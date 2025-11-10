В Иркутске состоится сбор группы и выезд в сторону знаменитого острова Ольхон — крупнейшего острова на Байкале. По пути сделаем остановки в знаковых местах и познакомимся с традициями коренного населения. Нас ждёт визит в уникальный этнокомплекс, представляющий культуру бурятского народа. Здесь нас угостят обедом в настоящей юрте, а атмосферу дополнят элементы национальной программы.

Мы примем участие в мастер-классе по лепке бууз — традиционного бурятского блюда, напоминающего крупные пельмени с сочной мясной начинкой. Также будет организован лёгкий тимбилдинг в народном стиле — весёлые и сближающие активности, вдохновлённые бурятскими обычаями.

Во второй половине дня прибудем на остров Ольхон и разместимся на турбазе для отдыха.

Продолжительность программы: около 8 часов.