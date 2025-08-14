Смотровые площадки Иркутска

Е Евгения Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия читать дальше очень понравилось. Наш экскурсовод Ольга очень грамотно и интересно провела экскурсию и как человек она приятная и доброжелательная. С её стороны всё было организовано и пунктуально. Молодец!!! Были 5 августа 2025 года на индивидуальной экскурсии с семьёй на Байкале в Листвянке. У нас остались очень положительные эмоции,всё

М Марина Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия Спасибо Ольге за профессионализм, четкую организацию и любовь к своему делу и своему краю, которая передалась и нам.

А Анна Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия очень классная и отлично-составленная экскурсия. подарила море впечатлений, умиротворение и желание вернуться снова! просто 10 из 10 – великолепно, потрясающе, восхитительно 🌊✨🏔️Ольге большое спасибо!

А Алексей Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия читать дальше долго и с волнением ждали знакомства с Байкалом — и, выбрав Ольгу, точно не ошиблись.



Ольга — профессионал с большой буквы. Она отлично владеет материалом, приводит точные факты и цифры, а ещё очень добрый, внимательный и чуткий человек. С ней чувствуется настоящее уважение к Байкалу и к туристам.



Если вы выберете её услуги, останетесь довольны на 100%, как и мы, и как многие другие её благодарные путешественники. Рекомендуем от души! С экскурсоводом Ольгой и водителем Дмитрием наша первая поездка на священное озеро Байкал прошла интересно, насыщенно и очень комфортно. Мы

С Светлана Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия читать дальше незначительная морось. Она мгновенно переформатировала наше путешествие. Подача материала очень доступна и интересна. Спасибо огромное за прекрасно проведенный день с вами. Еще хотелось бы отметить водителя. И не только его вождение, но и его познания и восхищение родным краем. Вообщем супер команда!!! Всем рекомендую. Вы будите в восторге. Великолепнейшая экскурсия. Ольга невероятно обаятельна, эрудирована. Любая тема для обсуждения - это про нее. В этот день на улице была

С Светлана Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия Отлично провели время! Спасибо нашему гиду Ольге и водителю Дмитрию! С первых минут Ольга погрузила нас в атмосферу удивительного края. Экскурсия получилась незабываемая. Рекомендуем всем, кто хочет насладиться красотой Байкала!

А Анна Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия Очень понравилась экскурсия. Рассказ был интересным и разносторонним. Понравилось, что экскурсовод построился под наши предпочтения и составил маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Ольга помогла нам с подругой в выборе сувениров из Иркутска и поделилась полезной информацией по нашим запросам.

Д Дмитрий Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия читать дальше знаток своего дела и крайне располагающий к себе человек с первой минуты. Каждое слово продуманно и связано с каким то действием и все очень плавно и запоминающе без лишней информации! Супер, Супер и еще раз Супер! При последующих поездках в данный регион готов обратиться ТОЛЬКО к данному человеку! Ольге пожелаем удачи во всех ее начинаниях! Экскурсия с Большой Буквы! Семья в восторге, находимся под крайним впечатлением уже 3 день! Ольга - очень грамотный, начитанный, профессиональный

А Анна Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия Экскурсия была очень интересной и комфортной.

Ольга очень интересно рассказывает, и историческая информация, и легенды, и поэтические вставки))

Ольга помогла нам подобрать свой формат путешествия, чтобы можно было увидеть капельку чудесной природы, мощи водной стихии. Большое спасибо от нашей семьи!

С Сергей Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия

Особенно порадовала гид Ольга, знает историю, тему и много местных легенд.

Порадовало то, что гид не читать дальше отвлекается на вождение, есть свой водитель. Многие экскурсоводы, к сожалению, на этом экономят. Ну и спасибо гиду за подарок в конце экскурсии, неожиданно и от этого вдвойне приятнее! Очень понравилось! Тальцы, музей Байкала впечатлили!Особенно порадовала гид Ольга, знает историю, тему и много местных легенд.Порадовало то, что гид не

А Анастасия Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия Прекрасный день! Спасибо, Ольге за чудесно проведенное время. Несмотря на то,что мы на ходу меняли свои планы, всё удалось прекрасно. Прекрасный рассказчик и собеседник. Спасибо!Так держать!

Я Яна Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия Замечательный гид Ольга, учла все наши пожелания. Получили море положительных эмоций, приятно провели время. Всё было замечательно. Вспоминаем с теплом😊

О Ольга Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия читать дальше желанию что бы хотели, и мне кажется получили гораздо больше чем хотели.

Когда моя дочка 6 лет сказала что ей понравился Иркутск, я спросила почему?"- потому что там есть Оля!" Очень подробная и интересная экскурсия, Ольга целиком и полностью подстроила экскурсию под нас, рассказала что можно увидеть, мы выбрали по

О Ольга Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия 5 мая исполнилась моя маленькая мечта - увидеть Байкал своими глазами. Нам очень понравилась экскурсия. Гид Ольга это кладезь информации про Байкал и про свой родной край. Она так интересно и увлекательно рассказывает про всё.

И Ира Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия Прекрасная экскурсия на комфортном авто с очень интересным гидом Ольгой! Информация очень интересная, подача классная, интересно слушать и вникать в подробности. Всем рекомендуем данную экскурсию!

Ж Жанна Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия Все строго в оговоренном тайминге, что очень порадовало, водитель вёз максимально комфортно и безопасно, гид-экскурсовод Ольга все очень интересно и подробно рассказывала: и про историю и про настоящее время. У Ольги приятный голос, что для гида - важных момент!

Однозначно рекомендую!

П Павел Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия Прекрасный день на Байкале. Дмитрий отличный водитель, Ольга опытный и увлеченный гид. Спасибо!

И Ирина Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия читать дальше Ольги. У Ольги оригинальная и нескучная подача материала с элементами сказочных историй и легенд, захватывающих рассказов о жизни наших прошлых поколений. Рекомендую теперь всем своим друзьям и коллегам. Ольга, спасибо вам ещё раз преогромное! Влюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческим и фантастическим знаниям гида

Е Елена Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия читать дальше мест получилось посетить, музей Тальцы, Балтийский музей, рыбный рынок, пешком прогулялись до смотровой площадки "Камень Черского" и даже прокатились на хивусе. Рекомендую эту экскурсию с Ольгой. Ольга интересный рассказчик, своими знаниями увлекает и хочется слушать и слушать. Мастер своего дела! Процветания вам и благополучия! 11 марта провели отличный день в компании с Ольгой и Дмитрием. Путешествие в Листвянку получилось очень насыщенным, разнообразным. Очень много