Путь духовных традиций в Иркутске

Прикоснуться к учениям пяти мировых религий с гидом-религиоведом
В Иркутске живут представители разных вероисповеданий — и я познакомлю вас с этой стороной столицы Восточной Сибири.

Православие, католицизм, буддизм, кришнаизм, ислам — мы посетим несколько храмов, где вы прикоснётесь к философии разных конфессий, узнаете, как эти религии пришли на иркутскую землю, и увидите, как устроена жизнь их последователей.
Описание экскурсии

Католический собор Непорочного Сердца Божьей Матери

Кафедральный собор епархии Святого Иосифа, где проводятся органные концерты духовной музыки.

Харлампиевская церковь

Один из старейших православных храмов города. В 1904 году Колчак венчался здесь с Софьей Омировой и получал благословение на походы к Северному Ледовитому океану.

Знаменский монастырь

Древний монастырь с некрополем, где похоронены Григорий Шелихов, княгиня Екатерина Трубецкая и дети Трубецких — София, Владимир и Никита.

Казанская церковь

Здесь — выразительная архитектура, центральный иконостас из редкого индийского гранита и росписи Натяганова сравнивают с фресками Микеланджело в Ватикане.

Храм общества сознания Кришны

Современный храм общины, которая была созданной в 1990-х. Вы узнаете, как живут кришнаиты, рассмотрите внутреннюю обстановку и познакомитесь традициями религии.

Иркутская соборная мечеть

Джума-мечеть, памятник архитектуры федерального значения. Построена на средства купеческой семьи Шафигуллиных и служит мусульманам всего региона.

Иркутский дацан

Буддийский комплекс, который посещают путешественники и местные жители самых разных вероисповеданий. История общины восходит к 19 веку — поговорим о ней.

Организационные детали

  • Для посещения некоторых храмов нужен головной убор
  • У входа в мечеть мы должны снять обувь
  • Едем на Honda Stepwgn

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 69 туристов
Я писатель, религиовед и профессиональный гид по Иркутску и Байкалу. Душевность, открытость, живой интерес к жизни и истории родного края — те сильные качества, которыми я стараюсь от всего сердца наполнять экскурсии. Уверена, вы сможете увезти с собой массу приятных впечатлений, интересных фактов и красивых фото.

