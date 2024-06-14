Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ

Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Отправляемся исследовать байкальские окрестности, погружаться в культуры шаманизма и буддизма! Успеем погулять по Иркутску и знаменитой Листвянке, отдохнём на Ольхоне и устроим водную прогулку по Малому Морю. Раскроем тайны Баргузинской
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долины и погрузимся в историю буддизма в Иволгинском дацане.

В дополнение к основной программе вы можете приобрести экскурсии, которые откроют вам больше интересных локаций и помогут активно провести время. Сапы, байдарки, наблюдение за нерпами и многое другое ждёт вас в нашем путешествии.

Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Будьте внимательны при покупке билетов, убедитесь, что Вы успеваете к назначенному времени встречи группы на экскурсионном туре (отправления транспорта на выбранную Вами базу отдыха).

Время в Иркутске опережает московское на 5 часов.

В посёлках Хужир (о. Ольхон), Аршан, Усть-Баргузин, Жемчуг, Максимиха нет банкоматов. Просим иметь наличные деньги на оплату дополнительных экскурсий и услуг.

Проживание. В 2- или 3-местных номерах с удобствами на этаже в гостиницах «Матрёшка» (Иркутск), «Ольхонские терема» (Ольхон), «Кумуткан» (Максимиха), «Бурятия» (Улан-Удэ). За дополнительную плату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Во 2-ой, в 4-ый, 6-ой и 7-ой дни предусмотрено трёхразовое питание. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.

Программа тура по дням

1 день

Столица Восточной Сибири и Листвянка

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Иркутска и начнём знакомство с «Сибирским Парижем». Осмотрим старинные русские храмы, польский костёл, купеческие дома. После обзорной экскурсии поедем заселяться в гостиницу.

Затем нас ждёт переезд в Листвянку, «Ворота Байкала». По пути заглянем в музей «Тальцы» и увидим памятники архитектуры и этнографии 17-19 веков. Погрузимся в атмосферу исторического прошлого бурятских деревень и русского быта.

Добравшись до Листвянки, посетим Байкальский музей, где представлены экспозиции, рассказывающие об истории озера. В аквариумах живут обитатели водоёма: омуль, сига, нерпа. Интересно будет как взрослым, так и детям. Далее — свободное время на прогулку по посёлку и покупку сувениров. Вернёмся в Иркутск.

Столица Восточной Сибири и ЛиствянкаСтолица Восточной Сибири и ЛиствянкаСтолица Восточной Сибири и ЛиствянкаСтолица Восточной Сибири и Листвянка
2 день

Путешествие по Кругобайкальской железной дороге

Сегодня выезжаем рано, ведь мы отправляемся на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге. На поезде мы проедем по её старому участку, полюбуемся не только чудесами инженерной мысли, но и природой. До 1949 года по всей КБЖД проходил основной ход Транссибирской магистрали.

Путешествие по Кругобайкальской железной дорогеПутешествие по Кругобайкальской железной дорогеПутешествие по Кругобайкальской железной дорогеПутешествие по Кругобайкальской железной дороге
3 день

Переезд на Ольхон

Через пролив Ольхонские ворота мы доберёмся до самого сердца Байкала, острова Ольхон, на пароме. Пункт назначения — посёлок Хужир. Здесь мы разместимся на базе отдыха.

Переезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на Ольхон
4 день

К мысу Хобой

Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.

У мыса устроим привал и пообедаем.

К мысу ХобойК мысу ХобойК мысу ХобойК мысу Хобой
5 день

Отдых на Ольхоне

В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют южную часть Ольхона и солёное озеро Шара-Нуры. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.

Отдых на ОльхонеОтдых на ОльхонеОтдых на ОльхонеОтдых на Ольхоне
6 день

Малое Море: Ушканьи острова

Утром выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Полюбуемся Малым Морем и доберёмся до Ушканьих островов, где обитает нерпа. Желающие смогут сойти на остров и за дополнительную плату посетить заповедную зону, чтобы понаблюдать за местными обитателями.

Затем по Чивыркуйскому заливу дойдём до бухты, где будет возможность искупаться. Этот залив считается самым тёплым.

Далее держим курс на посёлок Монахово, откуда на автомобиле мы переедем в Максимиху. После размещения в гостинице у вас будет свободное время.

Малое Море: Ушканьи островаМалое Море: Ушканьи островаМалое Море: Ушканьи островаМалое Море: Ушканьи острова
7 день

Баргузинская долина

В этот день у нас запланирована автомобильная экскурсия по землям, где жили предки Чингисхана, Баргузинской долине. Первым делом побываем в селе Баргузин. Затем осмотрим буддийскую святыню — гору Бархан-Уула. Согласно поверьям, человек, поднявшийся на её вершину, воссоединяется с Богом. Заглянем в место поклонения богине Янжиме, чей лик проявился на камне у подножия горы Улзы-хаан. Зайдём в бурятскую юрту, чтобы познакомиться с традициями народа и попробовать блюда национальной кухни.

Завершим день посещением долины реки Алла. Многие считают локацию самой красивой в Бурятии, а эвенки, жители окрестностей, из поколения в поколение передают легенды об этом месте.

Баргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долина
8 день

Завершающий день на Байкале: Баргузинский залив

Сегодня наслаждаемся природой вокруг Баргузинского залива. Если позволит погода, вы сможете искупаться. Желающим предлагаем отправиться на дополнительную экскурсию* по долине, во время которой вы увидите больше священных мест и природных памятников. Пообедаете в селе Суво, отведав деревенские блюда, приготовленные из свежих, экологически чистых продуктов.

*Сообщить о намерении отправиться на экскурсию нужно не позже 6-го дня тура. Путешествие состоится при наборе группы от 6 человек.

Завершающий день на Байкале: Баргузинский заливЗавершающий день на Байкале: Баргузинский заливЗавершающий день на Байкале: Баргузинский заливЗавершающий день на Байкале: Баргузинский залив
9 день

Улан-Удэ: обзорная экскурсия по городу, Иволгинский дацан

Едем в столицу Бурятии! По прибытии в Улан-Удэ заглянем в Иволгинский дацан — значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира. Он является резиденцией главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Также комплекс находится под охраной государства как памятник зодчества.

Затем разместимся в гостинице и пойдём гулять по городу. Вы увидите памятник В. И. Ленину, Оперный театр, Одигитриевский собор и другие достопримечательности.

Улан-Удэ: обзорная экскурсия по городу, Иволгинский дацанУлан-Удэ: обзорная экскурсия по городу, Иволгинский дацанУлан-Удэ: обзорная экскурсия по городу, Иволгинский дацанУлан-Удэ: обзорная экскурсия по городу, Иволгинский дацан
10 день

Окончание тура или дополнительная программа

С теми, кто отправляется домой, мы попрощаемся, но надеемся, что ненадолго! Желающие смогут продлить отдых и приобрести дополнительные экскурсии. Предлагаем вам посетить Этнографический музей народов Забайкалья и побывать в посёлке Тарбагатай, где вы познакомитесь с культурой Семейских или староверов, отведаете блюда старорусской кухни и услышите многоголосное пение. По пути сделаем остановку у горы Спящий лев, с которой открывается великолепный вид на дельту реки Селенга.

Планируйте отъезд на следующий день.

Окончание тура или дополнительная программаОкончание тура или дополнительная программаОкончание тура или дополнительная программаОкончание тура или дополнительная программаОкончание тура или дополнительная программаОкончание тура или дополнительная программаОкончание тура или дополнительная программаОкончание тура или дополнительная программаОкончание тура или дополнительная программа

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет116 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, трёхразовое питание во 2-ой, в 4-ый, 6-ой и 7-ой дни
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту (на микроавтобусах Mercedes/Ford)
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно из Улан-Удэ
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 16 700 руб
  • Трансфер до аэропорта
  • Дополнительные экскурсии:
  • Проезд по КБЖД у окна со стороны Байкала - 1300 руб., на втором месте от окна - 900 руб
  • Развлечения на Ольхоне: в бурятскую деревню (от 600 руб. /чел.), по южной части о. Ольхон, на озеро Ялга, в падь Ташкиней, на солёное озеро Шара-Нуры (от 800 руб. /чел.) экскурсии на катере по озеру на острова Малого моря, остров Огой (650-1450 руб. /чел.) прокат катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа (от 1000 руб.)
  • Заповедник на Ушканьих островах - 2500 руб
  • Экскурсия в 8-ой день - 3500 руб
  • Продление тура на 10-ый день - от 15 000 руб
  • Стоимость тура для детей до 14 лет - 108 400 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. - д. вокзале в 09:00
Завершение: Улан-Удэ, до 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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