Об экскурсии

Вас ждет насыщенная экскурсия по необыкновенному, восхитительному городу Иркутску, в который вы влюбитесь с первого взгляда. Город, в котором представлены все религии, включая таинственный шаманизм, где сосредоточено множество памятников древнерусского зодчества и уникальных культурных объектов, никого не оставит равнодушным. В ходе нашей прогулки мы обязательно посетим Нижнюю Набережную, где увидим Спасскую церковь, Богоявленский собор, Вечный огонь, Московские ворота, пройдемся по улице Карла Маркса и увидим исторические здания, бывший Базановский приют и популярный 130 квартал – деревянный Иркутск.

Программа

11:00 Встреча с гидом у фонтана в сквере Кирова.

11:30 Посещение Спасской церкви и Богоявленского собора.

11:45 Прогулка вдоль набережной. Легенда о красавице Ангаре.

12: 20 Базановский приют.

12:45 Обзор образцов деревянной архитектуры.

13:10 Памятник Александру III.

13:20 Прогулка по улице Карла Маркса с осмотром домов XIX века, краеведческого музея, драматического театра им. Н. П. Охлопкова.

14:00 Посещение 130-го квартала.

Возможно включение в программу посещение центрального рынка или другие корректировки с учетом ваших пожеланий.