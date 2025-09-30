Если у вас всего один день для знакомства с Байкалом — эта программа подарит максимум впечатлений. Вас ждут высотные панорамы Байкала, разноцветные скалы над озером и возможность сделать яркие фотографии. На маршруте я предусмотрел несколько смотровых площадок и необычных мест. Вы побываете на утёсах и в бухтах, изучите местные обряды и увезёте кадры, за которыми сюда и едут.

за 1–3 человек или 10000 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Иркутске

Описание фото-прогулки

Каким вы увидите Байкал вместе со мной

Как фотограф и знаток Приольхонья я проведу вас по самым живописным местам — мраморным скалам и уютным бухтам. Поделюсь лучшими кадрами с нашей поездки и сделаю несколько фото для каждого гостя. Вместо сухих лекций — живое общение и настоящие эмоции.

Все фото в описании сделаны мной лично.

Что вас ожидает

8:00 — выезд из Иркутска

Встреча в отеле или аэропорту, короткое знакомство и отправление. По пути — бескрайние бурятские степи, табуны лошадей, небо от горизонта до горизонта. Первые остановки у сакральных мест — бурханим, как это делают местные.

10:00 — завтрак в бурятском кафе

Сочные буузы, наваристый бухлёр или цуйван — по желанию. Настраиваемся на маршрут и делимся ожиданиями.

12:00 — Тажеранские степи

Выезд на сопки в районе Сахюрты и Ольхонской паромной переправы. Смотровая точка с видами на Малое море, Байкал и Ольхон. Время на фото и неспешную прогулку.

13:00 — прибытие к утёсам Приольхонья

Главная часть маршрута. Переезд вдоль западного побережья. Останавливаемся у ключевых смотровых площадок, фотографируем разноцветные скалы, озеро, бухты.

16:00 — спуск к дикой бухте

Короткий переезд вниз — к одному из галечных или песчаных пляжей. Пикник по желанию, время на отдых, фото. Если захотите, сможете искупаться в прозрачной воде Байкала.

17:00 — обратный путь

Выезд в сторону Иркутска. По пути — остановки по запросу, обсуждение увиденного, обмен фотографиями.

21:00 — возвращение в город

Время указано примерное и зависит от погоды, проходимости дорог и предпочтений участников.

Организационные детали

Трансфер по маршруту на 6-местном внедорожнике Kia Mohave

Поездка может быть утомительна для детей младше 10 лет

Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и состояния дорог

Завтрак в бурятском кафе может быть заменён на обед или ужин позже по времени

В стоимость не входит

Разрешения на въезд в национальный парк для каждого участника (250 ₽)

Питание в кафе (по желанию)

Отклонения от запланированного маршрута

Дополнительные опции (сообщите о пожеланиях заранее)