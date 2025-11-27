В Иркутске живут представители разных вероисповеданий — и я познакомлю вас с этой стороной столицы Восточной Сибири. Православие, католицизм, буддизм, кришнаизм, ислам — мы посетим несколько храмов, где вы прикоснётесь к философии разных конфессий, узнаете, как эти религии пришли на иркутскую землю, и увидите, как устроена жизнь их последователей.

Ваш гид в Иркутске

Католический собор Непорочного Сердца Божьей Матери

Кафедральный собор епархии Святого Иосифа, где проводятся органные концерты духовной музыки.

Харлампиевская церковь

Один из старейших православных храмов города. В 1904 году Колчак венчался здесь с Софьей Омировой и получал благословение на походы к Северному Ледовитому океану.

Знаменский монастырь

Древний монастырь с некрополем, где похоронены Григорий Шелихов, княгиня Екатерина Трубецкая и дети Трубецких — София, Владимир и Никита.

Казанская церковь

Здесь — выразительная архитектура, центральный иконостас из редкого индийского гранита и росписи Натяганова сравнивают с фресками Микеланджело в Ватикане.

Храм общества сознания Кришны

Современный храм общины, которая была созданной в 1990-х. Вы узнаете, как живут кришнаиты, рассмотрите внутреннюю обстановку и познакомитесь традициями религии.

Иркутская соборная мечеть

Джума-мечеть, памятник архитектуры федерального значения. Построена на средства купеческой семьи Шафигуллиных и служит мусульманам всего региона.

Иркутский дацан

Буддийский комплекс, который посещают путешественники и местные жители самых разных вероисповеданий. История общины восходит к 19 веку — поговорим о ней.

