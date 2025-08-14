Мои заказы

Смотровые площадки Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Иркутске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
8 часов
168 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу»
3 сен в 09:30
5 сен в 09:30
от 16 500 ₽ за всё до 5 чел.
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке (в мини-группе)
Прогулка по берегу, рыбный рынок, подъём на канатке на смотровую площадку и 2 интересных музея
Начало: На ул. Сухэ-Батора
«Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу»
12 сен в 09:30
13 сен в 09:30
8000 ₽ за человека
По смотровым площадкам Приольхонья - с трэвел-фотографом
На машине
13 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
По смотровым площадкам Приольхонья
Откройте для себя Байкал с новой стороны! Уникальная фото-прогулка с трэвел-фотографом подарит вам незабываемые кадры и впечатления
«Смотровая точка с видами на Малое море, Байкал и Ольхон»
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
от 36 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    14 августа 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Были 5 августа 2025 года на индивидуальной экскурсии с семьёй на Байкале в Листвянке. У нас остались очень положительные эмоции,всё
    читать дальше

    очень понравилось. Наш экскурсовод Ольга очень грамотно и интересно провела экскурсию и как человек она приятная и доброжелательная. С её стороны всё было организовано и пунктуально. Молодец!!!

  • М
    Марина
    4 августа 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Спасибо Ольге за профессионализм, четкую организацию и любовь к своему делу и своему краю, которая передалась и нам.
  • А
    Анна
    3 августа 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    очень классная и отлично-составленная экскурсия. подарила море впечатлений, умиротворение и желание вернуться снова! просто 10 из 10 – великолепно, потрясающе, восхитительно 🌊✨🏔️Ольге большое спасибо!
  • А
    Алексей
    27 июля 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    С экскурсоводом Ольгой и водителем Дмитрием наша первая поездка на священное озеро Байкал прошла интересно, насыщенно и очень комфортно. Мы
    читать дальше

    долго и с волнением ждали знакомства с Байкалом — и, выбрав Ольгу, точно не ошиблись.

    Ольга — профессионал с большой буквы. Она отлично владеет материалом, приводит точные факты и цифры, а ещё очень добрый, внимательный и чуткий человек. С ней чувствуется настоящее уважение к Байкалу и к туристам.

    Если вы выберете её услуги, останетесь довольны на 100%, как и мы, и как многие другие её благодарные путешественники. Рекомендуем от души!

  • С
    Светлана
    21 июля 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Великолепнейшая экскурсия. Ольга невероятно обаятельна, эрудирована. Любая тема для обсуждения - это про нее. В этот день на улице была
    читать дальше

    незначительная морось. Она мгновенно переформатировала наше путешествие. Подача материала очень доступна и интересна. Спасибо огромное за прекрасно проведенный день с вами. Еще хотелось бы отметить водителя. И не только его вождение, но и его познания и восхищение родным краем. Вообщем супер команда!!! Всем рекомендую. Вы будите в восторге.

  • С
    Светлана
    16 июля 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Отлично провели время! Спасибо нашему гиду Ольге и водителю Дмитрию! С первых минут Ольга погрузила нас в атмосферу удивительного края. Экскурсия получилась незабываемая. Рекомендуем всем, кто хочет насладиться красотой Байкала!
  • А
    Анна
    7 июля 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Рассказ был интересным и разносторонним. Понравилось, что экскурсовод построился под наши предпочтения и составил маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Ольга помогла нам с подругой в выборе сувениров из Иркутска и поделилась полезной информацией по нашим запросам.
    Очень понравилась экскурсия. Рассказ был интересным и разносторонним. Понравилось, что экскурсовод построился под наши предпочтения иОчень понравилась экскурсия. Рассказ был интересным и разносторонним. Понравилось, что экскурсовод построился под наши предпочтения иОчень понравилась экскурсия. Рассказ был интересным и разносторонним. Понравилось, что экскурсовод построился под наши предпочтения и
  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Экскурсия с Большой Буквы! Семья в восторге, находимся под крайним впечатлением уже 3 день! Ольга - очень грамотный, начитанный, профессиональный
    читать дальше

    знаток своего дела и крайне располагающий к себе человек с первой минуты. Каждое слово продуманно и связано с каким то действием и все очень плавно и запоминающе без лишней информации! Супер, Супер и еще раз Супер! При последующих поездках в данный регион готов обратиться ТОЛЬКО к данному человеку! Ольге пожелаем удачи во всех ее начинаниях!

    Экскурсия с Большой Буквы! Семья в восторге, находимся под крайним впечатлением уже 3 день! Ольга -Экскурсия с Большой Буквы! Семья в восторге, находимся под крайним впечатлением уже 3 день! Ольга -Экскурсия с Большой Буквы! Семья в восторге, находимся под крайним впечатлением уже 3 день! Ольга -
  • А
    Анна
    18 июня 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Экскурсия была очень интересной и комфортной.
    Ольга очень интересно рассказывает, и историческая информация, и легенды, и поэтические вставки))
    Ольга помогла нам подобрать свой формат путешествия, чтобы можно было увидеть капельку чудесной природы, мощи водной стихии. Большое спасибо от нашей семьи!
    Экскурсия была очень интересной и комфортной
  • С
    Сергей
    17 июня 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Очень понравилось! Тальцы, музей Байкала впечатлили!
    Особенно порадовала гид Ольга, знает историю, тему и много местных легенд.
    Порадовало то, что гид не
    читать дальше

    отвлекается на вождение, есть свой водитель. Многие экскурсоводы, к сожалению, на этом экономят. Ну и спасибо гиду за подарок в конце экскурсии, неожиданно и от этого вдвойне приятнее!

    Очень понравилось! Тальцы, музей Байкала впечатлили!Очень понравилось! Тальцы, музей Байкала впечатлили!Очень понравилось! Тальцы, музей Байкала впечатлили!Очень понравилось! Тальцы, музей Байкала впечатлили!
  • А
    Анастасия
    16 июня 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Прекрасный день! Спасибо, Ольге за чудесно проведенное время. Несмотря на то,что мы на ходу меняли свои планы, всё удалось прекрасно. Прекрасный рассказчик и собеседник. Спасибо!Так держать!
  • Я
    Яна
    2 июня 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Замечательный гид Ольга, учла все наши пожелания. Получили море положительных эмоций, приятно провели время. Всё было замечательно. Вспоминаем с теплом😊
  • О
    Ольга
    19 мая 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Очень подробная и интересная экскурсия, Ольга целиком и полностью подстроила экскурсию под нас, рассказала что можно увидеть, мы выбрали по
    читать дальше

    желанию что бы хотели, и мне кажется получили гораздо больше чем хотели.
    Когда моя дочка 6 лет сказала что ей понравился Иркутск, я спросила почему?"- потому что там есть Оля!"

  • О
    Ольга
    14 мая 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    5 мая исполнилась моя маленькая мечта - увидеть Байкал своими глазами. Нам очень понравилась экскурсия. Гид Ольга это кладезь информации про Байкал и про свой родной край. Она так интересно и увлекательно рассказывает про всё.
    5 мая исполнилась моя маленькая мечта - увидеть Байкал своими глазами. Нам очень понравилась экскурсия. Гид
  • И
    Ира
    29 апреля 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Прекрасная экскурсия на комфортном авто с очень интересным гидом Ольгой! Информация очень интересная, подача классная, интересно слушать и вникать в подробности. Всем рекомендуем данную экскурсию!
    Прекрасная экскурсия на комфортном авто с очень интересным гидом Ольгой! Информация очень интересная, подача классная, интересноПрекрасная экскурсия на комфортном авто с очень интересным гидом Ольгой! Информация очень интересная, подача классная, интересноПрекрасная экскурсия на комфортном авто с очень интересным гидом Ольгой! Информация очень интересная, подача классная, интересноПрекрасная экскурсия на комфортном авто с очень интересным гидом Ольгой! Информация очень интересная, подача классная, интересно
  • Ж
    Жанна
    16 апреля 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Все строго в оговоренном тайминге, что очень порадовало, водитель вёз максимально комфортно и безопасно, гид-экскурсовод Ольга все очень интересно и подробно рассказывала: и про историю и про настоящее время. У Ольги приятный голос, что для гида - важных момент!
    Однозначно рекомендую!
    Все строго в оговоренном тайминге, что очень порадовало, водитель вёз максимально комфортно и безопасно, гид-экскурсовод ОльгаВсе строго в оговоренном тайминге, что очень порадовало, водитель вёз максимально комфортно и безопасно, гид-экскурсовод Ольга
  • П
    Павел
    22 марта 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Прекрасный день на Байкале. Дмитрий отличный водитель, Ольга опытный и увлеченный гид. Спасибо!
  • И
    Ирина
    21 марта 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Влюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческим и фантастическим знаниям гида
    читать дальше

    Ольги. У Ольги оригинальная и нескучная подача материала с элементами сказочных историй и легенд, захватывающих рассказов о жизни наших прошлых поколений. Рекомендую теперь всем своим друзьям и коллегам. Ольга, спасибо вам ещё раз преогромное!

    Влюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческимВлюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческимВлюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческимВлюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческимВлюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческимВлюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческимВлюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческимВлюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческимВлюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческимВлюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческим
  • Е
    Елена
    12 марта 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    11 марта провели отличный день в компании с Ольгой и Дмитрием. Путешествие в Листвянку получилось очень насыщенным, разнообразным. Очень много
    читать дальше

    мест получилось посетить, музей Тальцы, Балтийский музей, рыбный рынок, пешком прогулялись до смотровой площадки "Камень Черского" и даже прокатились на хивусе. Рекомендую эту экскурсию с Ольгой. Ольга интересный рассказчик, своими знаниями увлекает и хочется слушать и слушать. Мастер своего дела! Процветания вам и благополучия!

  • Е
    Евгений
    26 февраля 2025
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
    Сплошной восторг! Отлично составлен маршрут, не тяжелая дорога, интересная программа, заботливая и обаятельная Ольга. Заранее уточнила о пожеланиях по маршруту,
    читать дальше

    предложила варианты обедов с возможностью предварительного заказа, чтобы не ждать на месте. Видно, что человек учитывает все нюансы и старается сделать поездку максимально удобной для гостей. Очень комфортная манера подачи информации 👍

    Очень интересный архитектурно-этнографический музей Тальцы. Оттуда не хочется уезжать. С такой любовью всё сделано. Гораздо легче понять, как жили люди на этой земле много лет назад.

    Ну и конечно Байкал, он не может оставить равнодушным. Берите хивус и отправляйтесь в мини-поездку к чистому льду.

    В общем, однозначная рекомендация! Маршрут хорош для любого возраста, смело берите, не пожалеете 😉

    Сплошной восторг! Отлично составлен маршрут, не тяжелая дорога, интересная программа, заботливая и обаятельная Ольга. Заранее уточнилаСплошной восторг! Отлично составлен маршрут, не тяжелая дорога, интересная программа, заботливая и обаятельная Ольга. Заранее уточнилаСплошной восторг! Отлично составлен маршрут, не тяжелая дорога, интересная программа, заботливая и обаятельная Ольга. Заранее уточнилаСплошной восторг! Отлично составлен маршрут, не тяжелая дорога, интересная программа, заботливая и обаятельная Ольга. Заранее уточнилаСплошной восторг! Отлично составлен маршрут, не тяжелая дорога, интересная программа, заботливая и обаятельная Ольга. Заранее уточнила

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
  2. Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке (в мини-группе)
  3. По смотровым площадкам Приольхонья - с трэвел-фотографом
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Тальцы
  4. Озеро Байкал
  5. Ангара
  6. Спасская церковь
  7. Тункинская долина
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. 130 Квартал
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Смотровые площадки», 168 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь