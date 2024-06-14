Описание тура
Организационные детали
Будьте внимательны при покупке билетов, убедитесь, что Вы успеваете к назначенному времени встречи группы на экскурсионном туре (отправления транспорта на выбранную Вами базу отдыха).
Время в Иркутске опережает московское на 5 часов.
В посёлках Хужир (о. Ольхон), Аршан, Усть-Баргузин, Жемчуг, Максимиха нет банкоматов. Просим иметь наличные деньги на оплату дополнительных экскурсий и услуг.
Проживание. В 2- или 3-местных номерах с удобствами на этаже в гостиницах «Матрёшка» (Иркутск), «Ольхонские терема» (Ольхон), «Кумуткан» (Максимиха), «Бурятия» (Улан-Удэ). За дополнительную плату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Во 2-ой, в 4-ый, 6-ой и 7-ой дни предусмотрено трёхразовое питание. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.
Программа тура по дням
Столица Восточной Сибири и Листвянка
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Иркутска и начнём знакомство с «Сибирским Парижем». Осмотрим старинные русские храмы, польский костёл, купеческие дома. После обзорной экскурсии поедем заселяться в гостиницу.
Затем нас ждёт переезд в Листвянку, «Ворота Байкала». По пути заглянем в музей «Тальцы» и увидим памятники архитектуры и этнографии 17-19 веков. Погрузимся в атмосферу исторического прошлого бурятских деревень и русского быта.
Добравшись до Листвянки, посетим Байкальский музей, где представлены экспозиции, рассказывающие об истории озера. В аквариумах живут обитатели водоёма: омуль, сига, нерпа. Интересно будет как взрослым, так и детям. Далее — свободное время на прогулку по посёлку и покупку сувениров. Вернёмся в Иркутск.
Путешествие по Кругобайкальской железной дороге
Сегодня выезжаем рано, ведь мы отправляемся на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге. На поезде мы проедем по её старому участку, полюбуемся не только чудесами инженерной мысли, но и природой. До 1949 года по всей КБЖД проходил основной ход Транссибирской магистрали.
Переезд на Ольхон
Через пролив Ольхонские ворота мы доберёмся до самого сердца Байкала, острова Ольхон, на пароме. Пункт назначения — посёлок Хужир. Здесь мы разместимся на базе отдыха.
К мысу Хобой
Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.
У мыса устроим привал и пообедаем.
Отдых на Ольхоне
В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют южную часть Ольхона и солёное озеро Шара-Нуры. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.
Малое Море: Ушканьи острова
Утром выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Полюбуемся Малым Морем и доберёмся до Ушканьих островов, где обитает нерпа. Желающие смогут сойти на остров и за дополнительную плату посетить заповедную зону, чтобы понаблюдать за местными обитателями.
Затем по Чивыркуйскому заливу дойдём до бухты, где будет возможность искупаться. Этот залив считается самым тёплым.
Далее держим курс на посёлок Монахово, откуда на автомобиле мы переедем в Максимиху. После размещения в гостинице у вас будет свободное время.
Баргузинская долина
В этот день у нас запланирована автомобильная экскурсия по землям, где жили предки Чингисхана, Баргузинской долине. Первым делом побываем в селе Баргузин. Затем осмотрим буддийскую святыню — гору Бархан-Уула. Согласно поверьям, человек, поднявшийся на её вершину, воссоединяется с Богом. Заглянем в место поклонения богине Янжиме, чей лик проявился на камне у подножия горы Улзы-хаан. Зайдём в бурятскую юрту, чтобы познакомиться с традициями народа и попробовать блюда национальной кухни.
Завершим день посещением долины реки Алла. Многие считают локацию самой красивой в Бурятии, а эвенки, жители окрестностей, из поколения в поколение передают легенды об этом месте.
Завершающий день на Байкале: Баргузинский залив
Сегодня наслаждаемся природой вокруг Баргузинского залива. Если позволит погода, вы сможете искупаться. Желающим предлагаем отправиться на дополнительную экскурсию* по долине, во время которой вы увидите больше священных мест и природных памятников. Пообедаете в селе Суво, отведав деревенские блюда, приготовленные из свежих, экологически чистых продуктов.
*Сообщить о намерении отправиться на экскурсию нужно не позже 6-го дня тура. Путешествие состоится при наборе группы от 6 человек.
Улан-Удэ: обзорная экскурсия по городу, Иволгинский дацан
Едем в столицу Бурятии! По прибытии в Улан-Удэ заглянем в Иволгинский дацан — значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира. Он является резиденцией главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Также комплекс находится под охраной государства как памятник зодчества.
Затем разместимся в гостинице и пойдём гулять по городу. Вы увидите памятник В. И. Ленину, Оперный театр, Одигитриевский собор и другие достопримечательности.
Окончание тура или дополнительная программа
С теми, кто отправляется домой, мы попрощаемся, но надеемся, что ненадолго! Желающие смогут продлить отдых и приобрести дополнительные экскурсии. Предлагаем вам посетить Этнографический музей народов Забайкалья и побывать в посёлке Тарбагатай, где вы познакомитесь с культурой Семейских или староверов, отведаете блюда старорусской кухни и услышите многоголосное пение. По пути сделаем остановку у горы Спящий лев, с которой открывается великолепный вид на дельту реки Селенга.
Планируйте отъезд на следующий день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|116 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, трёхразовое питание во 2-ой, в 4-ый, 6-ой и 7-ой дни
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту (на микроавтобусах Mercedes/Ford)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно из Улан-Удэ
- Остальное питание
- Доплата за одноместное размещение - 16 700 руб
- Трансфер до аэропорта
- Дополнительные экскурсии:
- Проезд по КБЖД у окна со стороны Байкала - 1300 руб., на втором месте от окна - 900 руб
- Развлечения на Ольхоне: в бурятскую деревню (от 600 руб. /чел.), по южной части о. Ольхон, на озеро Ялга, в падь Ташкиней, на солёное озеро Шара-Нуры (от 800 руб. /чел.) экскурсии на катере по озеру на острова Малого моря, остров Огой (650-1450 руб. /чел.) прокат катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа (от 1000 руб.)
- Заповедник на Ушканьих островах - 2500 руб
- Экскурсия в 8-ой день - 3500 руб
- Продление тура на 10-ый день - от 15 000 руб
- Стоимость тура для детей до 14 лет - 108 400 руб