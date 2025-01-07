Скульптура «Бабр» – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Скульптура «Бабр»» в Иркутске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
На машине
3 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в 3 века
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Иркутск - старинный город с богатой историей. Прогуливаясь по его улицам, вы увидите деревянные дома, купеческие особняки и яркие церкви
Начало: У Спасской церкви
Завтра в 09:00
17 апр в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск
На машине
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторические и культурные достопримечательности Иркутска
Погрузитесь в атмосферу ночного Иркутска: исторические улицы, набережные, храмы и памятники. Узнайте интересные факты и истории о городе
Начало: От отеля гостей (центральная часть города)
Завтра в 20:30
17 апр в 20:30
8300 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
На самокатах
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
17 апр в 11:00
18 апр в 11:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 января 2025
    Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в 3 века
    Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Чувствуется, что она знает и любит свой город и дарит эту любовь туристам.
    Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Чувствуется, что она знает и любит свой город и дарит эту любовь туристам
  • В
    Валерий
    24 сентября 2024
    Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в 3 века
    Спасибо Ольге за экскурсию! Все понравилось. Хороший маршрут. Увидел все основные достопримечательности.
  • Б
    Бороменский
    27 июля 2024
    Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в 3 века
    Спасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоции.
    Спасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоцииСпасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоцииСпасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоцииСпасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоцииСпасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоцииСпасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоцииСпасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоцииСпасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоцииСпасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоцииСпасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоции
  • Д
    Дмитрий
    23 июля 2024
    Знакомство с Иркутском на самокатах
    Невероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респект
    Невероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респектНевероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респектНевероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респектНевероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респектНевероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респектНевероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респектНевероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респектНевероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респектНевероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респект
  • В
    Вера
    3 августа 2023
    Знакомство с Иркутском на самокатах
    Нам всë понравилось. Экскурсию вела Дарья, рассказ понравился. На самокатах прикольно, пешком столько не пройти. Плохо, что город не адаптирован для этого. Велосипедная дорожка только на Набережной и маленькая. Но это не к гиду претензия.
  • Т
    Татьяна
    14 декабря 2022
    Знакомство с Иркутском на самокатах
    19 июня 2022 г. мы (дедушка и бабушка с внуками 9 и 12 лет) отправились на экскурсию по Иркутску с
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    Марией. Поехали на авто, потому что переживали за погоду. Большое спасибо Марии, она молодец! Было интересно и нам и, самое главное, детям! Она сумела найти подход и увлекательные истории и для мальчика и для девочки. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Скульптура «Бабр»»

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  2. Набережная
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  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. 130 Квартал
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в апреле 2025
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