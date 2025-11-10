Своей компанией на Ольхон: корпоративное путешествие к берегу Байкала
Слепить буузы, увидеть знаменитые мысы и пройти тимбилдинг в бурятских традициях
Горячие обеды на природе, прогулка в национальном парке и атмосфера древних легенд Байкала сделают этот тур настоящим приключением для вашей компании. Отправьтесь в 3-дневное путешествие по одному из самых мистических
уголков России — острову Ольхон.
Вас ждёт встреча с культурой бурятского народа, обед в традиционной юрте с национальной программой и мастер-класс по приготовлению бууз.
На УАЗах вы проедете по северу и югу острова, побываете на священном мысе Бурхан и у скал Три Брата, прогуляетесь вдоль обрывистых берегов и бухт с видами, которые навсегда останутся в памяти.
Рекомендуемые вещи: — Удобная обувь и тёплые носки — Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка — Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца — Купальные принадлежности (летом) — Солнцезащитные очки, крем.
Питание. В стоимость входят завтраки со 2-го дня и обеды. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Mercedes Sprinter, УАЗ «буханка».
Возраст участников. От 7 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки до 15 км в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
1 день
Дорога к Ольхону и кулинарный мастер-класс
В Иркутске состоится сбор группы и выезд в сторону знаменитого острова Ольхон — крупнейшего острова на Байкале. По пути сделаем остановки в знаковых местах и познакомимся с традициями коренного населения. Нас ждёт визит в уникальный этнокомплекс, представляющий культуру бурятского народа. Здесь нас угостят обедом в настоящей юрте, а атмосферу дополнят элементы национальной программы.
Мы примем участие в мастер-классе по лепке бууз — традиционного бурятского блюда, напоминающего крупные пельмени с сочной мясной начинкой. Также будет организован лёгкий тимбилдинг в народном стиле — весёлые и сближающие активности, вдохновлённые бурятскими обычаями.
Во второй половине дня прибудем на остров Ольхон и разместимся на турбазе для отдыха.
Продолжительность программы: около 8 часов.
2 день
Север Ольхона: парк, скала Три Брата, мыс Хобой и пикник
После завтрака отправимся в увлекательное путешествие по северной части острова на классических внедорожниках УАЗ. Нас ждёт насыщенный день в национальном парке: увидим мыс Бурхан с его священной скалой Шаманкой, знаменитую скалу Три Брата, мыс Хобой и другие живописные природные объекты, хранящие древние легенды.
Будем останавливаться на обзорных площадках, совершать короткие пешие прогулки по диким тропам и дышать чистейшим байкальским воздухом. В обед — пикник на свежем воздухе с традиционной байкальской ухой, приготовленной на костре.
Во второй половине дня вернёмся на турбазу для отдыха.
Продолжительность программы: около 6 часов.
3 день
Южный Ольхон и возвращение в Иркутск
Сегодня нас ждёт исследование южной части острова. На тех же надёжных УАЗах мы отправимся к мысу Кобылья голова, посетим обзорную точку с захватывающими панорамами, увидим озеро Сердце, скрытое среди байкальских степей, и сделаем остановки в наиболее живописных бухтах.
В полдень организуем обед на открытом воздухе. После прогулки пересаживаемся в микроавтобус и направляемся обратно в Иркутск. Прибытие в город — ближе к вечеру.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды
Трансфер из/до Иркутска
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Мастер-класс
Что не входит в цену
Переезд/перелёт до Иркутска и обратно
Остальное питание
Обратите внимание: стоимость тура актуальна для групп из 16, 30-32 человек. При другом количестве участников стоимость может быть пересчитана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30-10:00
Завершение: Иркутск, 18:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!