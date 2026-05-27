Без суеты и спешки, под мягкий шёпот прибоя и чуткое руководство опытного телесно-ориентированного психолога вы освоите простые упражнения, которые помогут расслабиться, «считать» сигналы тела, снять накопившийся стресс и восстановить глубокий контакт с собой.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Иркутска
Путешествие к южному берегу Байкала начнётся с живописной дороги среди лесов и гор. Два часа в автобусе пролетят незаметно, и мы окажемся в старинном посёлке, хранящем историю великого озера.
10:00 — посёлок Култук
Столетие назад здесь кипела жизнь — шло строительство первой железной дороги. Мы посетим старинный вокзал, сделаем фото у стелы КБЖД и насладимся чарующими видами на озёрную гладь.
11:00 — знакомство с локальной кухней
По дороге остановимся на обед в кафе с блюдами бурятской кухни. Сочные буузы, наваристый бухлёр, ароматный шулэн, хрустящий шарбин и согревающий зутран — это невероятно вкусно, сытно и колоритно.
12:00 — Слюдянка
Здесь нас ждёт архитектурная жемчужина — вокзал из местного бело-розового мрамора. В интерактивном музее мы погрузимся в тайны возникновения Байкала и познакомимся с его флорой и фауной. Завершит наше знакомство с городом прогулка вдоль берега Байкала.
14:00 — телесно-ориентированные практики
Проведём его в уютной и скрытой от посторонних глаз бухте. Под руководством опытного наставника — телесно-ориентированного психолога — вы погрузитесь в состояние глубокой релаксации. Специалист мягко и ненавязчиво проведёт вас через небольшой комплекс упражнений, который поможет отпустить телесные зажимы, раствориться в покое и почувствовать себя частью природы.
15:00 — сибирское чаепитие на берегу озера
После практик насладимся ароматным напитком из байкальских трав, согреемся теплом общения и поделимся впечатлениями уходящего дня.
15:30 — рыбный рынок
Здесь можно попробовать знаменитые байкальские деликатесы горячего и холодного копчения, выбрать памятные сувениры. Ещё два часа по живописной дороге, и около 18:00 мы вернёмся в Иркутск, наполненные энергией и вдохновением.
На экскурсии мы поговорим:
- о том, как шаг за шагом осваивались эти суровые земли
- какие люди и события навсегда вписали своё имя в историю этих мест
- как строительство Кругобайкальской железной дороги изменило облик Култука и Слюдянки, дав этим поселениям новую жизнь и особый характер
- какие хребты окружают священное море и какую тайну хранит название мыса Шаманский
Организационные детали
- Общее время в пути — 4 часа. Расстояние — 120 км в одну сторону
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, работа гида и телесно-ориентированного специалиста, чай из сибирских трав
- Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе: средний чек 700 ₽ за чел.
- Релакс-экскурсия не требует наличия хорошей физической формы, доступна от 14 лет
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7900 ₽