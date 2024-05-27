Суровые сибирские края покидают многие — и это не секрет. Но те, кто возвращается, создают удивительные бизнесы. И украшают ими мой любимый город. Гламурный фотограф печёт потрясающий хлеб. Сомелье кофе и шоколада (!) предлагает лучший в Иркутске кедровый латте.
Я отведу вас к ним по старинным улочкам, тайным дворам и тропам города, а по пути покажу яркое и настоящее.
Я отведу вас к ним по старинным улочкам, тайным дворам и тропам города, а по пути покажу яркое и настоящее.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я — краевед, изучающий деревянную архитектуру и влюблённый в родной город, — расскажу о нём через истории живущих здесь людей. Людей, которые увлечены своим делом: жарят лучший кофе, пекут невероятный хлеб, варят шоколад — и не только!
Вы увидите:
- Историческую часть города, уютные улочки и храмы. Поговорим о роли Иркутска в событиях всероссийского и мирового масштаба.
- Секретные места, о которых знают не все иркутяне, но именно там понимаешь об Иркутске самое важное
- Старинные купеческие дома, в которых живут наши современники. И делают потрясающие вещи: еду, напитки, деревянные узоры взамен утраченных…
- Набережную Ангары, откуда можно увидеть 7-тысячелетнее кладбище — оно старше египетских пирамид!
- Уникальные архитектурные детали, которые рассказывают глобальную историю: о русской Америке, Аляске и Камчатке, Китае и освоении Сибири. О старинных традициях, актуальных по нынешний день.
- И главное — сам Иркутск, его вкусы и запахи. Его жителей. Вы же знаете: города создают люди, а не памятники.
Организационные детали
- Автопешеходная прогулка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Rio 2014 г. в.
- Рекомендованный возраст детей — от 6 лет
- Возможно проведение прогулки для группы до 12 человек: в таком случае дополнительно оплачивается аренда транспорта — подробности в переписке
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Иркутске
Автор и куратор независимых краеведческих проектов про Иркутск и для Иркутска. Гид-переводчик и краевед. Помогаю другим увидеть красоту и индивидуальность моего города, восстанавливаю и изучаю деревянную архитектуру вместе с моими учениками в школе. Ищу необычное в повседневном и вижу красоту вокруг. Владею немецким — уровень C1 (Goethe Institut Zertifikat) и английским — уровень B2 (Toefl). Водительский стаж 15 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
27 мая 2024
Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то, что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при
Ольга
22 мая 2024
Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение Байкала (Листвянки) входило в программу служебного пребывания, я решила познакомить подругу с Иркутском. Надо
Светлана
16 мая 2024
Однозначный рекомендасьон! Обошли несколько значимых мест Иркутска, восхитились кофе и хлебушком, послушали и попробовали колокола на звук, всё это под постоянный поток информации о жизни и истории Иркутска от замечательного человека, влюбляющего тебя свой город и его великую историю. Благодарю!
Джулия
4 мая 2024
Экскурсия по Иркутску была просто потрясающей! Гид Юлия смогла передать нам свою любовь к городу и с энтузиазмом рассказала нам о его богатой истории и интересных фактах. Мы узнали много
Катя
4 мая 2024
Краткий отзыв: однозначно рекомендую!
А теперь рассказываю почему:)
Маршрут, по которому нас водила Юлия был знакомым. За день до экскурсии мы с друзьями случайно посетили почти все места, которые нам показывала Юлия.
А теперь рассказываю почему:)
Маршрут, по которому нас водила Юлия был знакомым. За день до экскурсии мы с друзьями случайно посетили почти все места, которые нам показывала Юлия.
А
Артём
4 мая 2024
Ну очень крутая экскурсия! Остались только самые приятные впечатления!
Гид Юлия с большой любовью и искренним интересом рассказывала нам об истории города, значимых событиях, архитектурных памятниках и современной жизни Иркутска. Рассказ
Гид Юлия с большой любовью и искренним интересом рассказывала нам об истории города, значимых событиях, архитектурных памятниках и современной жизни Иркутска. Рассказ
А
Артем
27 апр 2024
Так рассказывать о своем городе и показывать его гостям, может только человек который искренне любит его. Внимание к деталям, глубокое знание истории и все это в очень легкой подаче, что понимаешь, в Иркутск хочется не просто вернуться, а остаться в нем жить или как минимум провести больше времени, чтобы познакомиться еще ближе.
Лучший гид, однозначно рекомендую!
Лучший гид, однозначно рекомендую!
Елена
19 апр 2024
Классная экскурсия! Юля очень интересно рассказывает, чувствуется любовь к городу, которая передалась и мне. Маршрут комфортный, удобно, что забрали из дома и привезли потом куда я попросила. С удовольствием сходила бы с Юлей и на другие экскурсии.
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