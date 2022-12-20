1 день

Знакомство. Иркутск. Малое Море

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.

Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное).

Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта.

В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправляемся на экскурсию по Иркутску.

Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архитектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.

После знакомства с городом отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.

Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней.

Прибываем на уютную турбазу.

Размещение.

Ужин.

Питание: обед, ужин.

Размещение: Алтан / «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Сахюрта)