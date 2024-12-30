Возможно участие с детьми от 7 лет.

Возьмите с собой: паспорт, полис страхования, деньги на дополнительные расходы.

Проживание. На турбазах — 2 ночи в Сахюрте, 3 ночи в Хужире. В Сахюрте база «Белая усадьба», гостевые дома с 2-, 3-, 4-местным размещением, душ и туалет в доме. В Хужире гостинца «Лада», 2-местное размещение, душ и туалет в доме.

Питание. В стоимость включены в Сахюрте на базе «Белая усадьба» завтраки, обед в виде перекуса и ужины; в Хужире на базе «Лада» только завтраки; обеды во время экскурсий (1 перекус и уха из омуля), новогодний стол. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.