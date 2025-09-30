По смотровым площадкам Приольхонья - с трэвел-фотографом
Увидеть высотные панорамы Байкала и уехать с потрясающими снимками на фоне разноцветных скал
Если у вас всего один день для знакомства с Байкалом — эта программа подарит максимум впечатлений.
Вас ждут высотные панорамы Байкала, разноцветные скалы над озером и возможность сделать яркие фотографии. На маршруте я предусмотрел несколько смотровых площадок и необычных мест. Вы побываете на утёсах и в бухтах, изучите местные обряды и увезёте кадры, за которыми сюда и едут.
5
1 отзыв
Описание фото-прогулки
Каким вы увидите Байкал вместе со мной
Как фотограф и знаток Приольхонья я проведу вас по самым живописным местам — мраморным скалам и уютным бухтам. Поделюсь лучшими кадрами с нашей поездки и сделаю несколько фото для каждого гостя. Вместо сухих лекций — живое общение и настоящие эмоции.
Все фото в описании сделаны мной лично.
Что вас ожидает
8:00 — выезд из Иркутска
Встреча в отеле или аэропорту, короткое знакомство и отправление. По пути — бескрайние бурятские степи, табуны лошадей, небо от горизонта до горизонта. Первые остановки у сакральных мест — бурханим, как это делают местные.
10:00 — завтрак в бурятском кафе
Сочные буузы, наваристый бухлёр или цуйван — по желанию. Настраиваемся на маршрут и делимся ожиданиями.
12:00 — Тажеранские степи
Выезд на сопки в районе Сахюрты и Ольхонской паромной переправы. Смотровая точка с видами на Малое море, Байкал и Ольхон. Время на фото и неспешную прогулку.
13:00 — прибытие к утёсам Приольхонья
Главная часть маршрута. Переезд вдоль западного побережья. Останавливаемся у ключевых смотровых площадок, фотографируем разноцветные скалы, озеро, бухты.
16:00 — спуск к дикой бухте
Короткий переезд вниз — к одному из галечных или песчаных пляжей. Пикник по желанию, время на отдых, фото. Если захотите, сможете искупаться в прозрачной воде Байкала.
17:00 — обратный путь
Выезд в сторону Иркутска. По пути — остановки по запросу, обсуждение увиденного, обмен фотографиями.
21:00 — возвращение в город
Время указано примерное и зависит от погоды, проходимости дорог и предпочтений участников.
Организационные детали
Трансфер по маршруту на 6-местном внедорожнике Kia Mohave
Поездка может быть утомительна для детей младше 10 лет
Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и состояния дорог
Завтрак в бурятском кафе может быть заменён на обед или ужин позже по времени
В стоимость не входит
Разрешения на въезд в национальный парк для каждого участника (250 ₽)
Питание в кафе (по желанию)
Отклонения от запланированного маршрута
Дополнительные опции (сообщите о пожеланиях заранее)
Организация кемпинга/пикника на берегу Байкала
Подбор и бронирование ночёвки на Байкале
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 152 туристов
Привет! Меня зовут Максим. Я тревел-фотограф, основатель фотошколы и организатор путешествий из Иркутска. Люблю автомобильные экспедиции, хорошие кадры и труднодоступные места. Создаю красивые фотомаршруты от 1 дня до 2 недель. Отлично знаю, что нужно активному и любознательному туристу. Каждое лето и зиму привожу гостей на Байкал и в Монголию — это любовь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Виктория
30 сен 2025
С небольшим опозданием, но всё же, не могу не написать отзыв на данную экскурсию. Хотим поблагодарить Максима за чудесный день на Байкале! Он показал нам столько живописных мест, скалы, утёсы, голубая читать дальше
гладь озера, степи, лошади, суслики, это был потрясающий день с массой новых впечатлений. И это был совсем другой Байкал. Создавалось ощущение, что мы там совсем одни наедине с озером, природой и захватывающими дух видами. Максим замечательный фотограф и очень интересный собеседник, рассказал нам много занимательных историй и легенд об этих местах. Если будете в Иркутске, обязательно посмотрите Приольхонье!