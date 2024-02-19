Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. Листвянка
09:00-10:00 Встреча группы с гидом в аэропорту.
10:00-13:00 Посадка в микроавтобус, экскурсия по городу: вы увидите главную ёлку, дома декабристов и знаменитый 130-й квартал – деревянный городок кафе и магазинов.
13:00-14:00 Обед в ресторане “Охотников”
После морозца особенно приятно зайти в уютный ресторан, отведать блюда сибирской кухни и ароматный чай из таёжных трав.
14:00-15:00 Отправление в этнографический музей Тальцы – музей под открытым небом, в котором воссоздана атмосфера сибирской деревни 18 века.
15:00-16:30 Прогулка по музею, катание с горок на шкурах, массовые гуляния.
17:00-23:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время.
23:00-05:00 Новогодний банкет, праздничная программа, новые знакомства и незабываемая атмосфера волшебства.
Питание включено: обед (ресторан Иркутска), ужин (праздничный банкет).
Экскурсия по Листвянке
С 10:00 Завтрак.
До 14:00 Свободное время и отдых. Обед самостоятельно.
14:00-15:00 Экскурсия в кузницу, мастер-класс и чай с домашними блинчиками.
12:00-12:45 Свободное время.
Вы сможете покататься на собачьих упряжках и попробовать себя в роли каюра, управляя ездовыми хаски (доп. опция, необходима предварительная бронь при оформлении тура).
15:45-16:00 Трансфер до канатной дороги.
16:00-17:00 Подъем на подвесной канатной дороге на обзорную площадку «Камень Черского».
17:30 Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин самостоятельно
Питание включено: завтрак.
Отправление на остров Ольхон
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд из поселка Листвянка на остров Ольхон.
10:00-13:00 Переезд в этнографический парк на обед.
13:00-14:00 Обед в этнокафе «Золотая Орда».
14:00–16:30 Переезд до переправы на остров Ольхон.
16:30–17:00 Переправа на катере на воздушной подушке «Хивус-10» по первому льду через пролив Ольхонские ворота на остров Ольхон.
17:00–18:00 Трансфер по острову Ольхон в отель.
18:00 Размещение в отеле BaikalWood Eco Lodge & SPA.
Питание включено: завтрак, обед.
Остров Ольхон
09:00 Завтракаем в отеле и отправляемся на мыс Бурхан (скала Шаманка).
10:00-12:00 Пешая прогулка до мыса Бурхан — по желанию.
12:00–12:30 Выезд в Бурятскую деревню.
12:30–14:30 Экскурсия в Бурятской деревне с мастер-классом и национальным обедом.
14:30–15:00 Трансфер в отель.
15:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Питание включено: завтрак, обед.
Малое Море. Возвращение в Иркутск
09:00 Завтрак.
10:00-11:00 Выезд из отеля, переезд до переправы на юге Ольхона.
11:00-11:30 Переправа с острова Ольхон через пролив Ольхонские ворота на СВП «Хивус».
11:30-12:00 Посадка в микроавтобус, переезд до одной из бухт Малого Моря (в зависимости от ледовой обстановки).
12:00-13:00 Прогулка по первому байкальскому льду, катание на коньках (аренда коньков оплачивается отдельно).
13:30-14:30 Обед в кафе бурятской кухни.
Дегустация местных напитков – тарасун, хорзо, монгольского и бурятского чая.
14:30–17:00 Продолжение пути до Иркутска.
Завершение программы.
19:00 Самостоятельное размещение в отеле или отъезд.
Питание включено: завтрак, обед.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предполагает размещение в гостинице “Байкал” в поселке Листвянка и размещение в эко-отеле “Baikal Wood” на острове Ольхон.
Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы, руб:
|Обычная стоимость
|По акции
|Двухместное
|95 500
|76 400
|Доплата за одноместное
|22 000
Стоимость тура на 1 человека при индивидуальном запросе в зависимости от количества человек, руб:
|Размер группы
|Обычная стоимость
|при группе 8
|109 500
|при группе 6
|120 000
|при группе 4
|145 500
|при группе 2
|219 500
Варианты проживания
Отель «Baikal»
- Две отдельные кровати размером 900х200 см;
- Предметы индивидуального пользования;
- Полотенца;
- Чайная станция;
- Утюг + гладильная доска;
- TV;
- Мини-бар;
- Бесплатный Wi-Fi.
Отель «Baikal Wood Eco Lodge Spa»
- Предметы индивидуального пользования;
- Полотенца;
- Холодильник;
- Фен;
- Бесплатный Wi-Fi;
- Тапочки;
- Чайные принадлежности;
- TV.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы согласно программе
- Услуги профессионального гида
- Проживание, указанное в программе
- Питание: завтраки в ресторанах отелей, обеды во время экскурсий, банкетный ужин в новогоднюю ночь
- Праздничная программа в новогоднюю ночь
- Входные билеты в музей «Тальцы», на подвесную канатную дорогу
- Переправа на катере на воздушной подушке «Хивус» на о. Ольхон
- Фольклорная программа и мастер класс по лепке бууз в бурятской семье на о. Ольхон
- Пешая экскурсия к скале Шаманка
- Посещение первого льда на заливе Малого Моря
- Прогулка по Иркутску
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание не указанное в программе
- Сафари на собачьих упряжках + услуги каюра (индивидуально, дистанция по 10 минут на человека)
- Аренда коньков
- Сауна
- Сувенирная продукция
- Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь. В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- Верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями. Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический;
- Шапка. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами. Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой;
- Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- Термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса;
- Солнцезащитный крем;
- Купальные принадлежности (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце. (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- Налобный фонарик (и запасные батарейки);
- Фото- и видеоаппаратуру;
- Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки.
Есть ли скидки для детей?
Скидка для детей до 12 лет – 10%.
К участию рекомендованы семьи с детьми от 6 лет. Младше – по согласованию.
Увидим ли мы в туре лёд?
В конце декабря становление льда только начинается и в южной части Байкала его нет совсем. А вот некоторые бухты Малого Моря порадуют вас прочным и устойчивым льдом – вы не только увидите его, но попробуете покататься на нем на коньках.
Где можно разместиться до/после тура?
Если вы прибываете накануне начала тура, либо планируете задержаться в Иркутске после его окончания мы рекомендуем следующие гостиницы – «Аэротель» (современный отель в непосредственной близости от аэропорта) или бутик-отель «Маруся» (в знаменитом 130ом квартале в самом центре города).
Какой транспорт в туре?
- комфортный и чистый салон;
- вежливый некурящий водитель;
- безопасное вождение;
- климат-контроль;
- питьевая вода на борту.
Также будем передвигаться на Хивусе. Хивус скоростной катер-амфибия на воздушной подушке, на котором можно быстро и безопасно путешествовать по льду Байкала.
Преимущества:
- комфортный и чистый, обогреваемый салон;
- за штурвалом опытный капитан;
- безопасное и аккуратное управление.