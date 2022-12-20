Знакомство. Иркутск. Малое Море

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.
Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное).
Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта.
В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправляемся на экскурсию по Иркутску.
Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архитектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.
После знакомства с городом отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.
Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней.
Прибываем на уютную турбазу.
Размещение.
Ужин.
Питание: обед, ужин.
Размещение: Алтан / «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Сахюрта)
Завтрак в 9:00.
9:30 – посадка на ретро-автомобиль (УАЗ).
Преодолеваем пролив Ольхонские ворота и отправляемся знакомиться с самым знаменитым на Байкале островом Ольхон.
Первым делом мы посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Разговор о традициях и религии местного населения.
Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Мы отправляемся "на край Земли" – мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Во время экскурсии Вас ждет горячий обед.
Возвращаемся в гостиницу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Размещение: Алтан /«Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Сахюрта).
Завтрак.
Экскурсия по Тажеранской степи.
Вы увидите устье реки Анга и гору Ёрд, древние петроглифы, долину каменных духов и гору Тан-Хан.
Обед в юрт-кафе (на свой вкус, не входит в стоимость).
После обеда отправляемся в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).
Завтрак.
Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины.
Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус (в стоимость не входит).
Прогулка к питьевому бювету.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.
Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.
Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.
В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.
Прогулка по водопадам реки Кынгарги.
Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.
Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан.
Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.
Затем отправляемся в Слюдянку.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница «Аршан», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).
Завтрак.
Осмотр уникального здания вокзала, выполненного из мрамора, церкви Николая Чудотворца.
В 10:00 посадка на Электричку (НЕ экскурсионный поезд!), на которой мы проедем по Кругобайкальской железной дороге, построенной ещё в царские времена (1900-1905 года).
Остановки будут не длительными – 1-7 минут, поэтому выходить из вагона не желательно.
Обед ланч-бокс в вагоне поезда.
По желанию группы выйдем из поезда и пройдем 10-и километровый участок пути пешком, чтобы полюбоваться этим великолепным памятником инженерного искусства, а также прогуляться по тоннелям.
Вечером прибываем в п. Листвянка.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Баня по желанию за свой счёт.
Питание: завтрак, ланч-бокс, ужин.
Размещение: гостиница «Легенда Байкала», стандарт, двухместное размещение (Листвянка).
Завтрак.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере.
Посещение аквариумов музея и виртуальное погружение на дно Байкала!
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».
Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Обед в кафе на свой выбор (не входит в стоимость).
После обеда немного свободного времени для покупки сувениров, также Вы можете посетить центр ездовых собак (за дополнительную плату), где Вас ждёт знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски)!
В 15:00 - трансфер Листвянка – Иркутск.
На обратном пути посетим этнографический музей Тальцы.
Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18:00.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак.
Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает в гостиницах и на турбазе.
Доплата за одноместное размещение – 1 500 рублей/сутки.
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
Гостиничный комплекс «дом отдыха Аршан» находится на живописном побережье славного озера Байкал в Слюдянке. Горы, чистый воздух и удивительно прозрачная вода Байкала запомнятся Вам на всю жизнь. Вас ждут комфортные, благоустроенные, тёплые номера. Любителей попариться ждёт русская баня с веником, комната отдыха.
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».