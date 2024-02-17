Вместе с профессиональным гидом Вы посетите главные места сакрального центра Байкала: мысы Хоргой и Кобылья голова, скалу Шаманка. Здесь царит невероятная атмосфера, окутанная народными легендами и преданиями.
Описание экскурсии
Добро пожаловать на Сибирскую землю!
С самого начала вашего путешествия вы окажетесь в самом сердце Байкала! После приземления на самолете вас ждет увлекательный путь протяженностью около 300 км, который пройдет мимо старинных улусов и деревень, через степи и леса, холмы и равнины.
Соприкосновение с природой
Чтобы настроиться на позитивный лад и расположить к себе байкальских духов, мы сделаем несколько остановок для проведения особого ритуала — бурханинга. Этот ритуал поможет привлечь удачу в наше путешествие.
Остров Ольхон — жемчужина Байкала
Не упустите возможность прикоснуться к сердцу Байкала — острову Ольхон! Здесь вы сможете послушать дыхание озера и увидеть его прекрасную душу. Однодневный тур на Ольхон из Улан-Удэ и Иркутска — это идеальный вариант для тех, кто хочет посетить остров, но ограничен во времени.
Сакральный центр и его тайны
Ольхон — это сакральный центр озера Байкал, с которым связаны корни некоторых бурятских племен. На этом удивительном острове царит особая атмосфера, полная тайн и легенд, которые хранят каменные горы и священная земля для местных народов.
Уникальный колорит
Это самый большой из 26 островов на Байкале, и его называют «жемчужина Байкала». Остров пронизан местным колоритом, духом шаманизма и мощными энергиями, которые создают неповторимую атмосферу.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пролив Ольхонские ворота
- Замки (трезубец)
- Мыс Кобылья голова
- Залив Загли
- Мыс Хоргой
- Ханхой (озеро)
- Мыс Елгай
- Березки (семесосны)
- Смотровая площадка Полевой стан (если успеваем)
- Скала Шаманка
- Остров Огой (по желанию, только зимой)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Авиаперелеты
- В зимний период дополнительно оплачивается переправа на Хивусе туда и обратно к острову Ольхон - 1000 руб. (500 руб. в одну сторону)
- Сувенирная продукция
- Алкогольные напитки
- За дополнительную стоимость можем также организовать поездку на обед в «Золотую орду» и на священный остров Огой (только зимой)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- При себе нужно иметь: воду на первое время, чай, сменную одежду, удобную и, желательно, непромокаемую обувь
- При желании, мы можем изменить время, а также можем забрать вас с вашего место размещения за дополнительную плату или при индивидуальном формате экскурсии
- Обратите внимание, в зимний период дополнительно оплачивается переправа на Хивусе туда и обратно к острову Ольхон - 1000 руб. (500 руб. в одну сторону)