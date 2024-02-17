Мистический Ольхон. День силы

Однодневный тур на Ольхон станет прекрасным вариантом для тех, кто желает увидеть остров, но ограничен по времени и не готов к длительным поездкам.

Вместе с профессиональным гидом Вы посетите главные места сакрального центра Байкала: мысы Хоргой и Кобылья голова, скалу Шаманка. Здесь царит невероятная атмосфера, окутанная народными легендами и преданиями.
5
1 оценка
Мистический Ольхон. День силы
Мистический Ольхон. День силы
Мистический Ольхон. День силы
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00, 09:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать на Сибирскую землю!

С самого начала вашего путешествия вы окажетесь в самом сердце Байкала! После приземления на самолете вас ждет увлекательный путь протяженностью около 300 км, который пройдет мимо старинных улусов и деревень, через степи и леса, холмы и равнины.

Соприкосновение с природой

Чтобы настроиться на позитивный лад и расположить к себе байкальских духов, мы сделаем несколько остановок для проведения особого ритуала — бурханинга. Этот ритуал поможет привлечь удачу в наше путешествие.

Остров Ольхон — жемчужина Байкала

Не упустите возможность прикоснуться к сердцу Байкала — острову Ольхон! Здесь вы сможете послушать дыхание озера и увидеть его прекрасную душу. Однодневный тур на Ольхон из Улан-Удэ и Иркутска — это идеальный вариант для тех, кто хочет посетить остров, но ограничен во времени.

Сакральный центр и его тайны

Ольхон — это сакральный центр озера Байкал, с которым связаны корни некоторых бурятских племен. На этом удивительном острове царит особая атмосфера, полная тайн и легенд, которые хранят каменные горы и священная земля для местных народов.

Уникальный колорит

Это самый большой из 26 островов на Байкале, и его называют «жемчужина Байкала». Остров пронизан местным колоритом, духом шаманизма и мощными энергиями, которые создают неповторимую атмосферу.

См. расписание

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пролив Ольхонские ворота
  • Замки (трезубец)
  • Мыс Кобылья голова
  • Залив Загли
  • Мыс Хоргой
  • Ханхой (озеро)
  • Мыс Елгай
  • Березки (семесосны)
  • Смотровая площадка Полевой стан (если успеваем)
  • Скала Шаманка
  • Остров Огой (по желанию, только зимой)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Авиаперелеты
  • В зимний период дополнительно оплачивается переправа на Хивусе туда и обратно к острову Ольхон - 1000 руб. (500 руб. в одну сторону)
  • Сувенирная продукция
  • Алкогольные напитки
  • За дополнительную стоимость можем также организовать поездку на обед в «Золотую орду» и на священный остров Огой (только зимой)
Место начала и завершения?
Иркутск, возле гостиницы Ангара
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • При себе нужно иметь: воду на первое время, чай, сменную одежду, удобную и, желательно, непромокаемую обувь
  • При желании, мы можем изменить время, а также можем забрать вас с вашего место размещения за дополнительную плату или при индивидуальном формате экскурсии
  • Обратите внимание, в зимний период дополнительно оплачивается переправа на Хивусе туда и обратно к острову Ольхон - 1000 руб. (500 руб. в одну сторону)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
17 фев 2024

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
На машине
скидка
5%
64 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в центральной части Иркутска
Расписание: ежедневно в 08:00
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
1300012 350 за человека
К острову Ольхон - по льду Байкала
Джиппинг
На машине
56 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
13 янв в 08:30
14 янв в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.
День на Ольхоне
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ольхон: природа и культура
Проведите незабываемый день на Ольхоне, открывая для себя его уникальные ландшафты и богатую культуру. Насладитесь видами и узнайте легенды Байкала
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
25 000 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске
ХорошоТам