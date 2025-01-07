Индивидуальная
до 4 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Иркутск - старинный город с богатой историей. Прогуливаясь по его улицам, вы увидите деревянные дома, купеческие особняки и яркие церкви
Начало: У Спасской церкви
Завтра в 09:00
17 апр в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторические и культурные достопримечательности Иркутска
Погрузитесь в атмосферу ночного Иркутска: исторические улицы, набережные, храмы и памятники. Узнайте интересные факты и истории о городе
Начало: От отеля гостей (центральная часть города)
Завтра в 20:30
17 апр в 20:30
8300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
17 апр в 11:00
18 апр в 11:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 января 2025Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Чувствуется, что она знает и любит свой город и дарит эту любовь туристам.
- ВВалерий24 сентября 2024Спасибо Ольге за экскурсию! Все понравилось. Хороший маршрут. Увидел все основные достопримечательности.
- ББороменский27 июля 2024Спасибо Ольге за замечательное знакомство с Иркутском. Интересный рассказ и нестандартный маршрут оставили только положительные эмоции.
- ДДмитрий23 июля 2024Невероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респект
- ВВера3 августа 2023Нам всë понравилось. Экскурсию вела Дарья, рассказ понравился. На самокатах прикольно, пешком столько не пройти. Плохо, что город не адаптирован для этого. Велосипедная дорожка только на Набережной и маленькая. Но это не к гиду претензия.
- ТТатьяна14 декабря 202219 июня 2022 г. мы (дедушка и бабушка с внуками 9 и 12 лет) отправились на экскурсию по Иркутску с
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Скульптура «Бабр»»
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