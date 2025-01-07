О Ольга Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в 3 века Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Чувствуется, что она знает и любит свой город и дарит эту любовь туристам.

В Валерий Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в 3 века Спасибо Ольге за экскурсию! Все понравилось. Хороший маршрут. Увидел все основные достопримечательности.

Б Бороменский Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в 3 века Спасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоции.

Д Дмитрий Знакомство с Иркутском на самокатах Невероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респект

В Вера Знакомство с Иркутском на самокатах Нам всë понравилось. Экскурсию вела Дарья, рассказ понравился. На самокатах прикольно, пешком столько не пройти. Плохо, что город не адаптирован для этого. Велосипедная дорожка только на Набережной и маленькая. Но это не к гиду претензия.