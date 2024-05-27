1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Иркутск: история из дерева
Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила27 мая 2024Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
- ООльга22 мая 2024Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение Байкала (Листвянки) входило в
- ССветлана16 мая 2024Однозначный рекомендасьон! Обошли несколько значимых мест Иркутска, восхитились кофе и хлебушком, послушали и попробовали колокола на звук, всё это под постоянный поток информации о жизни и истории Иркутска от замечательного человека, влюбляющего тебя свой город и его великую историю. Благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Необычные дома»
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