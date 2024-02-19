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читать дальше чистом и красивом озере планеты! В туре вы встретите Новый год в уютной атмосфере, увидите первый лёд, запечатлеете закаты на острове Ольхон и многое другое. Всё это за 5 дней в путешествии с большим комфортом!

Хотите зарядиться энергией, новыми эмоциями и яркими впечатлениями на весь год вперёд? У вас есть удивительная возможность встретить Новый год на берегу Байкала, и провести первые дни года на самом