Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД
Побывать в музее «Тальцы», исследовать КБЖД, прогуляться к водопаду и сделать фото на мысе Бурхан
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
20 июн в 08:30
19 июл в 08:30
97 000 ₽ за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00. Возможна встреча на ж/д в...
11 июн в 08:00
25 июн в 08:00
142 000 ₽ за человека
Большой тур на Байкал: Листвянка, Улан-Удэ и Ольхон, путешествие по КБЖД, места силы и местная кухня
Посетить Иволгинский дацан, проплыть по Малому Морю, отведать ухи и погрузиться в культутуру
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
21 июн в 08:30
13 июл в 08:30
160 000 ₽ за человека
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