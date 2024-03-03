Улан-Удэ – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Улан-Удэ» в Иркутске, цены от 107 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: Г. Иркутск
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
160 000 за человека
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: Г. Иркутск
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200 за человека
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
21 сен в 07:00
159 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
    Доброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений много, думаю еще все не
    читать дальше

    улеглось даже. Тур насыщенный, но мы оставляли себе личное время чтобы не спеша посмотреть и отдохнуть от обилия информации. Очень много появилось энергии-Байкал очень сильное место!

    Доброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений много
  • С
    Семёнова
    14 августа 2020
    Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
    В целом прошло все нормально,за исключением некоторых погрешностей: во-первых, во время следования на Ольхоне был предоставлен транспорт не отвечающий условиям(багаж
    читать дальше

    был выставлен на крышу и весь вымок во время дождя,часть одежды испортилась). При переезде с Ольхона в Баргузинский р-н на маленьком катере попали в шторм с прыжками …. а мы уже возрастные люди…. наши позвоночники еле выдержали 3часовое прыгание на волнах. Ну думаю это было исключением из правил…. Что касается экскурсии,то все было хорошо. Места красивейшие,добрые люди. Гостиницы и турбазы нас устроили во всем. Спасибо Наташе в Иркутске и Лене из Улан-Удэ. Они предоставили свой комфортабельный транспорт и свое внимательное отношение к нам. Хотелось бы посоветовать организовывать общий трансфер более правильно….

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Улан-Удэ»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
  2. Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
  3. Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Краеведческий музей
  10. Мыс Харанцы
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Улан-Удэ" можно забронировать 3 тура от 107 200 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «Улан-Удэ», 6 ⭐ отзывов, цены от 107200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам