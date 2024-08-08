5 дней
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
«Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками»
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от 63 000₽ за человека
5 дней
Классика летнего или осеннего Байкальска
Начало: Г. Иркутск
«Посещение буддийского дацана и минеральных источников»
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 53 600₽ за человека
5 дней
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
«Мы побываем на водопадах и остановимся на минеральных источниках на южном склоне Тункинских гольцов»
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
58 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей8 августа 2024Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно
- ААнастасия6 августа 2024Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.
- ААнастасия24 июня 2024Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫 и тур 💜все прошло
- ГГалина2 апреля 2024Классика Байкальска. Летний турОчень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Классика Байкальска. Летний турЗдорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Классика Байкальска. Летний турПрофессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Минеральные источники»
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