Туры к минеральным источникам Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Минеральные источники» в Иркутске, цены от 53 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Пешая
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
«Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками»
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от 63 000 за человека
Классика летнего или осеннего Байкальска
Пешая
3 отзыва
5 дней
Классика летнего или осеннего Байкальска
Начало: Г. Иркутск
«Посещение буддийского дацана и минеральных источников»
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 53 600 за человека
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
На машине
5 дней
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
«Мы побываем на водопадах и остановимся на минеральных источниках на южном склоне Тункинских гольцов»
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
58 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    8 августа 2024
    Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
    Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно
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    поплавал в священных водах Байкала! Отдельное благодарность водителям за их филигранное вождение, кулинарные способности, интересные истории и хорошее чувство юмора! Спасибо за классное Байкальское настроение!!!

    Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого
  • А
    Анастасия
    6 августа 2024
    Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
    Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.
  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
    Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫 и тур 💜все прошло
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    шикарно, если не считать дождливой погоды, но в Аршане дождь создавал конечно тоже приятную атмосферу. Впечатлений положительных много. Понравилось все, ну кроме погоды))) но это уж от вас не зависит)

    Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Классика Байкальска. Летний тур
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Классика Байкальска. Летний тур
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Классика Байкальска. Летний тур
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Минеральные источники»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
  2. Классика летнего или осеннего Байкальска
  3. Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Мыс Саган-Хушун
  10. Сад камней
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Минеральные источники" можно забронировать 3 тура от 53 600 до 63 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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