1 чел.
По популярности
Авторский тур
11 дней
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: Г. Иркутск
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: Г. Иркутск
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
21 сен в 07:00
159 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ЮЮлия14 августа 2023Доброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений много, думаю еще все не
- ССемёнова14 августа 2020В целом прошло все нормально,за исключением некоторых погрешностей: во-первых, во время следования на Ольхоне был предоставлен транспорт не отвечающий условиям(багаж
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Улан-Удэ»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Улан-Удэ" можно забронировать 3 тура от 107 200 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «Улан-Удэ», 6 ⭐ отзывов, цены от 107200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь