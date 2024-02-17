Однодневный тур на Ольхон станет прекрасным вариантом для тех, кто желает увидеть остров, но ограничен по времени и не готов к длительным поездкам. Вместе с профессиональным гидом Вы посетите главные места сакрального центра Байкала: мысы Хоргой и Кобылья голова, скалу Шаманка. Здесь царит невероятная атмосфера, окутанная народными легендами и преданиями.

Описание экскурсии

Добро пожаловать на Сибирскую землю!

С самого начала вашего путешествия вы окажетесь в самом сердце Байкала! После приземления на самолете вас ждет увлекательный путь протяженностью около 300 км, который пройдет мимо старинных улусов и деревень, через степи и леса, холмы и равнины.

Соприкосновение с природой

Чтобы настроиться на позитивный лад и расположить к себе байкальских духов, мы сделаем несколько остановок для проведения особого ритуала — бурханинга. Этот ритуал поможет привлечь удачу в наше путешествие.

Остров Ольхон — жемчужина Байкала

Не упустите возможность прикоснуться к сердцу Байкала — острову Ольхон! Здесь вы сможете послушать дыхание озера и увидеть его прекрасную душу. Однодневный тур на Ольхон из Улан-Удэ и Иркутска — это идеальный вариант для тех, кто хочет посетить остров, но ограничен во времени.

Сакральный центр и его тайны

Ольхон — это сакральный центр озера Байкал, с которым связаны корни некоторых бурятских племен. На этом удивительном острове царит особая атмосфера, полная тайн и легенд, которые хранят каменные горы и священная земля для местных народов.

Уникальный колорит

Это самый большой из 26 островов на Байкале, и его называют «жемчужина Байкала». Остров пронизан местным колоритом, духом шаманизма и мощными энергиями, которые создают неповторимую атмосферу.