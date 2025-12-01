Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Пообедать прямо на льду, сделать фото в хрустальных гротах и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
2 янв в 09:30
3 янв в 09:30
82 000 ₽ за человека
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
Окунуться в Байкал после бани, покататься на коньках и попробовать расколотку из омуля
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
2 фев в 09:30
9 фев в 08:00
116 000 ₽ за человека
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Начало: Иркутск, 9:30-10:00
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
59 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Для иностранцев»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Иркутске в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 тура от 59 000 до 116 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год для иностранцев, 12 ⭐ отзывов, цены от 59000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль