Сказочный Новый год на Байкале

Хотите зарядиться энергией, новыми эмоциями и яркими впечатлениями на весь год вперёд? У вас есть удивительная возможность встретить Новый год на берегу Байкала, и провести первые дни года на самом
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чистом и красивом озере планеты! В туре вы встретите Новый год в уютной атмосфере, увидите первый лёд, запечатлеете закаты на острове Ольхон и многое другое. Всё это за 5 дней в путешествии с большим комфортом!

5
3 отзыва
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Бескрайний каток
Бескрайний каток
Возможность покататься на коньках по прозрачному льду Байкала
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Вы попробуете все главные национальные блюда и напитки
«Щенячий восторг»
«Щенячий восторг»
Пообщаемся с пушистыми и дружелюбными хаски
Путешествие в прошлое
Путешествие в прошлое
Музей под открытым небом, в котором воссоздана атмосфера сибирской деревни 18 века
Веселый Новый Год
Веселый Новый Год
Праздничная Новогодняя программа, новые знакомства и незабываемая атмосфера волшебства

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. Листвянка

09:00-10:00 Встреча группы с гидом в аэропорту.

10:00-13:00 Посадка в микроавтобус, экскурсия по городу: вы увидите главную ёлку, дома декабристов и знаменитый 130-й квартал – деревянный городок кафе и магазинов.

13:00-14:00 Обед в ресторане “Охотников”

После морозца особенно приятно зайти в уютный ресторан, отведать блюда сибирской кухни и ароматный чай из таёжных трав.

14:00-15:00 Отправление в этнографический музей Тальцы – музей под открытым небом, в котором воссоздана атмосфера сибирской деревни 18 века.

15:00-16:30 Прогулка по музею, катание с горок на шкурах, массовые гуляния.

17:00-23:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время.

23:00-05:00 Новогодний банкет, праздничная программа, новые знакомства и незабываемая атмосфера волшебства.

Питание включено: обед (ресторан Иркутска), ужин (праздничный банкет).

Прибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. Листвянка
2 день

Экскурсия по Листвянке

С 10:00 Завтрак.

До 14:00 Свободное время и отдых. Обед самостоятельно.

14:00-15:00 Экскурсия в кузницу, мастер-класс и чай с домашними блинчиками.

12:00-12:45 Свободное время.

Вы сможете покататься на собачьих упряжках и попробовать себя в роли каюра, управляя ездовыми хаски (доп. опция, необходима предварительная бронь при оформлении тура).

15:45-16:00 Трансфер до канатной дороги.

16:00-17:00 Подъем на подвесной канатной дороге на обзорную площадку «Камень Черского».

17:30 Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин самостоятельно

Питание включено: завтрак.

Экскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по Листвянке
3 день

Отправление на остров Ольхон

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд из поселка Листвянка на остров Ольхон.

10:00-13:00 Переезд в этнографический парк на обед.

13:00-14:00 Обед в этнокафе «Золотая Орда».

14:00–16:30 Переезд до переправы на остров Ольхон.

16:30–17:00 Переправа на катере на воздушной подушке «Хивус-10» по первому льду через пролив Ольхонские ворота на остров Ольхон.

17:00–18:00 Трансфер по острову Ольхон в отель.

18:00 Размещение в отеле BaikalWood Eco Lodge & SPA.

Питание включено: завтрак, обед.

Отправление на остров ОльхонОтправление на остров ОльхонОтправление на остров ОльхонОтправление на остров Ольхон
4 день

Остров Ольхон

09:00 Завтракаем в отеле и отправляемся на мыс Бурхан (скала Шаманка).

10:00-12:00 Пешая прогулка до мыса Бурхан — по желанию.

12:00–12:30 Выезд в Бурятскую деревню.

12:30–14:30 Экскурсия в Бурятской деревне с мастер-классом и национальным обедом.

14:30–15:00 Трансфер в отель.

15:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

Питание включено: завтрак, обед.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
5 день

Малое Море. Возвращение в Иркутск

09:00 Завтрак.

10:00-11:00 Выезд из отеля, переезд до переправы на юге Ольхона.

11:00-11:30 Переправа с острова Ольхон через пролив Ольхонские ворота на СВП «Хивус».

11:30-12:00 Посадка в микроавтобус, переезд до одной из бухт Малого Моря (в зависимости от ледовой обстановки).

12:00-13:00 Прогулка по первому байкальскому льду, катание на коньках (аренда коньков оплачивается отдельно).

13:30-14:30 Обед в кафе бурятской кухни.

Дегустация местных напитков – тарасун, хорзо, монгольского и бурятского чая.

14:30–17:00 Продолжение пути до Иркутска.

Завершение программы.

19:00 Самостоятельное размещение в отеле или отъезд.

Питание включено: завтрак, обед.

Малое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в Иркутск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице “Байкал” в поселке Листвянка и размещение в эко-отеле “Baikal Wood” на острове Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы, руб:

Обычная стоимостьПо акции
Двухместное95 50076 400
Доплата за одноместное22 000

Стоимость тура на 1 человека при индивидуальном запросе в зависимости от количества человек, руб:

Размер группыОбычная стоимость
при группе 8109 500
при группе 6120 000
при группе 4145 500
при группе 2219 500

Варианты проживания

Отель «Baikal»

2 ночи
Современный дизайн, свежий ремонт, большой выбор номеров. В шаговой доступности Байкальский музей.
Изюминка отеля в том, что он расположен на возвышенности. Из окон открывается вид на озеро.
Номер категории Deluxe Twin Baikal View:
  • Две отдельные кровати размером 900х200 см;
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Полотенца;
  • Чайная станция;
  • Утюг + гладильная доска;
  • TV;
  • Мини-бар;
  • Бесплатный Wi-Fi.
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Отель «Baikal Wood Eco Lodge Spa»

2 ночи
Дизайн отеля Baikal Wood Eco Lodge&Spa навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов. Благодаря удачному расположению отеля Вы почувствуете ощущение покоя и близости с природой.
Номер категории «Делюкс»:
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Полотенца;
  • Холодильник;
  • Фен;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • Тапочки;
  • Чайные принадлежности;
  • TV.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы согласно программе
  • Услуги профессионального гида
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: завтраки в ресторанах отелей, обеды во время экскурсий, банкетный ужин в новогоднюю ночь
  • Праздничная программа в новогоднюю ночь
  • Входные билеты в музей «Тальцы», на подвесную канатную дорогу
  • Переправа на катере на воздушной подушке «Хивус» на о. Ольхон
  • Фольклорная программа и мастер класс по лепке бууз в бурятской семье на о. Ольхон
  • Пешая экскурсия к скале Шаманка
  • Посещение первого льда на заливе Малого Моря
  • Прогулка по Иркутску
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание не указанное в программе
  • Сафари на собачьих упряжках + услуги каюра (индивидуально, дистанция по 10 минут на человека)
  • Аренда коньков
  • Сауна
  • Сувенирная продукция
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь. В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • Верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями. Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический;
  • Шапка. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами. Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой;
  • Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • Термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса;
  • Солнцезащитный крем;
  • Купальные принадлежности (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце. (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • Налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • Фото- и видеоаппаратуру;
  • Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки.
Есть ли скидки для детей?

Скидка для детей до 12 лет – 10%.

К участию рекомендованы семьи с детьми от 6 лет. Младше – по согласованию.

Увидим ли мы в туре лёд?

В конце декабря становление льда только начинается и в южной части Байкала его нет совсем. А вот некоторые бухты Малого Моря порадуют вас прочным и устойчивым льдом – вы не только увидите его, но попробуете покататься на нем на коньках.

Где можно разместиться до/после тура?

Если вы прибываете накануне начала тура, либо планируете задержаться в Иркутске после его окончания мы рекомендуем следующие гостиницы – «Аэротель» (современный отель в непосредственной близости от аэропорта) или бутик-отель «Маруся» (в знаменитом 130ом квартале в самом центре города).

Какой транспорт в туре?
Трансфер осуществляется на микроавтобусе Mercedes Sprinter / Toyota Hiace или аналогичном.
Преимущества:
  • комфортный и чистый салон;
  • вежливый некурящий водитель;
  • безопасное вождение;
  • климат-контроль;
  • питьевая вода на борту.

Также будем передвигаться на Хивусе. Хивус скоростной катер-амфибия на воздушной подушке, на котором можно быстро и безопасно путешествовать по льду Байкала.

Преимущества:

  • комфортный и чистый, обогреваемый салон;
  • за штурвалом опытный капитан;
  • безопасное и аккуратное управление.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

Тур входит в следующие категории Иркутска

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