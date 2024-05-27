Необычные дома в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Иркутске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусы и запахи любимого Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Деревянная архитектура Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.
Непарадный Иркутск: история из дерева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Иркутск: история из дерева
Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
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    что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при этом" да, там где-то лучше, конечно, но что поделать…"(так надоело это уже). Пойду на любую вашу экскурсию с радостью и знаю, что вы покажите и расскажете то, что другие не заметят или не почувствуют. Не место красит человека, а человек место - это про вас! Нам очень понравился город, дома, люди, природа, парк, всё! Большая удача встретить Вас, Вы замечательная!

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение Байкала (Листвянки) входило в
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    программу служебного пребывания, я решила познакомить подругу с Иркутском. Надо отметить, что подруга - весьма опытный путешественник, эрудит, знаток многих городов и стран. Поэтому мне хотелось, чтобы Иркутск был показан как особенный город, запомнился в галерее множества уже виденных мест. Именно так мой выбор пал на "Вкусы и запахи любимого Иркутска" - уже само название отражало необычность экскурсии. А наша встреча с Юлей превзошла все ожидания: увлеченность гида, ее необыкновенно грамотная речь, потрясающе широкие познания истории города через призму многонациональности, поликультурности и поликонфессиональности Иркутской губернии потрясли московскую гостью (и меня не меньше). Подруга говорила об Иркутске весь следующий день, пересматривала многочисленные сделанные фото. Без сомнения, рекомендую эту экскурсию всем.

    Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещениеЭкскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Однозначный рекомендасьон! Обошли несколько значимых мест Иркутска, восхитились кофе и хлебушком, послушали и попробовали колокола на звук, всё это под постоянный поток информации о жизни и истории Иркутска от замечательного человека, влюбляющего тебя свой город и его великую историю. Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Необычные дома»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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