Для иностранцев – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Для иностранцев» в Иркутске, цены от 59 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
На машине
4 дня
6 отзывов
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Пообедать прямо на льду, сделать фото в хрустальных гротах и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
2 янв в 09:30
3 янв в 09:30
82 000 ₽ за человека
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
На машине
6 дней
3 отзыва
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
Окунуться в Байкал после бани, покататься на коньках и попробовать расколотку из омуля
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
2 фев в 09:30
9 фев в 08:00
116 000 ₽ за человека
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
На машине
3 дня
3 отзыва
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Начало: Иркутск, 9:30-10:00
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
59 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 тура от 59 000 до 116 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
