Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску

Вас ждет насыщенная экскурсия по необыкновенному, восхитительному городу Иркутску, в который вы...

5
1 отзыв
Вас ждет насыщенная экскурсия по необыкновенному, восхитительному городу Иркутску, в который вы влюбитесь с первого взгляда.

Город, в котором представлены все религии, включая таинственный шаманизм, где сосредоточено множество памятников древнерусского зодчества и уникальных культурных объектов, никого не оставит равнодушным.

В ходе нашей прогулки мы обязательно посетим Нижнюю Набережную, где увидим Спасскую церковь, Богоявленский собор, Вечный огонь, Московские ворота, пройдемся по улице Карла Маркса и увидим исторические здания, бывший Базановский приют и популярный 130 квартал – деревянный Иркутск.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску

Что вы увидите 🤩

  • Спасская церковь
  • Богоявленский собор
  • Набережная
  • Базановский приют
  • Памятник Александру III
  • Улица Карла Маркса
  • Дома XIX века
  • Краеведческий музей
  • Драматический театр им. Охлопкова.
  • 130 квартал
Об экскурсии
Вас ждет насыщенная экскурсия по необыкновенному, восхитительному городу Иркутску, в который вы влюбитесь с первого взгляда. Город, в котором представлены все религии, включая таинственный шаманизм, где сосредоточено множество памятников древнерусского зодчества и уникальных культурных объектов, никого не оставит равнодушным. В ходе нашей прогулки мы обязательно посетим Нижнюю Набережную, где увидим Спасскую церковь, Богоявленский собор, Вечный огонь, Московские ворота, пройдемся по улице Карла Маркса и увидим исторические здания, бывший Базановский приют и популярный 130 квартал – деревянный Иркутск.
Программа
11:00 Встреча с гидом у фонтана в сквере Кирова.
11:30 Посещение Спасской церкви и Богоявленского собора.
11:45 Прогулка вдоль набережной. Легенда о красавице Ангаре.
12: 20 Базановский приют.
12:45 Обзор образцов деревянной архитектуры.
13:10 Памятник Александру III.
13:20 Прогулка по улице Карла Маркса с осмотром домов XIX века, краеведческого музея, драматического театра им. Н. П. Охлопкова.
14:00 Посещение 130-го квартала.
Возможно включение в программу посещение центрального рынка или другие корректировки с учетом ваших пожеланий.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Рекомендации гида относительно путешествий в Иркутске и на Байкале.
Что не входит
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Завершение: Улица Седова, 2 (130 квартал), Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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В любое время, по договоренности

Марина К.
Марина К.
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