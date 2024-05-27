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Но эти два маршрута были абсолютно разными, потому что «просто смотреть» — это одно, а слушать истории и обращать внимание на мелочи — совсем другое:)



Я узнала много нового! Это были и просто «фан факты», например кто изображён на фреске Храма во имя Спаса Нерукотворного Образа, и очень много выстроенных историй, которые давали общую картину.



Мне понравилось, что был баланс в рассказе. Были исторические справки, не просто по учебнику, в таком-то году то-то, а в другом — вот это, а логичный нарратив с причинно-следственными связями. При этом было много про текущую жизнь города: что происходит сейчас с «деревяшками», что с ВВП региона и так далее.



Был очень комфортный темп, можно было проехаться на машине по-желанию или весь маршрут пройти пешком. Мы заходили за кофе и в пекарню — было очень в тему! *Если кому-то важно, это не входит в стоимость экскурсии:)



Чувствуется, что Юлия очень любит свой город. Это отражается в рассказе и в том, чем она занимается: краеведческие проекты, восстановление «деревяшки» и любовь к деревянному зодчеству. Отдельно хочется отметить, что не смотря на любовь и уважение к региону, Юлия так же трезво смотрит на проблемы, которые есть и без утайки говорит о них. Мне очень важно, что нет условного «чёрно-белого», это всегда сильно интереснее:)



В целом экскурсия была очень интересной и доброжелательной в плане атмосферы. Не было декларативной подачи материала, мы вели диалог, что тоже очень важно!