвянку. Там пообедали и погуляли по байкальской набережной. Заглянули на местный рынок. Там есть что прикупить для себя и на подарки. После прогулки на свежем воздухе мы зашли в музей Байкала. Там мы получили документальные подтверждения того, о чем так интересно и увлеченно рассказывала Виталина. А какие чудесные и милые нерпы. С какой грацией они перемещаются в своем бассейне. А какой нам посчастливилось увидеть закат! Знакомство с Байкалом состоялось, благодаря великолепной работе нашего гида и водителя. Виталина глубоко влюблена и почитает Байкал, и эту любовь ей удалось передать нам сполна. Да, действительно, он такой, каким его называют в песне -"Славное море - священный Байкал"!