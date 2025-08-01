Мои заказы

По шаманским местам: погружение в этнику под Иркутском

Узнайте о бурятских традициях и шаманизме в Баяндае. Откройте для себя культуру, которая сохранена веками, в комфортной поездке из Иркутска
Название села Баяндай переводится как «богатый край».

В этом туре гости смогут познакомиться с бурятскими традициями, узнать об этикете национальной кухни и увидеть обряд встречи от местных жителей.

Путешествие включает посещение этнографического музея, где участники увидят бурятские юрты и дома, а также сакральные места, связанные с шаманизмом. Экскурсия подходит для тех, кто ценит культуру и историю, и не требует физической подготовки
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные шаманские места
  • 🍽️ Дегустация бурятской кухни
  • 🎭 Этнографический музей
  • 🛤️ Комфортный транспорт
  • 🗣️ Интересные рассказы гида
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Барисан «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса»
  • Этнографический музей Баяндаевского района
  • Священная роща

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Иркутска

10:00–10:20 — остановка в священном месте

Барисан «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса». Культовый объект посвящён двум шаманам — покровителям путников. Вы научитесь приветствовать духов белой пищей.

11:30–13:00 — экскурсия в этнографическом музее Баяндаевского района

Участники народного бурятского коллектива в национальной одежде проведут обряд встречи и покажут мастер-класс по ёхору (танец-хоровод). Вы увидите бурятские юрту и дом для зимнего проживания, белорусскую и русскую избы. Экспонаты музея подлинные, жители района собрали их за последние десять лет.

13:00–14:00 — обед в национальном стиле

Вы попробуете сет из блюд бурятской кухни в одном из фермерских кафе. Мы расскажем о местных обычаях, связанных с едой, и сложном, но интересном этикете бурятского застолья.

14:00–14:30 — поездка в священную рощу

Сакральное место Баяндаевского района — захоронение шаманов.

14:30–15:30 — свободное время

Сделаем дополнительную остановку на одной из точек маршрута. Можно пофотографировать, погулять, зайти в сельский магазин или просто проникнуться атмосферой степи.

15:30, 18:00 — отправление и прибытие в Иркутск

В поездке нас будет сопровождать журналист, победитель номинации конкурса «Лучший туристический маршрут Иркутской области» Татьяна Швыдченко. Она организует Фестиваль ремёсел Прибайкалья и знает мастеров народных промыслов — а в бурятском шаманизме кузнецы и художники тоже считаются шаманами. Татьяна расскажет вам о национальных традициях.

Кому подойдёт экскурсия

Этнопутешествие для людей, которые ценят и уважают культуру других народов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • В стоимость поездки входит питание (сообщите заранее, если блюда нужно заменить на вегетарианские), питьевая байкальская вода, входные билеты и экскурсия в музее
  • Наличные деньги могут понадобиться, чтобы приобрести сувениры, дополнительные блюда в кафе, местные продукты
  • Вашим гидом-водителем будет моя коллега Елена

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Ангары
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Иркутске
Меня зовут Ольга, я журналист, мне 38 лет. Наша команда вместе с первого курса журфака — дружим, работаем над журналистскими и краеведческими проектами, а заодно помогаем самым разным гостям Иркутской
читать дальше

области увидеть и понять красоту наших мест. Искренне любим бурятские степи и лёд Байкала, расскажем о шаманизме и буддизме, поделимся непридуманными историями из жизни региона. Мы проводим этнотуры для больших групп с 2018 года, но больше любим камерные поездки-знакомства. Путешествия с нами проходят комфортно, интересно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

Д
Дмитрий
1 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Во-первых, небанальный маршрут, во-вторых, погружение в обряды и традиции. Татьяна много знает по этой теме и очень интересно рассказывает. Ольга обеспечила комфортное перемещение и интересные дополнения к
читать дальше

рассказу. Экскурсия прошла на одном дыхании и 8 часов пролетели очень быстро. Этнографический музей небольшой, но очень уютный. Отдельное спасибо директору музея Ольге за неравнодушие и интересный рассказ, а также участникам
народного бурятского коллектива.

День на Ольхоне: на джипе из Иркутска по живописному острову
