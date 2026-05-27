Релакс-экскурсия у южного берега Байкала - из Иркутска

Снять напряжение и восстановить внутренний баланс под руководством специалиста
Позвольте себе отдохнуть душой и телом: пройти по заповедным тропам Байкала и наполниться его мощной, древней энергией.

Без суеты и спешки, под мягкий шёпот прибоя и чуткое руководство опытного телесно-ориентированного психолога вы освоите простые упражнения, которые помогут расслабиться, «считать» сигналы тела, снять накопившийся стресс и восстановить глубокий контакт с собой.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Иркутска

Путешествие к южному берегу Байкала начнётся с живописной дороги среди лесов и гор. Два часа в автобусе пролетят незаметно, и мы окажемся в старинном посёлке, хранящем историю великого озера.

10:00 — посёлок Култук

Столетие назад здесь кипела жизнь — шло строительство первой железной дороги. Мы посетим старинный вокзал, сделаем фото у стелы КБЖД и насладимся чарующими видами на озёрную гладь.

11:00 — знакомство с локальной кухней

По дороге остановимся на обед в кафе с блюдами бурятской кухни. Сочные буузы, наваристый бухлёр, ароматный шулэн, хрустящий шарбин и согревающий зутран — это невероятно вкусно, сытно и колоритно.

12:00 — Слюдянка

Здесь нас ждёт архитектурная жемчужина — вокзал из местного бело-розового мрамора. В интерактивном музее мы погрузимся в тайны возникновения Байкала и познакомимся с его флорой и фауной. Завершит наше знакомство с городом прогулка вдоль берега Байкала.

14:00 — телесно-ориентированные практики

Проведём его в уютной и скрытой от посторонних глаз бухте. Под руководством опытного наставника — телесно-ориентированного психолога — вы погрузитесь в состояние глубокой релаксации. Специалист мягко и ненавязчиво проведёт вас через небольшой комплекс упражнений, который поможет отпустить телесные зажимы, раствориться в покое и почувствовать себя частью природы.

15:00 — сибирское чаепитие на берегу озера

После практик насладимся ароматным напитком из байкальских трав, согреемся теплом общения и поделимся впечатлениями уходящего дня.

15:30 — рыбный рынок

Здесь можно попробовать знаменитые байкальские деликатесы горячего и холодного копчения, выбрать памятные сувениры. Ещё два часа по живописной дороге, и около 18:00 мы вернёмся в Иркутск, наполненные энергией и вдохновением.

На экскурсии мы поговорим:

  • о том, как шаг за шагом осваивались эти суровые земли
  • какие люди и события навсегда вписали своё имя в историю этих мест
  • как строительство Кругобайкальской железной дороги изменило облик Култука и Слюдянки, дав этим поселениям новую жизнь и особый характер
  • какие хребты окружают священное море и какую тайну хранит название мыса Шаманский

Организационные детали

  • Общее время в пути — 4 часа. Расстояние — 120 км в одну сторону
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, работа гида и телесно-ориентированного специалиста, чай из сибирских трав
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе: средний чек 700 ₽ за чел.
  • Релакс-экскурсия не требует наличия хорошей физической формы, доступна от 14 лет

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник7900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1219 туристов
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в
туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу. Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу. Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры. С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией,полюбите это место так, как люблю его я:)

