Весь Байкал за 7 дней

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Этот уникальный тур, дает полное представление о природе и населении озера Байкал.

За 7 дней вы объедете два берега: свое путешествие вы начнете с восточной стороны, познакомитесь с городом Улан-Удэ и с его буддийской святыней – Иволгинским дацаном.

Переедете через самую глубокую точку Байкала и побываете на западном скалистом берегу, где восхититесь Чивыркуйским заливом и мысом Хобой. А завершится тур в Иркутске, куда вы доберетесь на пароме, через Ольхонские ворота. Два берега Байкала – это два разных мира. Можно сказать, что побывав на них, вы получите самое полное и лучшее представление о всем Байкале. Тур проводится в любые даты по запросу в летний период для групп от 4-х человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько человек в группе на данный момент.
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Ближайшие даты:
1
июл
11
июл
29
июл

Что вас ожидает:

Центр буддизма России
Центр буддизма России
Посетите невероятный Иволгинский дацан, где проникнетесь атмосферой умиротворения и спокойствия
Два берега – две столицы
Два берега – две столицы
Вы познакомитесь с историями сразу двух городов – Улан-Удэ и Иркутска
Прогулка на катере
Прогулка на катере
С ветерком прокатитесь по Чивыркуйскому заливу – одному из самых живописных заливов Байкала
Выбор за вами
Выбор за вами
В программе будут свободные дни, которые вы можете провести на своё усмотрение: отдохнуть или отправиться в интересные экскурсии
Остров Ольхон
Остров Ольхон
Бесконечные песчаные пляжи, красивые бухты и живописные скалы – откроются для вас на этом удивительном острове

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к Байкалу

Встречаемся в аэропорту г. Улан-Удэ в 9:00 (ожидание 15 минут).

Из аэропорта отправляемся в Центр буддизма России – Иволгинский дацан.

Посещаем храмы дацана, обычно утром проводятся хуралы, на которых Вы можете присутствовать.

По желанию самостоятельное посещение храма Итэгилова (нетленное тело).

После посещения храма, завтрак в кафе дацана (оплата на месте).

Можно попробовать позы, хушуры и пр. бурятские блюда.

Возвращение в г. Улан-Удэ,где побываете на небольшой обзорной экскурсии по городу с посещением и с осмотром «огромной головы Ленина», которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Монумент находится на Центральной площади Советов.

Пешая прогулка по исторической части города.

Обедаем в кафе или ресторанах Улан-Удэ (оплачивается самостоятельно).

После осмотра города переезд около 4-5 часов к Байкалу (размещение в Максимихе, Горячинске или Турке).

Размещаемся на туристской базе отдыха.

Отдыхаем, прогуливаемся по берегу Байкала.

Ужинаем на базе.

Питание: ужин.

Прибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к Байкалу
2 день

Чивыркуйский залив

После раннего завтрака едем в национальный парк, посещение уникального залива.

Доезжаем до местности Монахово и пересаживаемся на катер.

И вот мы уже мчимся по Чивыркуйскому заливу – одному из самых живописных заливов озера, где расположены уникальные острова – памятники природы.

В Змеевой бухте можно искупаться в горячих источниках (обязательно взять полотенце и купальник), по пути увидите несколько уникальных островов похожих на ящериц, а также птиц популяцию которых, недавно восстановили – бакланов.

Во время поездки будет организован небольшой пикник-перекус.

Обязательно с собой возьмите бутылочку воды.

Не стоит забывать, что Байкал озеро суровое, и очень часто присутствует волнение на воде и ветер (желательно теплую одежду и головной убор).

Ужин самостоятельно.

Дополнительно: по желанию (сообщить заранее) можно заказать: посещение Ушканьего острова с возможностью наблюдения за нерпой.

Питание: завтрак и обед-перекус.

Чивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский залив
3 день

Остров Ольхон. Переезд в п. Хужир

Сегодня очень интересный день, мы будем с Вами пересекать озеро на катере, переезд на остров Ольхон.

После раннего завтрака, мы пройдем через весь Байкал над самым глубоким местом.

Увидим с воды, при хорошей погоде, скалу деву на мысе Хобой (по-бурятски хобой — «клык, коренной зуб»).

Нигде на берегу не ощущается вся мощь Байкала, как при переезде на катере!

Ни зря его местные жители называют морем и отзываются всегда о нем уважительно.

(Внимание! Погода на Байкале очень часто меняется, поэтому возможны задержки, т. е катера ожидают погоды)

Переезжая на катере через Байкал загадывайте желание, оно сбывается практически все время, пересаживаемся на автомобили УАЗ и едем на мыс Хобой (самую северную точку острова).

После осмотра мыса, едем в п. Хужир.

Заселение на базу, отдых.

(Внимание! В случае шторма или сильного ветра, программа может изменена и переезд осуществлен в ночь или на следующее утро)

Питание: завтрак.

Остров Ольхон. Переезд в п. ХужирОстров Ольхон. Переезд в п. ХужирОстров Ольхон. Переезд в п. ХужирОстров Ольхон. Переезд в п. ХужирОстров Ольхон. Переезд в п. Хужир
4 день

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату

Сегодня свободный день для пребывания на острове Ольхон.

Остров Ольхон — крупнейший остров оз. Байкал.

Издавна считался сакральным центром северного шаманского мира, куда сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана.

В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.

Поселок (ранее улус) Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним – великолепный песчаный пляж.

Отличная возможность прокатится на конях или велосипедах.

Советуем прогуляться по Сарайскому заливу, отдохнуть на песчаном берегу, позагорать.

При покупке тура рекомендуем приобрести заранее водные экскурсии на Огой и осмотр скал.

Посетите скалу Шаманка издревле считается священным местом, овеянным тайнами и легендами, сделайте фото на память.

В скале имеется сквозная пещера, куда не рекомендуется ходить женщинам.

Обед и ужин самостоятельно, в любом кафе поселка.

Питание: завтрак.

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату
5 день

Переезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музей

После раннего завтрака на турбазе, собираемся в дорогу, выезжаем в г. Иркутск (5-6 часов) в составе сборной группы (переезд осуществляем на микроавтобусе, для небольших групп до 6 человек, только в сопровождении водителя).

Переезжаем на материк на пароме через Ольхонские ворота в Малом Море и едем по асфальтированной дороге.

В пути обедаем (за свой счет).

В Иркутске заселяемся в гостиницу (оставляем вещи), и после небольшой обзорной экскурсии по городу едем по Байкальскому тракту в поселок Листвянка (около 1 часа), где берет начало р. Ангара.

Экскурсия в Лимнологический музей, где собрана самая полная информация о природе озера Байкал, имеется 11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения.

В двух отдельных объединенных аквариумах содержится нерпа.

После экскурсии едем на рыбный рынок, ужинаем (за свой счет).

Рекомендуем попробовать омуль горячего копчения.

Возвращаемся в г. Иркутск, отдыхаем.

Питание: завтрак.

Переезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музейПереезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музейПереезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музейПереезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музейПереезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музей
6 день

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату

Завтракаем в гостинице.

В этот день можно запланировать отдых в городе или различные экскурсии.

Предлагаем на Ваш выбор совершить экскурсии (оплата дополнительная):

  • по Кругобайкальской железной дороге (продолжительность около 13-14 часов) уникальный памятник инженерного искусства, достопримечательностей Прибайкалья;
  • водная экскурсия в бухту Песчаная;
  • в Тункинскую долину лечебный и горячие источники, горный массив Большой Восточный Саян.

Желательно определяться с покупкой экскурсий заранее

Питание заказываете по желанию (место сбора группы указывает сопровождающий).

Завершение экскурсий в 22 – 23 часа.

Трансфер в гостиницу.

Питание: завтрак.

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату
7 день

Завершение программы

Завтракаем в гостинице, завершение программы и самостоятельный отъезд из гостиницы.

Такси можно заказать через ресепшн.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • база отдыха в Максимихе, Горячинске или Турке;
  • база отдыха в п. Хужир;
  • гостиница в г. Иркутск.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

ДвухместныйОдноместный
Эконом93 300102 400
Стандарт118 200134 100
Полулюкс139 200175 200
Люкс157 200

Скидки на тур:

  • детям от 5 до 12 лет – 10%;
  • детям до 5 лет – 20%.

Удобства в зависимости от размещения:

  • эконом – удобства на этаже или в отдельном помещении;
  • стандарт – удобства в номере;
  • полулюкс и люкс – площадь номера чуть больше, обычно есть диван и столик.

Варианты проживания

База отдыха в Максимихе, Горячинске или Турке

2 ночи

База отдыха в п. Хужир

2 ночи

Гостиница в г. Иркутск

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты в нац парки и музеи
  • Трансфер
  • Услуги сопровождающего для групп от 6 чел
  • Питание по программе
  • Размещение в номерах выбранных категорий
  • Обзорная поездка в Чивыркуйский залив, посещение нац. парка
  • Посещение скалы Шаманка и поездка на мыс Хобой
  • Экскурсия в Иркутске и Музей Байкал в Листвянке
  • Встреча, транспорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-удэ и обратно из г. Иркутска
  • Посещение дискотек, казино, клубов, алкогольные напитки
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
  • Доп. услуги, не указанные в программе (видеосъемка, аренда оборудования и др.)
  • Русская баня, катание на лошадях, аренда спортивного инвентаря, аренда рыболовных снастей и др. доп. услуги
  • Билет на КБЖД 8000 (июнь, сентябрь), 8500 руб (июль, август)
  • Доплата за места со стороны Байкала 1500 руб
  • Комплексное питание 2000 руб
  • Детям скидка 10% на билет (до 12 лет включительно)
  • Проводится на рельсовом автобусе и тепловозе. Транспорт уточнять при бронировании
  • Услуги переводчиков (английский, немецкий, японский, французский, испанский)
  • Переезд на катере через Байкал - по запросу
  • Экскурсия в бухту Песчаная - по запросу
  • Экскурсия в Тункинскую долину - по запросу
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Путешественники, отправляющиеся на Байкал, должны учитывать его специфические особенности. Возьмите минимум вещей, которые вам понадобятся. Вам нужны многофункциональные и надёжные вещи. Погода на Байкале не всегда солнечная и вечерами довольно прохладно, поэтому необходимо взять с собой тёплые вещи. Не забудьте удобную обувь и головной убор.

Примерный список вещей:

  • паспорт;
  • билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.;
  • полис обязательного медицинского страхования и мини аптечку;
  • косметика, крема от загара, насекомых и т. п. (в зависимости от времени года);
  • нижнее белье, носки х/б + шерстяные;
  • спортивный костюм;
  • купальник;
  • курточка с капюшоном;
  • накидка или зонтик от дождя;
  • свитер;
  • джинсы или брюки;
  • рубашка;
  • футболка;
  • шорты;
  • шапочка или кепка;
  • средства личной гигиены;
  • фен;
  • кружка;
  • обувь (примерно – кроссовки, тапочки, сандалии или т. п.);
  • фотоаппарат;
  • очки солнцезащитные.
Какая погода будет на Байкале?

Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.

Будет ли мобильная связь в туре?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Правила поведения в туре

Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии.

Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.

Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой минимально допустимый возраст для участия в туре?

Порога по минимальному возрасту нет, но родители должны сами ориентироваться на ребенка и брать его в путешествие на свое усмотрение: как он переносит 4-5 часовые переезды, грунтовые дороги и т. п.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
3 мар 2024
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
А
17 янв 2024
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
Ю
14 авг 2023
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыОстров ОльхонНа автобусе

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