Галина — ваш гид в Иркутске

Провела экскурсии для 12 туристов

читать дальше гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши