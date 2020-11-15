1 день

Прибытие. Панорамы Байкала. Русская баня

Прилёт в аэропорт Иркутска.

В случае, если вы летите из Москвы, мы рекомендуем воспользоваться рейсом SU 1442 авиакомпании «Аэрофлот» (вылет из аэропорта Шереметьево 29 декабря в 21:40 и прилёт в Иркутск 30 декабря в 08:35).

Возможны и другие варианты: ежедневно из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутск вылетает до 10 рейсов разных авиакомпаний.

Встреча с вашим персональным координатором программы в терминале аэропорта и трансфер в ресторан Sky Lounge (5 минут).

Завтрак в небольшом отдельном зале ресторана.

Пока вы завтракаете, ваш багаж будет получен и погружен в автомобиль службами аэропорта.

Трансфер на юг Байкала, в посёлок Новоснежная, через Олхинское плато, вдоль берега озера и хребта Хамар-Дабан.

Панорамы Байкала в зимнем дыхании: над водой поднимаются лёгкие клубы пара.

Размещение в комфортабельном шале Eco-Lodge.

Знакомство с персональным шеф-поваром, который подготовит для вас индивидуальное меню на основе сибирской и байкальской кухни.

Русская баня, таёжный чай с мёдом.

Ужин в шале, отдых у камина в атмосфере тепла и заботы, с самыми близкими людьми.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160