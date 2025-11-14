Увидеть нерпу в Музее Байкала, открыть тайны в обсерватории и полюбоваться Ангарой с Камня Черского
Добро пожаловать в Листвянку! За 5 дней путешествия вы познакомитесь с подводным миром Байкала, увидите нерпу — одного из самых редких обитателей планеты, подниметесь к вершине Камня Черского, откуда открывается завораживающий вид на исток Ангары.
В свободный день сможете неспешно прогуляться по уютной Листвянке, а экскурсия в Байкальскую обсерваторию откроет тайны звёздного неба и научит видеть больше в бескрайних просторах.
Рекомендуемые вещи: — Удобная обувь и теплые носки — Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка — Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца — Купальные принадлежности (летом) — Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
1 день
Иркутск - Листвянка: знакомство с Байкалом
Встреча в Иркутске и переезд в посёлок Листвянка. По прибытии — размещение в гостинице.
Ориентировочная продолжительность переезда — около 1 часа.
2 день
Листвянка: Музей Байкала и Камень Черского
После завтрака отправимся в Музей озера Байкал. Здесь увидим удивительных обитателей глубин, познакомимся с байкальской нерпой и совершим виртуальное погружение на батискафе. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к обзорной площадке Камень Черского, откуда откроется впечатляющий вид на исток реки Ангары. По завершении экскурсии вернёмся в гостиницу.
Продолжительность программы — около 3 часов.
3 день
Свободный день
Свободное время для прогулок по Листвянке и её окрестностям. Можно насладиться природой, отдохнуть или выбрать дополнительную экскурсию.
4 день
Байкальская астрофизическая обсерватория
После завтрака отправимся на экскурсию в Байкальскую астрофизическую обсерваторию. Осмотрим два телескопа, включая крупнейший в мире линзовый телескоп с линзовой системой. Затем прогуляемся до смотровой площадки с великолепным видом на Байкал. По окончании экскурсии вернёмся в гостиницу.
Продолжительность программы — около 2 часов.
5 день
Окончание тура
Утром покинем Листвянку и отправимся в Иркутск. Время в пути — около 1 часа. До новых встреч!
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (согласно выбранной категории)
4 завтрака
Трансфер из/до Иркутска
Трансфер по маршруту
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Иркутска и обратно
Остальное питание
Повышение категории номера
Доплата за 1-местное размещение:
Номер «эконом» - 8000 ₽
Номер «стандарт» - 15 000 ₽
Стоимость тура зависит от категории размещения:
62 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже)
74 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)
Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Даты любые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00-16:00
Завершение: Иркутск, 10:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!