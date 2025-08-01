По шаманским местам: погружение в этнику под Иркутском
Узнайте о бурятских традициях и шаманизме в Баяндае. Откройте для себя культуру, которая сохранена веками, в комфортной поездке из Иркутска
Название села Баяндай переводится как «богатый край».
В этом туре гости смогут познакомиться с бурятскими традициями, узнать об этикете национальной кухни и увидеть обряд встречи от местных жителей.
Путешествие включает посещение этнографического музея, где участники увидят бурятские юрты и дома, а также сакральные места, связанные с шаманизмом. Экскурсия подходит для тех, кто ценит культуру и историю, и не требует физической подготовки
Барисан «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса». Культовый объект посвящён двум шаманам — покровителям путников. Вы научитесь приветствовать духов белой пищей.
11:30–13:00 — экскурсия в этнографическом музее Баяндаевского района
Участники народного бурятского коллектива в национальной одежде проведут обряд встречи и покажут мастер-класс по ёхору (танец-хоровод). Вы увидите бурятские юрту и дом для зимнего проживания, белорусскую и русскую избы. Экспонаты музея подлинные, жители района собрали их за последние десять лет.
13:00–14:00 — обед в национальном стиле
Вы попробуете сет из блюд бурятской кухни в одном из фермерских кафе. Мы расскажем о местных обычаях, связанных с едой, и сложном, но интересном этикете бурятского застолья.
14:00–14:30 — поездка в священную рощу
Сакральное место Баяндаевского района — захоронение шаманов.
14:30–15:30 — свободное время
Сделаем дополнительную остановку на одной из точек маршрута. Можно пофотографировать, погулять, зайти в сельский магазин или просто проникнуться атмосферой степи.
15:30, 18:00 — отправление и прибытие в Иркутск
В поездке нас будет сопровождать журналист, победитель номинации конкурса «Лучший туристический маршрут Иркутской области» Татьяна Швыдченко. Она организует Фестиваль ремёсел Прибайкалья и знает мастеров народных промыслов — а в бурятском шаманизме кузнецы и художники тоже считаются шаманами. Татьяна расскажет вам о национальных традициях.
Кому подойдёт экскурсия
Этнопутешествие для людей, которые ценят и уважают культуру других народов.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
В стоимость поездки входит питание (сообщите заранее, если блюда нужно заменить на вегетарианские), питьевая байкальская вода, входные билеты и экскурсия в музее
Наличные деньги могут понадобиться, чтобы приобрести сувениры, дополнительные блюда в кафе, местные продукты
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Иркутске
Меня зовут Ольга, я журналист, мне 38 лет. Наша команда вместе с первого курса журфака — дружим, работаем над журналистскими и краеведческими проектами, а заодно помогаем самым разным гостям Иркутской читать дальше
области увидеть и понять красоту наших мест. Искренне любим бурятские степи и лёд Байкала, расскажем о шаманизме и буддизме, поделимся непридуманными историями из жизни региона. Мы проводим этнотуры для больших групп с 2018 года, но больше любим камерные поездки-знакомства. Путешествия с нами проходят комфортно, интересно и безопасно.
Д
Дмитрий
1 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Во-первых, небанальный маршрут, во-вторых, погружение в обряды и традиции. Татьяна много знает по этой теме и очень интересно рассказывает. Ольга обеспечила комфортное перемещение и интересные дополнения к читать дальше
рассказу. Экскурсия прошла на одном дыхании и 8 часов пролетели очень быстро. Этнографический музей небольшой, но очень уютный. Отдельное спасибо директору музея Ольге за неравнодушие и интересный рассказ, а также участникам народного бурятского коллектива.