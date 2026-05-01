Окунитесь в величественные просторы и красоту озера Байкал во время нашего активного тура, который подарит вам незабываемые впечатления и ощущение полного единения с природой.
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон
После прибытия в Иркутск начнется ваше байкальское путешествие.
После сбора группы вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.
Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базе отдыха.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!
На этом первый день путешествия подходит к концу.
Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!
Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; дорога по степям юга Ольхона; мыс Бурхан, скала Шаманка;
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон, гид.
Экскурсия на мыс Хобой
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Мыс отличаются характерными формами скал, а виды оттуда завораживают!
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.
После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульптора Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.
Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.
Смотрится необычайно аутентично и величественно!
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.
Вы увидите: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой, скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка, гид.
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
Во второй половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение в горы Восточного Саяна.
*При желании вы можете дополнить свое незабываемое путешествие на Ольхоне и добавить экскурсию по югу острова. Вы побываете в таких местах как: озеро Ханкой, «Сад камней», одинокую березу, самую солнечную часть острова – падь Халзаны. За подробной информацией вам будет необходимо обратиться к вашему организатору тура. Экскурсия в стоимость тура не включена, оплачивается дополнительно.
Включено в стоимость: завтрак, обед по дороге в Иркутск, групповой трансфер, проживание, гид.
Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.
Ранним утром после завтрака вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на самом юге Байкала.
А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.
По желанию вы сможете посетить мараловую ферму, где обитает около 100 маралов (алтайских оленей).
Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.
По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.
Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.
По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры) и местный дацан.
Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Вы увидите: Тункинская долина, Аршан, водопады, минеральные источники, сувенирный рынок.
Включено в стоимость: трансфер, проживание, завтрак, экскурсия, гид, разрешение на посещение национального парка.
До Аршана дорога занимает ориентировочно 4 часа, сопровождения гидом нет.
Восхождение на пик Любви. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск
Прекрасно гулять у подножия гор, ощущая энергетику от их величественного соседства, но особенно впечатляет вид на долину. на соседние горы с вершины!
Сегодня вас ждет восхождение на одну из самых популярных вершин в Восточных Саянах - на пик Любви (высота 2124 м).
Начинаем в 6:00 утра!
Тропа на пик Любви выходит из Аршана.
Вы отправитесь в путь в сопровождении опытного гида-проводника.
Он поведает вам романтичную легенду этого пика, проведет надежной тропой, и вы обязательно сможете стойко преодолеть весь путь и получить награду: потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.
Бескрайняя череда горных пиков создает ощущение, словно попал в страну горных великанов!
Подъем не легкий, рассчитывайте на свои силы!
Среднее время восхождения - 4-5 часов.
Восхождение на пик — это возможность испытать свои силы и получить в итоге незабываемый опыт!
После восхождения вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане.
Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.
За 5 дней вы познакомились с горами Восточного Саяна и с сердцем Байкала – островом Ольхон.
Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!
Вы увидите: восхождение пик Любви, Восточные Саяны.
Включено в стоимость: групповой трансфер; завтрак; сопровождение гида-проводника на Пик Любви; восхождение.
Проживание
Во время тура мы будем останавливаться на о. Ольхон, в г. Иркутск и п. Аршан. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
- Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|63 000
|75 000
|96 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|9 000
|16 000
|30 000
- Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
- Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
- Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Варианты проживания
Мини-отель «Байкал»
Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.
Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-местных номерах дополнительная односпальная кровать.
Кемпинг-отель «Ольхон»
Располагается недалеко от воды и центра поселка Хужир. На территории отеля душ с горячей водой, отдельные благоустроенные туалеты, кафе на 100 мест, волейбольная площадка, место для пикника, беседки, армейская палатка для проведения корпоративных мероприятий. Вся территория покрыта зоной Wi-Fi.
Для размещения предлагаются: номера «Стандарт» в благоустроенном корпусе, домики повышенной комфортности, а также летний корпус «Эконом». Общая вместимость 100 человек.
В домиках есть все необходимое для комфортного отдыха: двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, столик, стулья, коврики.
Отель «BaikalWood Hotel&Spa»
«BaikalWood Hotel&Spa» — загородный отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой. Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров с панорамным видом на озеро, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Заказать обед гости могут в ресторане Сибирской кухни: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Также в отеле имеется Лаунж бар «Сарай». К услугам гостей: горячая купель под открытым небом, банный комплекс и Спа, летний бассейн с подогревом.
Гостиница «Вилла Малина»
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.
Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.
В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Рядом есть несколько достопримечательностей: Краеведческий музей им. Н. М. Ревякина, скала Шаманка.
Арт-отель «Порт Ольхон»
Гостиничный комплекс «Порт Ольхон» расположен в посёлке городского типа Хужир, в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке.
Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом. Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов. В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса, с которой открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе. На расстоянии 1,8 километра находится одна из девяти святынь Азии — скала Шаманка. А рядом с ней вдоль берега простирается «Сарайский» пляж, по мнению местных, самое живописное место на острове. Расстояние до автовокзала составляет 700 м.
Гостиница «Матрешка»
Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.
Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.
Отель «Фрегат»
Расположен в жилом районе Иркутска, на берегу реки Ангары. Удобное местоположение позволяет за 10 мин добраться центра города, за 5 минут до международного аэропорта и за 15 минут до ж/д вокзала.
К размещению предлагаются одно- и двухкомнатные номера – «Эконом», «Стандарт», «Комфорт», оформленные в классическом стиле. В номерах: одна двуспальная или две двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, журнальный столик с удобными креслами, телевизор. Санузел с душевой кабиной общий на этаже (при эконом-размещении) или в номере.
К услугам гостей ресторан русской и европейской кухни, бар, сауна и турецкая баня, а также небольшой бассейн.
Гостиница «Ангара»
Отель «Ангара» — крупнейший отель в центре Иркутска, идеально подходящий как для туристических, так и для деловых поездок. Удобное расположение позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей, ресторанов, магазинов и деловых объектов города. Из окон открываются виды на центральную площадь, а современная атмосфера и комфорт делают проживание особенно приятным.
Гостям предлагается более 300 номеров разных категорий — от стандартных до люксов, что позволяет выбрать вариант на любой бюджет. Все номера оснащены всем необходимым для комфортного отдыха, а на всей территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi. Также для гостей предусмотрены охраняемая парковка, круглосуточный сервис, трансфер и возможность проживания с домашними животными.
В отеле хорошо продумана гастрономическая составляющая. Завтраки проходят по системе «шведский стол», а для обедов и ужинов предлагается комплексное меню с ежедневным обновлением блюд. К услугам гостей работают ресторан «3 этаж» с видом на центральную площадь и ресторан «Лондон Паб», где можно не только пообедать или поужинать, но и провести время в уютной атмосфере.
Дополняют инфраструктуру отеля сауна с купелью, бильярд, тренажеры и караоке, а также бильярдный клуб на 11 столов.
Гостиница «Русь»
Расположение отеля в исторической части города и уютная атмосфера, сравнительная близость к основным достопримечательностям города – настоящая находка для туристов. К услугам гостя представлено 56 комфортных номеров.
Каждый номер оснащен кабельным телевидением, бесплатным Wi-Fi, холодильником, ванной комнатой и всей необходимой мебелью для комфортного проживания.
Гости могут посетить ресторан «Славянка» при гостинице и насладиться широким ассортиментом блюд и напитков. Завтраки проходят в ресторане с 07:00 до 10:00.
Гостиница «Воздушная гавань»
Гостиница «Воздушная гавань» известна в Иркутске многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится возле аэропорта.
Номерной фонд образуют 145 комнат категорий стандарт и сюит джуниор. Здесь с комфортом могут разместиться 1 или 2 гостя. Комплектация номеров направлена на создание всех условий для полноценного отдыха: спальное место, электрический чайник, холодильник, телевизор, кондиционер, собственная ванная комната с набором средств гигиены. К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.
Отель «Irkutsk city center»
Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска. Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.
Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.
В непосредственной близости Набережная реки Ангары, Художественный музей имени В. П. Сукачёва, Иркутский Драматический Театр, памятники истории и архитектуры – деревянные дома, храмы начала 18 века. Расстояние до аэропорта - 5,9 км, до железнодорожного вокзала - 1,1 км.
Гостиница «Baikal Forest Hotel»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
База отдыха «Туяна»
Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня. Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки. Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью. В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.
В кафе отеля подают блюда русской кухни, а также можно заказать завтрак. Также в отеле предоставляются удобства для приготовления барбекю. Гости отеля "Туяна" могут отдохнуть в русской паровой бане с небольшим бассейном, поиграть в настольный теннис или покататься на велосипеде. Водопады Кынгарги расположены в 30 минутах ходьбы от отеля. Прогулка до автобусной остановки в Аршане займет 10 минут от отеля "Туяна". Оттуда вы сможете добраться до Иркутска. Железнодорожный вокзал Слюдянки находится в 110 км.
Гостиница «Иркут»
«Иркут» — это уютная и комфортабельная гостиница, которая территориально находится в поселке Аршан в Бурятии. Предусмотрены номера различной вместимости и комплектации. В каждом имеется удобное спальное место, бесплатный Wi-Fi, телевизор, набор полотенец, а также собственная ванная комната с необходимой сантехникой.
При гостинице есть зона барбекю и кафе с видом на горы, где можно насладиться вкусным и питательным завтраком, который включен в стоимость проживания. В свободное время можно посетить Церковь Петра и Павла, «Каменную реку» и баню, которые расположились поблизости. Еще поселок славится целебными источниками.
До ближайшего железнодорожного вокзала — 89,5 км, а до аэропорта в Иркутске — 137,9 км.
Парк-отель «Корона»
Отель "Корона" расположен в окружении густого леса в поселке Аршан. Гости могут воспользоваться бесплатной парковкой. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации готовы ответить на все интересующие вопросы. На территории есть бар и бильярд. Все номера оформлены в светлых тонах, укомплектованы необходимой мебелью и современной техникой. Собственная ванная комната включает в себя сантехнику и гигиенические принадлежности. Ежедневно осуществляется уборка.
В местах общего пользования доступен скоростной интернет. В отеле работает ресторан, где готовят блюда интернациональной кухни. А уютная обстановка поможет посетителям расслабиться и отдохнуть. В шаговой доступности находится Церковь Петра и Павла, а так же Хойморский дацан Дэчен Равжалин. Ближайший аэропорт расположен в Иркутске, добраться до которого возможно по автодороге.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе: завтраки (кроме первого дня), обед-пикник на мысе Хобой, обед по дороге на Ольхон, обед по дороге в Иркутск
- Экскурсии, указанные в программе
- Вход в Национальный парк
- Услуги гида (если указаны)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени;
- Завершение программы тура около 20:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
- В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
- Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
- Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Есть ли скидки в туре?
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Будет ли мобильная связь во время тура?
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».