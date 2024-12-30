Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: паспорт, полис страхования, деньги на дополнительные расходы.
Проживание. На турбазах — 2 ночи в Сахюрте, 3 ночи в Хужире. В Сахюрте база «Белая усадьба», гостевые дома с 2-, 3-, 4-местным размещением, душ и туалет в доме. В Хужире гостинца «Лада», 2-местное размещение, душ и туалет в доме.
Питание. В стоимость включены в Сахюрте на базе «Белая усадьба» завтраки, обед в виде перекуса и ужины; в Хужире на базе «Лада» только завтраки; обеды во время экскурсий (1 перекус и уха из омуля), новогодний стол. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Байкальский музей, камень Черского, встреча Нового года
Встречаемся, размещаемся в микроавтобусе и отправляемся в Листвянку, где посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Посмотрим на нерп, живущих в огромных аквариумах, при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала. После посещения музея поднимемся на камень Черского, чтобы полюбоваться панорамой «священного моря» и увидеть исток Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.
Затем продолжим путь в посёлок Сахюрта. Заглянем в магазин, чтобы купить продукты для новогоднего стола. По приезде разместимся на базе отдыха, подготовимся к празднику и встретим Новый год нашей тёплой компанией.
Прогулка на мыс Крест, первый выход на лёд
В первый день нового года вас ждёт первый выход на легендарный лёд! Мы прогуляемся до мыса Крест, откуда открывается завораживающий вид на ледяное одеяло спящего Байкала. Поднимемся и на соседнюю возвышенность, чтобы увидеть Ольхонские ворота, мыс Кобылья Голова и пролив Малое Море. Будем изучать многочисленные узоры, рассматривать структуру замёрзшей поверхности и любоваться морозной красотой.
Переправа на Ольхон, скала Шаманка
Сегодня, сначала на катере на воздушной подушке, затем на автобусе или автомобиле повышенной проходимости, переправимся на остров Ольхон. Живописная дорога проходит вдоль Малого Моря — по пути вы сможете увидеть расположенные здесь острова причудливой формы, в том числе Огой и Замогой. По прибытии разместимся на уютной базе в посёлке Хужир.
Пообедав, побываем на знаменитом мысе Бурхан, где находится визитная карточка острова — скала Шаманка. Одна из девяти святынь Азии давно стала одним из самых узнаваемых образов Байкала. После желающие могут взять на прокат коньки и покататься по блестящему льду. А на закате можно сделать потрясающие кадры прибрежных скал и ледяных образований.
Экскурсия на мыс Хобой
В этот день совершим экскурсию на мыс Хобой. Поедем на внедорожном автотранспорте — УАЗиках (80 км), так как по-другому туда добраться невозможно. Мыс расположен в самой широкой части Байкала и представляет собой плоскую каменную плиту, формой напоминающую клык зверя. Отсюда и название: «хобой» по-бурятски — клык, коренной зуб. Это место очень живописно — ветер, палящее солнце и штормовые волны проточили в камне множество сквозных отверстий. Одно из таких увидим в скале Дева. Оно настолько велико, что в нём во весь рост может встать взрослый человек.
С вершины мыса Хобой полюбуемся видами байкальского хребта, поднимающихся из воды Ушканьих островов, мыса Рытый и Баргузинского залива.
Встреча рассвета, свободное время, заключительный ужин
Встанем пораньше, чтобы полюбоваться рассветом с соседней возвышенности — тут установлена беседка и открывается живописная панорама посёлка Хужир и пролива Малое Море. После у вас будет свободное время, чтобы провести его так, как захочется. Можно взять напрокат велосипеды на шипованных колесах и прокатиться прямо по льду, покататься на коньках, посетить музей, заглянуть в сувенирные магазинчики.
Вечером соберёмся вместе за большим столом и поделимся друг с другом впечатлениями.
Отъезд
После завтрака отправимся обратно в Иркутск. Обратные билеты рекомендуем приобретать на 18:00 и позже.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|93 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазах
- Завтраки, ужины на базе в Сахюрте, обеды во время экскурсий (1 перекус и уха из омуля), завтраки на базе «Лада»
- Новогодний стол
- Трансфер Иркутск - Листвянка - Сахюрта, Хужир - Иркутск на микроавтобусе туристического класса
- Трансфер Сахюрта - Хужир, Хужир - Сахюрта паромной переправой (хивусы) и автотранспортом повышенной проходимости
- Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
- Инструкторское сопровождение
- Разрешение на посещение заповедника
- Посещение музея Байкала
- Групповая аптечка
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Проезд до Иркутска из вашего города и обратно
- Обеды и ужины вне программы - 500-600 руб. за приём
- Питание во время переезда на автобусе
- Напитки к новогоднему столу
- Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
- Страховка