Вас встретят личные кураторы тура и доставят в уютное шале, где ждёт русская баня, путешествие на снегоходах и застолье
Программа тура по дням
Прибытие. Панорамы Байкала. Русская баня
Прилёт в аэропорт Иркутска.
В случае, если вы летите из Москвы, мы рекомендуем воспользоваться рейсом SU 1442 авиакомпании «Аэрофлот» (вылет из аэропорта Шереметьево 29 декабря в 21:40 и прилёт в Иркутск 30 декабря в 08:35).
Возможны и другие варианты: ежедневно из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутск вылетает до 10 рейсов разных авиакомпаний.
Встреча с вашим персональным координатором программы в терминале аэропорта и трансфер в ресторан Sky Lounge (5 минут).
Завтрак в небольшом отдельном зале ресторана.
Пока вы завтракаете, ваш багаж будет получен и погружен в автомобиль службами аэропорта.
Трансфер на юг Байкала, в посёлок Новоснежная, через Олхинское плато, вдоль берега озера и хребта Хамар-Дабан.
Панорамы Байкала в зимнем дыхании: над водой поднимаются лёгкие клубы пара.
Размещение в комфортабельном шале Eco-Lodge.
Знакомство с персональным шеф-поваром, который подготовит для вас индивидуальное меню на основе сибирской и байкальской кухни.
Русская баня, таёжный чай с мёдом.
Ужин в шале, отдых у камина в атмосфере тепла и заботы, с самыми близкими людьми.
Снегоходы и встреча Нового года
Завтрак в шале в атмосфере уюта.
Время для спокойного утра: свежий морозный воздух, горный пейзаж за окном.
Короткий трансфер к базе снегоходов (5 минут).
Подбор и примерка экипировки.
Трансфер (20 минут) к точке старта маршрута, где вас будет ждать техника.
Чтобы поездка на снегоходах доставила вам максимум удовольствия, мы проработали оптимальный маршрут.
После экипировки, вместо того чтобы стартовать из самой дальней точки маршрута — со снегоходной базы, мы сделаем короткий трансфер на автомобиле к точке, где начинается самая живописная его часть.
Это позволит обеспечить комфортную продолжительность поездки.
Из этой точки вы за 1,5-2 часа доберётесь до тёплого купольного шатра, где вас будет ждать пикник.
После обеда и отдыха мы отправимся в обратный путь в таком же комфортном формате.
Поездка на снегоходах по долине реки Снежная.
Маршрут проходит среди кедров и елей, с выходом на обзорную точку среди вершин хребта Хамар-Дабан.
В середине маршрута — пикник с горячим бульоном и холодными закусками на обзорной точке над заснеженной долиной.
Возвращение в шале.
Отдых у камина, настольные игры, любимые фильмы.
Отдых, баня, тишина Байкала
Спокойное утро после праздника.
Аромат свежего кофе, домашняя выпечка, время для семьи.
Возможна прогулка к берегу Байкала — почувствовать его мощь и тишину.
День без расписания: можно читать, играть в настольные игры или просто наслаждаться видами.
Вечером — ужин у камина, отдых в компании самых дорогих людей.
Полёт на Ольхон, Шаманка, бурятская культура
Завтрак в шале и подготовка к полёту.
Трансфер к вертолётной площадке (5 минут), где вас уже ждёт Airbus Helicopters H130 (Eurocopter).
Старт путешествия в сердце Байкала.
Маршрут построен так, чтобы показать Байкал во всей его мощи и красоте:
- перелёт в одну из самых красивых бухт Байкала — Песчаную: посадка и прогулка на живописный мыс Колокольня;
- пролёт над проливом Малое Море, с облётом белоснежной буддийской ступы на острове Огой;
- наблюдение впечатляющего ледяного узора в проливе Малое Море;
- осмотр живописных диких берегов и впечатляющих скалистых мысов Ольхона (есть шанс увидеть с борта вертолёта стада диких изюбрей);
- пролёт вблизи самой глубокой точки Байкала;
- посадка и прогулка на мысе Шунтэ Левый на севере острова Ольхон;
- облёт самого северного мыса Ольхона — Хобоя.
Прибытие на остров Ольхон трансфер (20 минут) к гостевому комплексу «Порт Ольхон».
Размещение в шале комплекса у берега пролива Малое Море.
Обед и отдых.
Поездка на внедорожниках к главному символу Байкала — скале Шаманка на мысе Бурхан.
Встреча с бурятской девушкой в красивом национальном костюме, которая расскажет о значении этого места.
Ритуальное повязывание шёлковых лент на священные шаманские столбы сэргэ.
Созерцание заката над величественным Приморским хребтом.
Отдых в шале.
Ужин с дегустацией блюд бурятской кухни в ресторане отеля.
Блюда представит уже знакомая нам бурятская девушка.
Здесь вы попробуете домашний творог, сыр с кедровым орешком, свежий омуль, традиционные бурятские мясные блюда.
Подачу сопровождает рассказ о культуре и традициях бурят — коренных жителей этих земель.
Лёд, гроты, багги и вечеринка в ледовом гроте
Путешествие по льду Байкала.
Впечатляющие ледовые гроты и наплески на скалах Ольхона.
Праздничная вечеринка в ледовом гроте с иллюминацией.
Завтрак в ресторане отеля или в гостиной шале.
Время для спокойного отдыха.
Путешествие по первому льду Байкала на судне на воздушной подушке.
Программа вашего путешествия собрана из самых интересных активностей в краю природных чудес Малого Моря:
- прогулки к ледовым гротам и впечатляющим ледяным наплескам на скалах;
- посещение острова Огой с белоснежной буддийской ступой богини просветления;
- катание на коньках по идеально прозрачному льду;
- байкальский дрифт: катание на багги по прочному льду в бухтах пролива;
- бурение льда ледорубами и дегустация чистейшей воды Байкала;
- участие в ритуале «поцелуй Байкала»: во льду высверливается «рюмка», в которую наливается ягодная настойка и выпивается через трубочку; этот ритуал стал одним из главных «фирменных» байкальских развлечений.
Вечеринка в ледовом гроте с праздничной иллюминацией.
Один из ледовых гротов Байкала превращается в сказочный зал: наледи на скалах подсвечены мягкой иллюминацией; подаются горячие закуски и напитки в ледяных бокалах.
Возвращение в шале на Ольхоне.
Тажеранские степи, Долина Каменных Духов. Возвращение в Иркутск
Завтрак в ресторане отеля или в гостиной шале.
Путешествие на внедорожниках по живописным Тажеранским степям:
- переход с острова Ольхон на материковый берег пролива Малое Море на судне на воздушной подушке (около 45 минут);
- посещение долины скальных останцев — Долины Каменных Духов;
- посещение обзорных точек на высоких утёсах над Байкалом;
- посещение мистического сада камней;
- пикник в красивом природном месте, с горячими закусками, байкальским чаем и глинтвейном.
На утёсах Тажеран вы в последний раз увидите Байкал в этой поездке — это будет красивый момент прощания с этим древним, могучим великаном перед возвращением домой.
Трансфер по автомобильной трассе в Иркутск.
Размещение в отеле History 5*.
Ужин в ресторане отеля или в одном из лучших ресторанов Иркутска.
Отъезд
Завтрак в ресторане отеля.
Трансфер в аэропорт Иркутска с осмотром исторического центра города.
В случае, если вы возвращаетесь в Москву, мы рекомендуем воспользоваться рейсом SU 1563 авиакомпании «Аэрофлот» (вылет из аэропорта Иркутска в 13:05, прибытие в аэропорт Шереметьево в 14:35).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице 5* и шале.
Стоимость тура на группу из 6 человек — 7 177 200 руб.
Максимальная вместимость — до 8 гостей.
Тур индивидуальный, поэтому количество гостей, состав опций и продолжительность программы можно гибко корректировать. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально.
Подселение: не предусмотрено — только приватные шале и номера.
Варианты проживания
Шале «Eco-Lodge»
Размещение в шале Eco-Lodge в посёлке Новоснежная на юге Байкала. 200 кв. м., 4 спальни (двуспальные кровати), 3 санузла, столовая с гостиной. Русская баня, красивая, просторная территория. Очень приятные интерьеры, уютная гостиная для отдыха у камина. Это самое комфортабельное шале на Байкале. Уровень комфорта: премиум.
Отель «History» 5
Проживание в отеле History 5*, Иркутск.
Номер Junior Suite, room-service, консьерж, SPA-комплекс.
Отель «History Boutique Hotel & Spa» располагается в центре города Иркутск, в 1,8 км от его центра. Рядом находится парк «Иерусалимская гора» и торговый центр «ЯркоМолл».
Гостям предлагается 40 просторных комфортабельных номеров различных категорий, каждый из которых воплощает в себе гармонию лаконичных форм и яркой фактуры натуральных материалов. Помимо современной мебели имеются следующие удобства: кондиционер, сейф, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-бар и чайник. Собственная ванная комната оборудована душевой кабиной, предоставляются фен, халаты и тапочки.
К услугам гостей ресторан «Le Chef» с авторскими блюдами от бренд-шеф повара.
Для проведения деловых мероприятий можно забронировать конференц-зал, вместимостью до 50 человек.
Администраторы готовы предоставить помощь в бронировании столов в ресторане, услуг в спа и в эксклюзивных турах по Байкалу. В отеле представлен турецкий хаммам, единственный концептуальный SPA – салон со множеством спа-ритуалов. Так же постояльцы могут воспользоваться фитнес-центром и бассейном с подогревом. Иркутский планетарий в 300 м, памятник Бабру в 618 м, Краеведческий музей в 1,3 км. Расстояние до аэропорта — 4,4 км, до ж/д вокзала — 2,5 км.
Шале «Порт Ольхон»
Комфортабельное шале у берега Малого Моря на острове Ольхон (комплекс «Порт Ольхон»).
Современное шале с панорамными окнами, выходом к берегу, 3 спальни.
Уровень комфорта: высокий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание:3 ночи в шале Eco-Lodge, Новоснежная (юг Байкала) 2 ночи в комфортабельном шале у берега Малого Моря на острове Ольхон (комплекс «Порт Ольхон») 1 ночь в номере категории Junior Suite в отеле History 5*, Иркутск
- 3 ночи в шале Eco-Lodge, Новоснежная (юг Байкала)
- 2 ночи в комфортабельном шале у берега Малого Моря на острове Ольхон (комплекс «Порт Ольхон»)
- 1 ночь в номере категории Junior Suite в отеле History 5*, Иркутск
- Питание: завтраки, обеды, ужины по программеавторское меню новогоднего ужинапикники в природных локациях с горячими закусками, байкальским чаем, глинтвейном и настойкамиужин с дегустацией бурятской кухни (творог, сыр с кедровым орешком, омуль, мясные блюда)
- Завтраки, обеды, ужины по программе
- Авторское меню новогоднего ужина
- Пикники в природных локациях с горячими закусками, байкальским чаем, глинтвейном и настойками
- Ужин с дегустацией бурятской кухни (творог, сыр с кедровым орешком, омуль, мясные блюда)
- Трансферы и транспорт: встреча в аэропорту Иркутска и трансфер в шале на микроавтобусе Mercedes Sprinter VIP (8 кресел) аренда внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и микроавтобусов Mercedes Sprinter VIP (8 кресел) доставка багажа между всеми точками маршрутаперелёт на вертолёте Airbus H130:маршрут: Иркутск - Новоснежная - бухта Песчаная (посадка) - мыс Шунтэ Левый - облёт мыса Хобой - Ольхоноформление разрешений, дозаправка, ожидание во время прогулоктрансфер от вертолётной площадки до шале на внедорожниках
- Встреча в аэропорту Иркутска и трансфер в шале на микроавтобусе Mercedes Sprinter VIP (8 кресел)
- Аренда внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и микроавтобусов Mercedes Sprinter VIP (8 кресел)
- Доставка багажа между всеми точками маршрута
- Перелёт на вертолёте Airbus H130:
- Маршрут: Иркутск - Новоснежная - бухта Песчаная (посадка) - мыс Шунтэ Левый - облёт мыса Хобой - Ольхон
- Оформление разрешений, дозаправка, ожидание во время прогулок
- Трансфер от вертолётной площадки до шале на внедорожниках
- Активности и экскурсии: поездка на снегоходах BRP Lynx к вершинам хребта Хамар-Дабан (вид на Байкал, встреча Нового года) прогулка на судне на воздушной подушке по льду Малого Моряпосещение ледовых гротов и наплесков на скалахкатание на коньках и багги по первому льдуритуал "Поцелуй Байкала": дегустация воды и настойки через трубочку из ледяной "рюмки" экскурсия к скале Шаманка с бурятским гидомвечеринка в ледовом гроте с праздничной иллюминацией и музыкантамипоездка по Тажеранским степям: Долина Каменных Духов, утёсы над Байкалом
- Поездка на снегоходах BRP Lynx к вершинам хребта Хамар-Дабан (вид на Байкал, встреча Нового года)
- Прогулка на судне на воздушной подушке по льду Малого Моря
- Посещение ледовых гротов и наплесков на скалах
- Катание на коньках и багги по первому льду
- Ритуал "Поцелуй Байкала": дегустация воды и настойки через трубочку из ледяной "рюмки"
- Экскурсия к скале Шаманка с бурятским гидом
- Вечеринка в ледовом гроте с праздничной иллюминацией и музыкантами
- Поездка по Тажеранским степям: Долина Каменных Духов, утёсы над Байкалом
- SPA и релакс: русская баня с профессиональным банщиком в шале (на юге Байкала) отдых в SPA-комплексе отеля History 5*: парные, хаммам, горячие купели
- Русская баня с профессиональным банщиком в шале (на юге Байкала)
- Отдых в SPA-комплексе отеля History 5*: парные, хаммам, горячие купели
- Сервис и сопровождение: персональный координатор программыгиды на всех этапах (включая квалифицированных гидов по культуре и природе) персональный шеф-повар и официантсервировка столов, уборка, мытьё посудымедицинская страховка с авиа-эвакуацией и страховка от несчастного случаяспутниковые телефоны для безопасностивыдача тёплой экипировки (по запросу - овечьи тулупы при температуре ниже - 25°C) поддержка дежурного координатора 24/7бутилированная вода, снеки, салфетки в транспорте
- Персональный координатор программы
- Гиды на всех этапах (включая квалифицированных гидов по культуре и природе)
- Персональный шеф-повар и официант
- Сервировка столов, уборка, мытьё посуды
- Медицинская страховка с авиа-эвакуацией и страховка от несчастного случая
- Спутниковые телефоны для безопасности
- Выдача тёплой экипировки (по запросу - овечьи тулупы при температуре ниже - 25°C)
- Поддержка дежурного координатора 24/7
- Бутилированная вода, снеки, салфетки в транспорте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Алкогольные напитки (кроме включённых глинтвейна, настоек в пикниках)
- Мини-бар в номерах и шале
- Дополнительные услуги: трансфер до Новоснежной на вертолете Airbus helicopters H130 - 822 640 руб. фаер-шоу в ледовом гроте - 297 700 руб. выступление музыкантов - 335 000 руб. трансфер с острова Ольхон в Иркутск на вертолете Airbus helicopters H130 - 1 261 900 руб. профессиональная фото - и видео-съёмка (с дроном) - 599 400 руб. апгрейд вертолёта до Ми-8АМТ - по запросуапгрейд судна на воздушной подушке до «Марс-2000» - по запросууслуги прачечной и поздний выезд (по согласованию)
- Трансфер до Новоснежной на вертолете Airbus helicopters H130 - 822 640 руб
- Фаер-шоу в ледовом гроте - 297 700 руб
- Выступление музыкантов - 335 000 руб
- Трансфер с острова Ольхон в Иркутск на вертолете Airbus helicopters H130 - 1 261 900 руб
- Профессиональная фото - и видео-съёмка (с дроном) - 599 400 руб
- Апгрейд вертолёта до Ми-8АМТ - по запросу
- Апгрейд судна на воздушной подушке до «Марс-2000» - по запросу
- Услуги прачечной и поздний выезд (по согласованию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Тёплая зимняя одежда (верхняя одежда, шапка, балаклава, перчатки, тёплая обувь с нескользящей подошвой);
- личная аптечка;
- камера / телефон для фото;
- обязательно: термобельё, теплые носки, очки от солнца, солнцезащитный крем;
- желательно: ветрозащитная куртка и штаны.
Документы:
- паспорт (серия и номер);
- скан паспорта может потребоваться для оформления разрешений в заповедник и на вертолётные посадки.
При температуре ниже -25°C предоставляются овечьи тулупы.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет температура?
Температура зимой: от -10°C до -30°C.
Все активности проводятся в тёплой экипировке, выдаётся оборудование.
Есть возможность отказаться от любой активности и остаться в шале.
Все пикники организуются с удобной зоной из утрамбованного снега, шкурами и сервировкой.
Кому подойдёт тур?
Семьям, парам, друзьям, ищущим эксклюзивный отдых.
Тем, кто хочет встретить Новый год в нетронутой природе.
Любителям приключений, культуры и гастрономии.
Может ли программа быть изменена?
Программа может корректироваться по погодным условиям (особенно вертолётные перелёты)
По желанию гостей можно заранее внести изменения в программу и даты посещения.
В случае отмены перелёта — замена на альтернативный маршрут или другой тип техники — вертолет Ми-8АМТ.
Можно ли изменить питание?
Питание адаптируется под аллергии и диеты.
В какое время начинается и заканчивается тур?
- Первый день (30 декабря):
Прилёт в аэропорт Иркутска до 09:00.
Встреча в терминале с персональным координатором.
Отправление в шале — 10:00.
- Последний день (5 января):
Выезд из отеля — до 10:30.
Трансфер в аэропорт Иркутска с осмотром исторического центра города.
Самый ранний вылет — 13:05 (рекомендуем рейс SU 1563 «Аэрофлота»).
Место встречи и окончания тура: аэропорт Иркутска (аэропорт «Иркутск»).