Листвянка - отличное начало для знакомства с озером Байкал! Вы прогуляетесь по набережной, увидите...

Листвянка — отличное начало для знакомства с озером Байкал! Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню.

Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа!
Один день в Листвянке
Один день в Листвянке
Один день в Листвянке
Один день в Листвянке
Один день в Листвянке

Что вы увидите 🤩

  • Байкальский тракт
  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Исток реки Ангары
  • Камень Черского
  • Канатная дорога
  • Памятник Александру Вампилову
  • Байкальский музей
  • Свято-Никольская церковь
  • Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
Листвянка — отличное начало для знакомства с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и Вы попадете в туристическую Мекку Сибири.
Об экскурсии
Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа! Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное «Муравейник» родом из детства.
Организационные моменты
  • В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами — шоу с нерпами в Листвянке, колесо обозрения, питомник хаски.
  • Поездка проходит в небольших группах до 4 человек на автомобиле.
  • Вы можете отправиться в поездку своей компанией. А можете в одиночку, в составе группы — не переживайте, вы обретете новых друзей для будущих путешествий!
Программа
  • Встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
  • Далее мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
  • Завтрак на территории музея в кафе, по желанию.
  • Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
  • Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока р. Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
  • Далее мы прогуляемся по п. Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу, как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе Мечтатели на кофе-брейк.
  • Также мы заедем в Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете опуститься виртуально на дно Байкала.
  • После мы вернемся в Иркутск.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск
  • Пешие прогулки по красивым местам
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Музей Тальцы — 250 рублей
  • Байкальский музей — 400+100 рублей
  • Кресельный подъемник на Камень Черского — 400 рублей
  • Питание: кофе-брейк, обед. Заказ по меню оплачивается на месте.
Где начинаем и завершаем
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля.
Завершение: по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 9:00

Виталина Б.
Виталина Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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