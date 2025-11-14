Мои заказы

У берегов Байкала: экскурсии и отдых в Листвянке

Увидеть нерпу в Музее Байкала, открыть тайны в обсерватории и полюбоваться Ангарой с Камня Черского
Добро пожаловать в Листвянку! За 5 дней путешествия вы познакомитесь с подводным миром Байкала, увидите нерпу — одного из самых редких обитателей планеты, подниметесь к вершине Камня Черского, откуда открывается завораживающий вид на исток Ангары.

В свободный день сможете неспешно прогуляться по уютной Листвянке, а экскурсия в Байкальскую обсерваторию откроет тайны звёздного неба и научит видеть больше в бескрайних просторах.
У берегов Байкала: экскурсии и отдых в Листвянке
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
— Удобная обувь и теплые носки
— Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
— Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
— Купальные принадлежности (летом)
— Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка: знакомство с Байкалом

Встреча в Иркутске и переезд в посёлок Листвянка. По прибытии — размещение в гостинице.

Ориентировочная продолжительность переезда — около 1 часа.

Иркутск - Листвянка: знакомство с БайкаломИркутск - Листвянка: знакомство с БайкаломИркутск - Листвянка: знакомство с Байкалом
2 день

Листвянка: Музей Байкала и Камень Черского

После завтрака отправимся в Музей озера Байкал. Здесь увидим удивительных обитателей глубин, познакомимся с байкальской нерпой и совершим виртуальное погружение на батискафе. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к обзорной площадке Камень Черского, откуда откроется впечатляющий вид на исток реки Ангары. По завершении экскурсии вернёмся в гостиницу.

Продолжительность программы — около 3 часов.

Листвянка: Музей Байкала и Камень ЧерскогоЛиствянка: Музей Байкала и Камень ЧерскогоЛиствянка: Музей Байкала и Камень Черского
3 день

Свободный день

Свободное время для прогулок по Листвянке и её окрестностям. Можно насладиться природой, отдохнуть или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Байкальская астрофизическая обсерватория

После завтрака отправимся на экскурсию в Байкальскую астрофизическую обсерваторию. Осмотрим два телескопа, включая крупнейший в мире линзовый телескоп с линзовой системой. Затем прогуляемся до смотровой площадки с великолепным видом на Байкал. По окончании экскурсии вернёмся в гостиницу.

Продолжительность программы — около 2 часов.

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
5 день

Окончание тура

Утром покинем Листвянку и отправимся в Иркутск. Время в пути — около 1 часа. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Номер без удобств (2-местное размещение)62 000 ₽
Номер с удобствами (2-местное размещение)74 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • 4 завтрака
  • Трансфер из/до Иркутска
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Повышение категории номера
  • Доплата за 1-местное размещение:
  • Номер «эконом» - 8000 ₽
  • Номер «стандарт» - 15 000 ₽
  • Стоимость тура зависит от категории размещения:
  • 62 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже)
  • 74 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Даты любые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00-16:00
Завершение: Иркутск, 10:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

На выходные в Листвянку. Перезагрузка на берегу озера
На машине
3 дня
1 отзыв
На выходные в Листвянку. Перезагрузка на берегу озера
Насладиться видами Байкала, посетить «Тальцы» и увидеть, как жили различные народы
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
14 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
34 700 ₽ за человека
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Лето
На автобусе
12 дней
1 отзыв
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Лето
Начало: Г. Иркутск
1 июн в 10:00
3 июн в 10:00
от 105 500 ₽ за человека
В Листвянку всей семьёй: музей «Тальцы», обсерватория, смотровые и Байкал
На машине
5 дней
В Листвянку всей семьёй: музей «Тальцы», обсерватория, смотровые и Байкал
Неспешно отдохнуть на побережье великого озера, посетить и увидеть главное в курортном посёлке
Начало: Иркутск, встреча состоится в промежуток 9:00-16:00...
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
51 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска