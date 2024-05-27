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что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при этом" да, там где-то лучше, конечно, но что поделать…"(так надоело это уже). Пойду на любую вашу экскурсию с радостью и знаю, что вы покажите и расскажете то, что другие не заметят или не почувствуют. Не место красит человека, а человек место - это про вас! Нам очень понравился город, дома, люди, природа, парк, всё! Большая удача встретить Вас, Вы замечательная!