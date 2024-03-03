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был выставлен на крышу и весь вымок во время дождя,часть одежды испортилась). При переезде с Ольхона в Баргузинский р-н на маленьком катере попали в шторм с прыжками …. а мы уже возрастные люди…. наши позвоночники еле выдержали 3часовое прыгание на волнах. Ну думаю это было исключением из правил…. Что касается экскурсии,то все было хорошо. Места красивейшие,добрые люди. Гостиницы и турбазы нас устроили во всем. Спасибо Наташе в Иркутске и Лене из Улан-Удэ. Они предоставили свой комфортабельный транспорт и свое внимательное отношение к нам. Хотелось бы посоветовать организовывать общий трансфер более правильно….