Название села Баяндай переводится как «богатый край». В этом туре гости смогут познакомиться с бурятскими традициями, узнать об этикете национальной кухни и увидеть обряд встречи от местных жителей. Путешествие включает посещение этнографического музея, где участники увидят бурятские юрты и дома, а также сакральные места, связанные с шаманизмом. Экскурсия подходит для тех, кто ценит культуру и историю, и не требует физической подготовки

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Иркутска

10:00–10:20 — остановка в священном месте

Барисан «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса». Культовый объект посвящён двум шаманам — покровителям путников. Вы научитесь приветствовать духов белой пищей.

11:30–13:00 — экскурсия в этнографическом музее Баяндаевского района

Участники народного бурятского коллектива в национальной одежде проведут обряд встречи и покажут мастер-класс по ёхору (танец-хоровод). Вы увидите бурятские юрту и дом для зимнего проживания, белорусскую и русскую избы. Экспонаты музея подлинные, жители района собрали их за последние десять лет.

13:00–14:00 — обед в национальном стиле

Вы попробуете сет из блюд бурятской кухни в одном из фермерских кафе. Мы расскажем о местных обычаях, связанных с едой, и сложном, но интересном этикете бурятского застолья.

14:00–14:30 — поездка в священную рощу

Сакральное место Баяндаевского района — захоронение шаманов.

14:30–15:30 — свободное время

Сделаем дополнительную остановку на одной из точек маршрута. Можно пофотографировать, погулять, зайти в сельский магазин или просто проникнуться атмосферой степи.

15:30, 18:00 — отправление и прибытие в Иркутск

В поездке нас будет сопровождать журналист, победитель номинации конкурса «Лучший туристический маршрут Иркутской области» Татьяна Швыдченко. Она организует Фестиваль ремёсел Прибайкалья и знает мастеров народных промыслов — а в бурятском шаманизме кузнецы и художники тоже считаются шаманами. Татьяна расскажет вам о национальных традициях.

Кому подойдёт экскурсия

Этнопутешествие для людей, которые ценят и уважают культуру других народов.

Организационные детали