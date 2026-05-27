Позвольте себе отдохнуть душой и телом: пройти по заповедным тропам Байкала и наполниться его мощной, древней энергией. Без суеты и спешки, под мягкий шёпот прибоя и чуткое руководство опытного телесно-ориентированного психолога вы освоите простые упражнения, которые помогут расслабиться, «считать» сигналы тела, снять накопившийся стресс и восстановить глубокий контакт с собой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Иркутска

Путешествие к южному берегу Байкала начнётся с живописной дороги среди лесов и гор. Два часа в автобусе пролетят незаметно, и мы окажемся в старинном посёлке, хранящем историю великого озера.

10:00 — посёлок Култук

Столетие назад здесь кипела жизнь — шло строительство первой железной дороги. Мы посетим старинный вокзал, сделаем фото у стелы КБЖД и насладимся чарующими видами на озёрную гладь.

11:00 — знакомство с локальной кухней

По дороге остановимся на обед в кафе с блюдами бурятской кухни. Сочные буузы, наваристый бухлёр, ароматный шулэн, хрустящий шарбин и согревающий зутран — это невероятно вкусно, сытно и колоритно.

12:00 — Слюдянка

Здесь нас ждёт архитектурная жемчужина — вокзал из местного бело-розового мрамора. В интерактивном музее мы погрузимся в тайны возникновения Байкала и познакомимся с его флорой и фауной. Завершит наше знакомство с городом прогулка вдоль берега Байкала.

14:00 — телесно-ориентированные практики

Проведём его в уютной и скрытой от посторонних глаз бухте. Под руководством опытного наставника — телесно-ориентированного психолога — вы погрузитесь в состояние глубокой релаксации. Специалист мягко и ненавязчиво проведёт вас через небольшой комплекс упражнений, который поможет отпустить телесные зажимы, раствориться в покое и почувствовать себя частью природы.

15:00 — сибирское чаепитие на берегу озера

После практик насладимся ароматным напитком из байкальских трав, согреемся теплом общения и поделимся впечатлениями уходящего дня.

15:30 — рыбный рынок

Здесь можно попробовать знаменитые байкальские деликатесы горячего и холодного копчения, выбрать памятные сувениры. Ещё два часа по живописной дороге, и около 18:00 мы вернёмся в Иркутск, наполненные энергией и вдохновением.

На экскурсии мы поговорим:

о том, как шаг за шагом осваивались эти суровые земли

какие люди и события навсегда вписали своё имя в историю этих мест

как строительство Кругобайкальской железной дороги изменило облик Култука и Слюдянки, дав этим поселениям новую жизнь и особый характер

какие хребты окружают священное море и какую тайну хранит название мыса Шаманский

Организационные детали