Смотровые площадки Иркутска

Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу»
3 сен в 09:30
5 сен в 09:30
от 16 500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке (в мини-группе)
Прогулка по берегу, рыбный рынок, подъём на канатке на смотровую площадку и 2 интересных музея
Начало: На ул. Сухэ-Батора
«Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу»
12 сен в 09:30
13 сен в 09:30
8000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
По смотровым площадкам Приольхонья
Откройте для себя Байкал с новой стороны! Уникальная фото-прогулка с трэвел-фотографом подарит вам незабываемые кадры и впечатления
«Смотровая точка с видами на Малое море, Байкал и Ольхон»
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
от 36 000 ₽ за всё до 5 чел.
- ЕЕвгения14 августа 2025Были 5 августа 2025 года на индивидуальной экскурсии с семьёй на Байкале в Листвянке. У нас остались очень положительные эмоции,всё
- ММарина4 августа 2025Спасибо Ольге за профессионализм, четкую организацию и любовь к своему делу и своему краю, которая передалась и нам.
- ААнна3 августа 2025очень классная и отлично-составленная экскурсия. подарила море впечатлений, умиротворение и желание вернуться снова! просто 10 из 10 – великолепно, потрясающе, восхитительно 🌊✨🏔️Ольге большое спасибо!
- ААлексей27 июля 2025С экскурсоводом Ольгой и водителем Дмитрием наша первая поездка на священное озеро Байкал прошла интересно, насыщенно и очень комфортно. Мы
- ССветлана21 июля 2025Великолепнейшая экскурсия. Ольга невероятно обаятельна, эрудирована. Любая тема для обсуждения - это про нее. В этот день на улице была
- ССветлана16 июля 2025Отлично провели время! Спасибо нашему гиду Ольге и водителю Дмитрию! С первых минут Ольга погрузила нас в атмосферу удивительного края. Экскурсия получилась незабываемая. Рекомендуем всем, кто хочет насладиться красотой Байкала!
- ААнна7 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Рассказ был интересным и разносторонним. Понравилось, что экскурсовод построился под наши предпочтения и составил маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Ольга помогла нам с подругой в выборе сувениров из Иркутска и поделилась полезной информацией по нашим запросам.
- ДДмитрий22 июня 2025Экскурсия с Большой Буквы! Семья в восторге, находимся под крайним впечатлением уже 3 день! Ольга - очень грамотный, начитанный, профессиональный
- ААнна18 июня 2025Экскурсия была очень интересной и комфортной.
Ольга очень интересно рассказывает, и историческая информация, и легенды, и поэтические вставки))
Ольга помогла нам подобрать свой формат путешествия, чтобы можно было увидеть капельку чудесной природы, мощи водной стихии. Большое спасибо от нашей семьи!
- ССергей17 июня 2025Очень понравилось! Тальцы, музей Байкала впечатлили!
Особенно порадовала гид Ольга, знает историю, тему и много местных легенд.
Порадовало то, что гид не
- ААнастасия16 июня 2025Прекрасный день! Спасибо, Ольге за чудесно проведенное время. Несмотря на то,что мы на ходу меняли свои планы, всё удалось прекрасно. Прекрасный рассказчик и собеседник. Спасибо!Так держать!
- ЯЯна2 июня 2025Замечательный гид Ольга, учла все наши пожелания. Получили море положительных эмоций, приятно провели время. Всё было замечательно. Вспоминаем с теплом😊
- ООльга19 мая 2025Очень подробная и интересная экскурсия, Ольга целиком и полностью подстроила экскурсию под нас, рассказала что можно увидеть, мы выбрали по
- ООльга14 мая 20255 мая исполнилась моя маленькая мечта - увидеть Байкал своими глазами. Нам очень понравилась экскурсия. Гид Ольга это кладезь информации про Байкал и про свой родной край. Она так интересно и увлекательно рассказывает про всё.
- ИИра29 апреля 2025Прекрасная экскурсия на комфортном авто с очень интересным гидом Ольгой! Информация очень интересная, подача классная, интересно слушать и вникать в подробности. Всем рекомендуем данную экскурсию!
- ЖЖанна16 апреля 2025Все строго в оговоренном тайминге, что очень порадовало, водитель вёз максимально комфортно и безопасно, гид-экскурсовод Ольга все очень интересно и подробно рассказывала: и про историю и про настоящее время. У Ольги приятный голос, что для гида - важных момент!
Однозначно рекомендую!
- ППавел22 марта 2025Прекрасный день на Байкале. Дмитрий отличный водитель, Ольга опытный и увлеченный гид. Спасибо!
- ИИрина21 марта 2025Влюбилась в Байкал, в Листвянку и её окрестности благодаря прекрасно запланированному маршруту и великолепным энциклопедическим, историческим и фантастическим знаниям гида
- ЕЕлена12 марта 202511 марта провели отличный день в компании с Ольгой и Дмитрием. Путешествие в Листвянку получилось очень насыщенным, разнообразным. Очень много
- ЕЕвгений26 февраля 2025Сплошной восторг! Отлично составлен маршрут, не тяжелая дорога, интересная программа, заботливая и обаятельная Ольга. Заранее уточнила о пожеланиях по маршруту,
