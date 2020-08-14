Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам

Вы посетите два берега, которые различаются не только природой, но

4.7
3 отзыва
Вы посетите два берега, которые различаются не только природой, но и образом жизни, традициями и людьми. Западный берег – скалистый, уникальный, а Восточный – пологий, песчаный, ласкающий. Лучшее представление о Байкале вы получите именно в этом туре.
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Ближайшие даты:
09
июл
16
июл
30
июл
13
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • совершим экскурсию на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу;
  • увидим основные достопримечательности острова Ольхон;
  • через весь Байкал переедем на полуостров Святой Нос;
  • увидим один из самых живописных заливов Байкала – Чивыркуйский;
  • увидим столицу Республики Бурятия – город Улан-Удэ. 

Программа тура по дням

1 день
Иркутск. Листвянка. Лимнологический музей и нерпинарий

Встреча в аэропорту у справочной в 10:00 часов г. Иркутска (гид с табличкой «Байкал»).

Обзорная экскурсия по городу (3 часа).

Вы посетите историческую и современную часть города Иркутск.

Город основан в 1661 году.

Сегодня Иркутск пятый по величине город в Сибири.

Переезд в поселок Листвянка, где берет свое начало река Ангара, по живописной дороге.

Сопровождение в Лимнологический музей, нерпинарий.

Удивительный музей, в котором собраны лучшие экспонаты и есть аквариумы.

Все сотрудники музея — это научные работники.

Вы узнаете, почему Байкал такой чистый, какие загадки он в себе скрывает, кто обитает в этом уникальном озере.

Обед самостоятельно на рыбном рынке или в кафе поселка.

Свободное время.

Советуем попробовать омуль горячего копчения!

Отъезд.

Размещение в Иркутске.

Ужин самостоятельно.

Организуем дополнительную обзорную поездку в бухту Песчаную (доп. плата), для тех, кто прилетает на день раньше или улетает на день позже из Иркутска.

2 день
Кругобайкальская железная дорога

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД, оплачивается дополнительно при покупке тура.)

Дорога строилась в начале двадцатого века, и проходит вдоль береговой линии Байкала.

Поражает она тем, что путь пролегает мимо отвесных скал, которые спускаются прямо в озеро. КБЖД считается уникальным историко-культурным комплексом! 3

9 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков!

И все это на 70 км. (место сбора группы указывает сопровождающий в первый день).

Обед и ужин (не включены в стоимость экскурсии).

Вечером прибытие в Иркутск.

После завершения экскурсии самостоятельный трансфер в гостиницу.

Экскурсия рассчитана на целый день.

Завершение в 22:00 – 23:00 часов.

Примечание: Экскурсия на поезде, может быть заменена на водную экскурсию на КБЖД  или экскурсию в п. Аршан (Тункинская Долина).

3 день
Переезд на остров Ольхон. Прогулка на мыс Шаманка

Завтрак.

Отъезд в составе сборной группы на остров Ольхон.

Обед в пути в кафе (оплачивается самостоятельно).

По дороге Вы увидите, как меняется ландшафт.

Горы, Тажеранские степи и в конце пути Байкал.

Продолжительность переезда около 5-6 часов.

Размещение в п. Хужир в зависимости от выбранного варианта.

Вечером на закате экскурсия на мыс Шаманка или Мыс Бурхан.

Шаман-скала — одна из девяти святынь Азии, где проходили шаманские обряды, а позже в ней находился алтарь Будды.

В 150 метрах на восток от Шаманской пещеры на скале из белого мрамора сохранились изображения шаманских бубнов, высеченные людьми ранней поры железного века.

Около Шаманской пещеры на скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках.

Ясно одно, что данное место уже долгие годы считается священным и заслуживает внимательного изучения.

В современном представлении некоторых, оно является «местом силы».

Особенно это место красиво в утренние часы и на закате.

Не забудьте взять фотоаппарат, отличные снимки гарантированы.

Возвращение на базу.

Ужин самостоятельно в любом кафе поселка Ольхон.

Отличная возможность попробовать, что вам нравится из местной кухни..

4 день
Мыс Хобой, скала «Три брата» и мыс Любви

Завтрак.

Поездка на Мыс Хобой на автомобилях повышенной проходимости УАЗ (5-6 часов.).

Это самая северная точка острова, с которой открывается вид на оба берега Байкала.

По пути посещение овеянной легендами скалы «Три брата» и романтического Мыса Любви.

Обед на берегу озера входит в стоимость.

Возвращение на базу от местности Узуры.

Ужин самостоятельно в любом кафе п. Ольхон.

Отличная возможность попробовать, что вам нравится из местной кухни.

5 день
Свободное время или дополнительные экскурсии

Завтрак.

Свободное время или дополнительные экскурсии (за доп. плату).

Рекомендуем взять водную экскурсию на остров Огой с посещением буддийской ступы.

Возможно покататься на конях или мопеде.

Вечером самостоятельно ужинаете.

Пробуем местную кухню в разных кафе.

Советуем попробовать бузы, хушуры, бовы, бухлер и т.п., или просто устроить себе пикник на берегу (есть магазины, где Вы сможете запастись провиантом).

Обед, ужин самостоятельно.

6 день
Переезд на катере на восточный берег Байкала

Завтрак.

Сбор вещей.

Переезд на катере (не входит в стоимость, оплата на месте, время отправления рано утром или в зависимости от состояния погоды в течении дня) на полуостров Святой Нос через весь Байкал.

Вы пройдете вдоль скалистых берегов острова Ольхон, затем на теплоходе пересечете весь Байкал!

Уже не первый год, наши туристы всегда говорят, что и не представляли на сколько велико озеро Байкал!

Ведь не случайно местные жители называют его морем. 

Ну и конечно же, как побывать на Байкале и не пересечь его!

Завершите водное путешествие уже на восточном берегу.

Время прибытия – в течении дня.

Зависит от погоды и волнении на озере.

Трансфер на судне через озеро осуществляется в зависимости от количества человек.

Размещение в комфортабельных гостевых домах или на базе отдыха.

Ужин.

Предварительно можно заказать экскурсию на Ушканьи острова (оплачивается дополнительно).

7 день
Чивыркуйский залив и горячие источники

Ранний завтрак.

Сбор вещей.

Экскурсия в Чивыркуйский залив один из самых живописных заливов озера, где расположены уникальные памятники природы.

Глубина залива не превышает 10 метров, и поэтому летом, местами, он прогревается до 24 градусов тепла.

На катере или моторной лодке вы посетите горячие источники и острова — памятники природы.

Советуем взять с собой бутылочку воды и небольшой перекус.

Температура горячего источника от 38 до 45 градусов.

Говорят, что используют его в основном для лечения радикулита, кожных заболеваний и опорного аппарата.

Также вы посетите песчаную косу, благодаря которой Святой Нос является полуостровом!

Обед входит в стоимость.

Возвращение на базу.

Забираем вещи в Усть-Баргузине и едем в Максимиху.

Отсюда, с берега открывается отличная панорама на полуостров Святой Нос.

Советуем обязательно пройтись по берегу на закате!

Размещение в поселках Усть-Баргузин или Максимиха.

Ужин.

8 день
Свободное время или дополнительные экскурсии

Завтрак.

Свободное время или дополнительная экскурсия на выбор (за доп. плату):

  • Экскурсия "Баргузинская Долина и Святая богиня Янжима".

Экскурсия включает посещение уникальных природных памятников природы.

Для бурят Янжима – одна из самых почитаемых богинь, которая считается богиней мудрости и покровительницей материнства.

  • Поездка на Ушканьи Острова.

Для тех, кто остался, мы рекомендуем отдых на песчаном берегу.

Вы можете прогуляться вдоль берега Байкала и сделать отличные фотографии Святого Носа (с гор полуострова стекает 47 рек и ручьев), а также при желании посетить частный музей.

Ранее Святой Нос был островом, но со временем между ним и материком образовался перешеек, имеющий название Чивыркуйский.

От села Монахово начинается тропа на вершину полуострова Святой Нос.

Обед самостоятельно. 

После обеда можно прокатиться на лодке или катамаранах по Байкалу или взять дополнительную экскурсию на базе отдыха.

Ужин.

9 день
Отъезд в Улан-Удэ. Экскурсия по городу. Иволгинский дацан. Отъезд

Завтрак.

Сбор вещей.

Отъезд в город Улан-Удэ (сборная группа).

Время в пути около 4-5 часов.

Обзорная экскурсия по городу с посещением центра буддизма России — Иволгинского дацана.

У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, в 30-ти километрах от Улан-Удэ, находится духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан.

В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали встречая паломников и гостей.

Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным ароматом цветущих трав.

Завершение программы в 16:00 – 17:00 часов.

Проживание

Тур предусматривает размещение в двухместных номерах категории в гостиницах и базах отдыха по пути следования:

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб.:

  «Эконом» (удобства на этаже) «Стандарт» (удобства в номере) «ПолуЛюкс» «Люкс» (только Иркутск и Улан-Удэ)
Двухместное размещение 83 200 104 600 124 600 142 100
Одноместное размещение 93 300 121 000 161 100

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Услуги сопровождающего для групп от 6 человек (менее 6 человек длительные переезды только в сопровождении водителя)
  • Транспорт по программе
  • Экскурсия по Иркутску, экскурсия по Иволгинскому Дацану
  • Музей Байкала в Листвянке
  • Поездка на мыс Хобой
  • Посещение скалы Шаманка
  • Обзорная поездка на катере в Чивыркуйский залив и обзор островов
  • Посещение Забайкальского национального парка
  • Размещение по программе в зависимости от выбранных номеров
  • Питание по программе
  • Билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и из г. Улан-Удэ
  • Экскурсия по КБЖД(кругобайкальская железная дорога) Оплачивается в офисе при покупке тура. Стоимость билета от 6 300 руб. до 7 800 руб. (в зависимости от даты). Питание по желанию: обед 850 руб. и ужин по 850 руб. Комплекс на день – 2 000 руб. Место у окна с видом на Байкал доплата 1 200 руб.
  • Поездка в бухту Песчаная. Стоимость 40000 руб., 2 человека — по 19 000 руб. с чел, при группе от 4 чел — 9 500 руб. с чел. Бронируется заранее, оплата при бронировании.
  • Переводчиков (английский, немецкий, японский, французский, испанский) от 10000 в сутки. Оплачивается в офисе при покупке тура.
  • Видеосъемка
  • Услуги рыбалки – от 8000 руб на сборную группу Оплата на месте
  • Мопеды, сапы от 1000 руб. Оплата на месте
  • Прогулка на конях 1 час – 1500 руб. Бронируется заранее, оплата гиду
  • Юг острова или Священный остров Огой – от 2500 руб с человека. Бронируется заранее, оплата гиду на месте
  • Аренда велосипедов от 500 руб и выше
  • Русская баня – от 2500 в час. Оплата на месте
  • Посещение источников от 150 руб. в час с человека
  • Баргузинская Долина от 4000 руб. на человека
  • Ушканьи Острова с нерпами — около 12000 руб на человека.
  • Дополнительные услуги не указанные в программе
  • Посещение дискотек, казино, клубов
  • Алкогольные напитки
  • Посещение шамана в Бурятии
  • Переезд на катере от 10000-15000 руб с человека для групп от 4 и более человек и 20000-25000 руб с человека для групп от 2-3 человека)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт.
  2. Билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.
  3. Полис обязательного медицинского страхования и мини аптечка.
  4. Косметика, крема от загара, насекомых и т. п. (в зависимости от времени года).
  5. Одежда: нижнее белье, носки х/б + шерстяные, спортивный костюм, купальник, курточка с капюшоном, накидка или зонтик от дождя, свитер, джинсы или брюки, рубашка, футболка, шорты, шапочка или кепка.
  6. Одежда должна соответствовать критериям:
    • количество: ровно то, которое вы используете за всё ваше путешествие (не избыток и не нехватка – рассчитайте, сколько комплектов одежды вы наденете);
    • практичность: одежда должна соответствовать сезону (тёплые/лёгкие вещи), типу отдыха (пляжный отдых/тур по городам/поход в горы/паломническая поездка), а также не пачкаться слишком быстро;
    • удобство: не стесняет движений в случае быстрой ходьбы или бега.
  7. Средства личной гигиены, фен, кружка.
  8. Обувь – кроссовки, тапочки, сандалии или т. п.
  9. Фотоаппарат.
  10. Очки солнцезащитные.
Дополнительные услуги

Дополнительно: Если Вы решите остаться в городе Улан-Удэ, мы можем дополнительно забронировать для Вас гостиницу (стоимость в зависимость от запроса).

Если у Вас вылет с города Иркутска, то мы поможем Вам купить билеты на поезд, на наиболее удобное время или Вы можете уехать на автобусе, которые отходят с ж/д вокзала каждые два — три часа, до 21-00.

Дополнительно по желанию и согласованию:

Этот тур можно заказать индивидуально, на любую дату.

Индивидуальный трансфер по всему маршруту — 50 000 руб. (Для тех, кто хочет путешествовать своей компанией или вдвоем)

Индивидуальное сопровождение гидом по всему маршруту – 90 000 руб.

Примечание:

По индивидуальному заказу, возможно совершить тур в обратном направлении с Восточной стороны, начиная с города Улан-Удэ.

ВНИМАНИЕ! В стандартных программах длительные переезды до 5-6 часов (всего 3 переезда) проводятся в сопровождении водителя автобуса.

Поездка обзорная на острове Ольхон осуществляются на автомобилях класса УАЗ (группы сборные).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки в туре?

Скидки для детей:

  • от 5-ти до 12 лет скидка 10%;
  • до 5-ти лет скидка 20%.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
14 авг 2020
В целом прошло все нормально,за исключением некоторых погрешностей: во-первых, во время следования на Ольхоне был предоставлен транспорт не отвечающий условиям(багаж был выставлен на крышу и весь вымок во время дождя,часть одежды испортилась). При переезде с Ольхона в Баргузинский р-н на маленьком катере попали в шторм с прыжками …. а мы уже возрастные люди…. наши позвоночники еле выдержали 3часовое прыгание на волнах. Ну думаю это было исключением из правил…. Что касается экскурсии,то все было хорошо. Места красивейшие,добрые люди. Гостиницы и турбазы нас устроили во всем. Спасибо Наташе в Иркутске и Лене из Улан-Удэ. Они предоставили свой комфортабельный транспорт и свое внимательное отношение к нам. Хотелось бы посоветовать организовывать общий трансфер более правильно….
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.

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