Байкал — уникальное озеро, отличающееся от большинства других озёр планеты неведомой красотой и целебной мощью своего дыхания. Воспетые в легендах и мифах байкальские духи, священные места, ставшие сакральными объектами почитания для многих поколений людей, в большом количестве сконцентрированы на острове Ольхон, который стал байкальской Меккой. Для любителей дикой природы и фотографов остров представляет собой настоящий заповедник разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей. Остров Ольхон расположен в центральной части Байкала вблизи наибольшей отметки его глубины (1642 м). Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. Длина острова составляет 71,7 км, наибольшая ширина — 15 км, а площадь — 730 км². По характеру рельефа остров гористый. Его восточный край круто обрывается к Байкалу практически на всём протяжении скалистыми утёсами высотой до 80–120 м, а западный — полого спускается к мелководным заливам Малого моря. Важная информация: Что с собой взять:

солнцезащитный крем, очки, удобную спортивную обувь и тёплую одежду, индивидуальную аптечку, воду (термос с горячим чаем или кофе), заряженный фотоаппарат или телефон; power bank.