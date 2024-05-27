Вкусы и запахи любимого Иркутска

Знакомство с моим городом через его людей
Суровые сибирские края покидают многие — и это не секрет. Но те, кто возвращается, создают удивительные бизнесы. И украшают ими мой любимый город. Гламурный фотограф печёт потрясающий хлеб. Сомелье кофе и шоколада (!) предлагает лучший в Иркутске кедровый латте.

Я отведу вас к ним по старинным улочкам, тайным дворам и тропам города, а по пути покажу яркое и настоящее.
5
8 отзывов
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я — краевед, изучающий деревянную архитектуру и влюблённый в родной город, — расскажу о нём через истории живущих здесь людей. Людей, которые увлечены своим делом: жарят лучший кофе, пекут невероятный хлеб, варят шоколад — и не только!

Вы увидите:

  • Историческую часть города, уютные улочки и храмы. Поговорим о роли Иркутска в событиях всероссийского и мирового масштаба.
  • Секретные места, о которых знают не все иркутяне, но именно там понимаешь об Иркутске самое важное
  • Старинные купеческие дома, в которых живут наши современники. И делают потрясающие вещи: еду, напитки, деревянные узоры взамен утраченных…
  • Набережную Ангары, откуда можно увидеть 7-тысячелетнее кладбище — оно старше египетских пирамид!
  • Уникальные архитектурные детали, которые рассказывают глобальную историю: о русской Америке, Аляске и Камчатке, Китае и освоении Сибири. О старинных традициях, актуальных по нынешний день.
  • И главное — сам Иркутск, его вкусы и запахи. Его жителей. Вы же знаете: города создают люди, а не памятники.

Организационные детали

  • Автопешеходная прогулка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Rio 2014 г. в.
  • Рекомендованный возраст детей — от 6 лет
  • Возможно проведение прогулки для группы до 12 человек: в таком случае дополнительно оплачивается аренда транспорта — подробности в переписке

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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27 мая 2024
Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то, что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при
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этом" да, там где-то лучше, конечно, но что поделать…"(так надоело это уже). Пойду на любую вашу экскурсию с радостью и знаю, что вы покажите и расскажете то, что другие не заметят или не почувствуют. Не место красит человека, а человек место - это про вас! Нам очень понравился город, дома, люди, природа, парк, всё! Большая удача встретить Вас, Вы замечательная!

Ольга
22 мая 2024
Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение Байкала (Листвянки) входило в программу служебного пребывания, я решила познакомить подругу с Иркутском. Надо
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отметить, что подруга - весьма опытный путешественник, эрудит, знаток многих городов и стран. Поэтому мне хотелось, чтобы Иркутск был показан как особенный город, запомнился в галерее множества уже виденных мест. Именно так мой выбор пал на "Вкусы и запахи любимого Иркутска" - уже само название отражало необычность экскурсии. А наша встреча с Юлей превзошла все ожидания: увлеченность гида, ее необыкновенно грамотная речь, потрясающе широкие познания истории города через призму многонациональности, поликультурности и поликонфессиональности Иркутской губернии потрясли московскую гостью (и меня не меньше). Подруга говорила об Иркутске весь следующий день, пересматривала многочисленные сделанные фото. Без сомнения, рекомендую эту экскурсию всем.

Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещениеЭкскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение
Светлана
16 мая 2024
Однозначный рекомендасьон! Обошли несколько значимых мест Иркутска, восхитились кофе и хлебушком, послушали и попробовали колокола на звук, всё это под постоянный поток информации о жизни и истории Иркутска от замечательного человека, влюбляющего тебя свой город и его великую историю. Благодарю!
Джулия
4 мая 2024
Экскурсия по Иркутску была просто потрясающей! Гид Юлия смогла передать нам свою любовь к городу и с энтузиазмом рассказала нам о его богатой истории и интересных фактах. Мы узнали много
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нового и увидели детали, которые точно не нашли бы самостоятельно. Особенно запомнились истории про церкви, необычные фрагменты старинных домов, живописные набережные и вкуснейший хлеб.

В общем, если хотите по-настоящему погрузиться в атмосферу города, узнать его душу и историю, то обязательно берите эту экскурсию! Юлия — супер! ❤️

Экскурсия по Иркутску была просто потрясающей! Гид Юлия смогла передать нам свою любовь к городу иЭкскурсия по Иркутску была просто потрясающей! Гид Юлия смогла передать нам свою любовь к городу иЭкскурсия по Иркутску была просто потрясающей! Гид Юлия смогла передать нам свою любовь к городу иЭкскурсия по Иркутску была просто потрясающей! Гид Юлия смогла передать нам свою любовь к городу и
Катя
4 мая 2024
Краткий отзыв: однозначно рекомендую!

А теперь рассказываю почему:)

Маршрут, по которому нас водила Юлия был знакомым. За день до экскурсии мы с друзьями случайно посетили почти все места, которые нам показывала Юлия.
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Но эти два маршрута были абсолютно разными, потому что «просто смотреть» — это одно, а слушать истории и обращать внимание на мелочи — совсем другое:)

Я узнала много нового! Это были и просто «фан факты», например кто изображён на фреске Храма во имя Спаса Нерукотворного Образа, и очень много выстроенных историй, которые давали общую картину.

Мне понравилось, что был баланс в рассказе. Были исторические справки, не просто по учебнику, в таком-то году то-то, а в другом — вот это, а логичный нарратив с причинно-следственными связями. При этом было много про текущую жизнь города: что происходит сейчас с «деревяшками», что с ВВП региона и так далее.

Был очень комфортный темп, можно было проехаться на машине по-желанию или весь маршрут пройти пешком. Мы заходили за кофе и в пекарню — было очень в тему! *Если кому-то важно, это не входит в стоимость экскурсии:)

Чувствуется, что Юлия очень любит свой город. Это отражается в рассказе и в том, чем она занимается: краеведческие проекты, восстановление «деревяшки» и любовь к деревянному зодчеству. Отдельно хочется отметить, что не смотря на любовь и уважение к региону, Юлия так же трезво смотрит на проблемы, которые есть и без утайки говорит о них. Мне очень важно, что нет условного «чёрно-белого», это всегда сильно интереснее:)

В целом экскурсия была очень интересной и доброжелательной в плане атмосферы. Не было декларативной подачи материала, мы вели диалог, что тоже очень важно!

А
4 мая 2024
Ну очень крутая экскурсия! Остались только самые приятные впечатления!

Гид Юлия с большой любовью и искренним интересом рассказывала нам об истории города, значимых событиях, архитектурных памятниках и современной жизни Иркутска. Рассказ
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был крайне живым и эмоциональным. Юлия не просто перечисляла факты, а погружала нас в атмосферу ушедших эпох, делясь интересными деталями и малоизвестными фактами.

Даже я, коренной иркутянин, открыл для себя много нового и интересного о родном городе!

Было увлекательно и интересно, время пролетело незаметно! Я искренне рекомендую эту экскурсию всем, кто впервые посещает Иркутск, и тем, кто хочет по-новому взглянуть на свой родной город или познакомиться с ним поближе.

Однозначно 10/10

Ну очень крутая экскурсия! Остались только самые приятные впечатления!
А
27 апр 2024
Так рассказывать о своем городе и показывать его гостям, может только человек который искренне любит его. Внимание к деталям, глубокое знание истории и все это в очень легкой подаче, что понимаешь, в Иркутск хочется не просто вернуться, а остаться в нем жить или как минимум провести больше времени, чтобы познакомиться еще ближе.

Лучший гид, однозначно рекомендую!
Елена
19 апр 2024
Классная экскурсия! Юля очень интересно рассказывает, чувствуется любовь к городу, которая передалась и мне. Маршрут комфортный, удобно, что забрали из дома и привезли потом куда я попросила. С удовольствием сходила бы с Юлей и на другие экскурсии.
Классная экскурсия! Юля очень интересно рассказывает, чувствуется любовь к городу, которая передалась и мне. Маршрут комфортный,

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