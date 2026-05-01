1 день

Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон

После прибытия в Иркутск начнется ваше байкальское путешествие.

После сбора группы вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира.

Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.

Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базе отдыха.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!

На этом первый день путешествия подходит к концу.

Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!

Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; дорога по степям юга Ольхона; мыс Бурхан, скала Шаманка;

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон, гид.

