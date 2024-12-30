Байкальский лёд на Новый год

Рассмотреть ледяные узоры, прокатиться на коньках и провести 1 января, любуясь застывшим Байкалом
Чтобы в новом году всё скользило как по маслу, надо самим поскользить по льду, ведь как встретишь, так и проведёшь! Отправляемся любоваться бескрайними просторами зимнего Байкала и рассматривать его кристальную
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поверхность. Мы побываем в посёлке Хужир, где на закате посетим знаменитую скалу Шаманка. Увидим панорамы Ольхонских ворот и Малого Моря. Заглянем в музей и посмотрим на нерп и рыб, обитающих в озере. Желающие прокатятся на коньках и велосипедах. А ещё вас ждёт необычный вид транспорта — судно на воздушной подушке. Едем кататься, наслаждаться видами и загадывать желания!

Байкальский лёд на Новый год
Байкальский лёд на Новый год
Байкальский лёд на Новый год
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: паспорт, полис страхования, деньги на дополнительные расходы.

Проживание. На турбазах — 2 ночи в Сахюрте, 3 ночи в Хужире. В Сахюрте база «Белая усадьба», гостевые дома с 2-, 3-, 4-местным размещением, душ и туалет в доме. В Хужире гостинца «Лада», 2-местное размещение, душ и туалет в доме.

Питание. В стоимость включены в Сахюрте на базе «Белая усадьба» завтраки, обед в виде перекуса и ужины; в Хужире на базе «Лада» только завтраки; обеды во время экскурсий (1 перекус и уха из омуля), новогодний стол. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Байкальский музей, камень Черского, встреча Нового года

Встречаемся, размещаемся в микроавтобусе и отправляемся в Листвянку, где посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Посмотрим на нерп, живущих в огромных аквариумах, при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала. После посещения музея поднимемся на камень Черского, чтобы полюбоваться панорамой «священного моря» и увидеть исток Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

Затем продолжим путь в посёлок Сахюрта. Заглянем в магазин, чтобы купить продукты для новогоднего стола. По приезде разместимся на базе отдыха, подготовимся к празднику и встретим Новый год нашей тёплой компанией.

Байкальский музей, камень Черского, встреча Нового годаБайкальский музей, камень Черского, встреча Нового годаБайкальский музей, камень Черского, встреча Нового годаБайкальский музей, камень Черского, встреча Нового годаБайкальский музей, камень Черского, встреча Нового годаБайкальский музей, камень Черского, встреча Нового годаБайкальский музей, камень Черского, встреча Нового года
2 день

Прогулка на мыс Крест, первый выход на лёд

В первый день нового года вас ждёт первый выход на легендарный лёд! Мы прогуляемся до мыса Крест, откуда открывается завораживающий вид на ледяное одеяло спящего Байкала. Поднимемся и на соседнюю возвышенность, чтобы увидеть Ольхонские ворота, мыс Кобылья Голова и пролив Малое Море. Будем изучать многочисленные узоры, рассматривать структуру замёрзшей поверхности и любоваться морозной красотой.

Прогулка на мыс Крест, первый выход на лёдПрогулка на мыс Крест, первый выход на лёдПрогулка на мыс Крест, первый выход на лёдПрогулка на мыс Крест, первый выход на лёдПрогулка на мыс Крест, первый выход на лёд
3 день

Переправа на Ольхон, скала Шаманка

Сегодня, сначала на катере на воздушной подушке, затем на автобусе или автомобиле повышенной проходимости, переправимся на остров Ольхон. Живописная дорога проходит вдоль Малого Моря — по пути вы сможете увидеть расположенные здесь острова причудливой формы, в том числе Огой и Замогой. По прибытии разместимся на уютной базе в посёлке Хужир.

Пообедав, побываем на знаменитом мысе Бурхан, где находится визитная карточка острова — скала Шаманка. Одна из девяти святынь Азии давно стала одним из самых узнаваемых образов Байкала. После желающие могут взять на прокат коньки и покататься по блестящему льду. А на закате можно сделать потрясающие кадры прибрежных скал и ледяных образований.

Переправа на Ольхон, скала ШаманкаПереправа на Ольхон, скала ШаманкаПереправа на Ольхон, скала ШаманкаПереправа на Ольхон, скала Шаманка
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

В этот день совершим экскурсию на мыс Хобой. Поедем на внедорожном автотранспорте — УАЗиках (80 км), так как по-другому туда добраться невозможно. Мыс расположен в самой широкой части Байкала и представляет собой плоскую каменную плиту, формой напоминающую клык зверя. Отсюда и название: «хобой» по-бурятски — клык, коренной зуб. Это место очень живописно — ветер, палящее солнце и штормовые волны проточили в камне множество сквозных отверстий. Одно из таких увидим в скале Дева. Оно настолько велико, что в нём во весь рост может встать взрослый человек.

С вершины мыса Хобой полюбуемся видами байкальского хребта, поднимающихся из воды Ушканьих островов, мыса Рытый и Баргузинского залива.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
5 день

Встреча рассвета, свободное время, заключительный ужин

Встанем пораньше, чтобы полюбоваться рассветом с соседней возвышенности — тут установлена беседка и открывается живописная панорама посёлка Хужир и пролива Малое Море. После у вас будет свободное время, чтобы провести его так, как захочется. Можно взять напрокат велосипеды на шипованных колесах и прокатиться прямо по льду, покататься на коньках, посетить музей, заглянуть в сувенирные магазинчики.

Вечером соберёмся вместе за большим столом и поделимся друг с другом впечатлениями.

Встреча рассвета, свободное время, заключительный ужинВстреча рассвета, свободное время, заключительный ужинВстреча рассвета, свободное время, заключительный ужинВстреча рассвета, свободное время, заключительный ужинВстреча рассвета, свободное время, заключительный ужинВстреча рассвета, свободное время, заключительный ужин
6 день

Отъезд

После завтрака отправимся обратно в Иркутск. Обратные билеты рекомендуем приобретать на 18:00 и позже.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет93 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазах
  • Завтраки, ужины на базе в Сахюрте, обеды во время экскурсий (1 перекус и уха из омуля), завтраки на базе «Лада»
  • Новогодний стол
  • Трансфер Иркутск - Листвянка - Сахюрта, Хужир - Иркутск на микроавтобусе туристического класса
  • Трансфер Сахюрта - Хужир, Хужир - Сахюрта паромной переправой (хивусы) и автотранспортом повышенной проходимости
  • Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
  • Инструкторское сопровождение
  • Разрешение на посещение заповедника
  • Посещение музея Байкала
  • Групповая аптечка
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Проезд до Иркутска из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины вне программы - 500-600 руб. за приём
  • Питание во время переезда на автобусе
  • Напитки к новогоднему столу
  • Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в 08:30 на ж. - д. вокзале и в 09:00 в аэропорту
Завершение: Иркутск, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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