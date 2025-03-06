Остров Ольхон — удивительное место в центральной части Байкала, известное своим природным разнообразием.
Здесь вы увидите степи, лиственные леса, реликтовый ельник, песчаные пляжи и мраморные скалы, покрытые красным лишайником. Ольхон понравится любителям дикой природы, фотографам и художникам.
Здесь вы увидите степи, лиственные леса, реликтовый ельник, песчаные пляжи и мраморные скалы, покрытые красным лишайником. Ольхон понравится любителям дикой природы, фотографам и художникам.
Время начала: 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Описание экскурсии
Байкал — уникальное озеро, отличающееся от большинства других озёр планеты неведомой красотой и целебной мощью своего дыхания. Воспетые в легендах и мифах байкальские духи, священные места, ставшие сакральными объектами почитания для многих поколений людей, в большом количестве сконцентрированы на острове Ольхон, который стал байкальской Меккой. Для любителей дикой природы и фотографов остров представляет собой настоящий заповедник разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей. Остров Ольхон расположен в центральной части Байкала вблизи наибольшей отметки его глубины (1642 м). Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. Длина острова составляет 71,7 км, наибольшая ширина — 15 км, а площадь — 730 км². По характеру рельефа остров гористый. Его восточный край круто обрывается к Байкалу практически на всём протяжении скалистыми утёсами высотой до 80–120 м, а западный — полого спускается к мелководным заливам Малого моря. Важная информация: Что с собой взять:
солнцезащитный крем, очки, удобную спортивную обувь и тёплую одежду, индивидуальную аптечку, воду (термос с горячим чаем или кофе), заряженный фотоаппарат или телефон; power bank.
Экскурсия проходит каждый день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе по маршруту
- Обед
- Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
- Дополнительные личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в гостинице проживания туристов
Завершение: В гостинице проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждый день.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Бронь делается за 3/4 месяца или за неделю при наличии мест
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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