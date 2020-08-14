Вы посетите два берега, которые различаются не только природой, но и образом жизни, традициями и людьми. Западный берег – скалистый, уникальный, а Восточный – пологий, песчаный, ласкающий. Лучшее представление о Байкале вы получите именно в этом туре.

Программа тура по дням

1 день Иркутск. Листвянка. Лимнологический музей и нерпинарий

Встреча в аэропорту у справочной в 10:00 часов г. Иркутска (гид с табличкой «Байкал»). Обзорная экскурсия по городу (3 часа). Вы посетите историческую и современную часть города Иркутск. Город основан в 1661 году. Сегодня Иркутск пятый по величине город в Сибири. Переезд в поселок Листвянка, где берет свое начало река Ангара, по живописной дороге. Сопровождение в Лимнологический музей, нерпинарий. Удивительный музей, в котором собраны лучшие экспонаты и есть аквариумы. Все сотрудники музея — это научные работники. Вы узнаете, почему Байкал такой чистый, какие загадки он в себе скрывает, кто обитает в этом уникальном озере. Обед самостоятельно на рыбном рынке или в кафе поселка. Свободное время. Советуем попробовать омуль горячего копчения! Отъезд. Размещение в Иркутске. Ужин самостоятельно. Организуем дополнительную обзорную поездку в бухту Песчаную (доп. плата), для тех, кто прилетает на день раньше или улетает на день позже из Иркутска.

2 день Кругобайкальская железная дорога

Завтрак в гостинице. Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД, оплачивается дополнительно при покупке тура.) Дорога строилась в начале двадцатого века, и проходит вдоль береговой линии Байкала. Поражает она тем, что путь пролегает мимо отвесных скал, которые спускаются прямо в озеро. КБЖД считается уникальным историко-культурным комплексом! 3 9 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков! И все это на 70 км. (место сбора группы указывает сопровождающий в первый день). Обед и ужин (не включены в стоимость экскурсии). Вечером прибытие в Иркутск. После завершения экскурсии самостоятельный трансфер в гостиницу. Экскурсия рассчитана на целый день. Завершение в 22:00 – 23:00 часов. Примечание: Экскурсия на поезде, может быть заменена на водную экскурсию на КБЖД или экскурсию в п. Аршан (Тункинская Долина).

3 день Переезд на остров Ольхон. Прогулка на мыс Шаманка

Завтрак. Отъезд в составе сборной группы на остров Ольхон. Обед в пути в кафе (оплачивается самостоятельно). По дороге Вы увидите, как меняется ландшафт. Горы, Тажеранские степи и в конце пути Байкал. Продолжительность переезда около 5-6 часов. Размещение в п. Хужир в зависимости от выбранного варианта. Вечером на закате экскурсия на мыс Шаманка или Мыс Бурхан. Шаман-скала — одна из девяти святынь Азии, где проходили шаманские обряды, а позже в ней находился алтарь Будды. В 150 метрах на восток от Шаманской пещеры на скале из белого мрамора сохранились изображения шаманских бубнов, высеченные людьми ранней поры железного века. Около Шаманской пещеры на скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках. Ясно одно, что данное место уже долгие годы считается священным и заслуживает внимательного изучения. В современном представлении некоторых, оно является «местом силы». Особенно это место красиво в утренние часы и на закате. Не забудьте взять фотоаппарат, отличные снимки гарантированы. Возвращение на базу. Ужин самостоятельно в любом кафе поселка Ольхон. Отличная возможность попробовать, что вам нравится из местной кухни..

4 день Мыс Хобой, скала «Три брата» и мыс Любви

Завтрак. Поездка на Мыс Хобой на автомобилях повышенной проходимости УАЗ (5-6 часов.). Это самая северная точка острова, с которой открывается вид на оба берега Байкала. По пути посещение овеянной легендами скалы «Три брата» и романтического Мыса Любви. Обед на берегу озера входит в стоимость. Возвращение на базу от местности Узуры. Ужин самостоятельно в любом кафе п. Ольхон. Отличная возможность попробовать, что вам нравится из местной кухни.

5 день Свободное время или дополнительные экскурсии

Завтрак. Свободное время или дополнительные экскурсии (за доп. плату). Рекомендуем взять водную экскурсию на остров Огой с посещением буддийской ступы. Возможно покататься на конях или мопеде. Вечером самостоятельно ужинаете. Пробуем местную кухню в разных кафе. Советуем попробовать бузы, хушуры, бовы, бухлер и т.п., или просто устроить себе пикник на берегу (есть магазины, где Вы сможете запастись провиантом). Обед, ужин самостоятельно.

6 день Переезд на катере на восточный берег Байкала

Завтрак. Сбор вещей. Переезд на катере (не входит в стоимость, оплата на месте, время отправления рано утром или в зависимости от состояния погоды в течении дня) на полуостров Святой Нос через весь Байкал. Вы пройдете вдоль скалистых берегов острова Ольхон, затем на теплоходе пересечете весь Байкал! Уже не первый год, наши туристы всегда говорят, что и не представляли на сколько велико озеро Байкал! Ведь не случайно местные жители называют его морем. Ну и конечно же, как побывать на Байкале и не пересечь его! Завершите водное путешествие уже на восточном берегу. Время прибытия – в течении дня. Зависит от погоды и волнении на озере. Трансфер на судне через озеро осуществляется в зависимости от количества человек. Размещение в комфортабельных гостевых домах или на базе отдыха. Ужин. Предварительно можно заказать экскурсию на Ушканьи острова (оплачивается дополнительно).

7 день Чивыркуйский залив и горячие источники

Ранний завтрак. Сбор вещей. Экскурсия в Чивыркуйский залив один из самых живописных заливов озера, где расположены уникальные памятники природы. Глубина залива не превышает 10 метров, и поэтому летом, местами, он прогревается до 24 градусов тепла. На катере или моторной лодке вы посетите горячие источники и острова — памятники природы. Советуем взять с собой бутылочку воды и небольшой перекус. Температура горячего источника от 38 до 45 градусов. Говорят, что используют его в основном для лечения радикулита, кожных заболеваний и опорного аппарата. Также вы посетите песчаную косу, благодаря которой Святой Нос является полуостровом! Обед входит в стоимость. Возвращение на базу. Забираем вещи в Усть-Баргузине и едем в Максимиху. Отсюда, с берега открывается отличная панорама на полуостров Святой Нос. Советуем обязательно пройтись по берегу на закате! Размещение в поселках Усть-Баргузин или Максимиха. Ужин.

8 день Свободное время или дополнительные экскурсии

Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия на выбор (за доп. плату): Экскурсия "Баргузинская Долина и Святая богиня Янжима". Экскурсия включает посещение уникальных природных памятников природы. Для бурят Янжима – одна из самых почитаемых богинь, которая считается богиней мудрости и покровительницей материнства. Поездка на Ушканьи Острова. Для тех, кто остался, мы рекомендуем отдых на песчаном берегу. Вы можете прогуляться вдоль берега Байкала и сделать отличные фотографии Святого Носа (с гор полуострова стекает 47 рек и ручьев), а также при желании посетить частный музей. Ранее Святой Нос был островом, но со временем между ним и материком образовался перешеек, имеющий название Чивыркуйский. От села Монахово начинается тропа на вершину полуострова Святой Нос. Обед самостоятельно. После обеда можно прокатиться на лодке или катамаранах по Байкалу или взять дополнительную экскурсию на базе отдыха. Ужин.

9 день Отъезд в Улан-Удэ. Экскурсия по городу. Иволгинский дацан. Отъезд