На 10 дней – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На 10 дней» в Иркутске, цены от 97 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД
На машине
10 дней
Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД
Побывать в музее «Тальцы», исследовать КБЖД, прогуляться к водопаду и сделать фото на мысе Бурхан
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
20 июн в 08:30
19 июл в 08:30
97 000 ₽ за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
На поезде
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00. Возможна встреча на ж/д в...
11 июн в 08:00
25 июн в 08:00
142 000 ₽ за человека
Большой тур на Байкал: Листвянка, Улан-Удэ и Ольхон, путешествие по КБЖД, места силы и местная кухня
На машине
10 дней
Большой тур на Байкал: Листвянка, Улан-Удэ и Ольхон, путешествие по КБЖД, места силы и местная кухня
Посетить Иволгинский дацан, проплыть по Малому Морю, отведать ухи и погрузиться в культутуру
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
21 июн в 08:30
13 июл в 08:30
160 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД
  2. Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
  3. Большой тур на Байкал: Листвянка, Улан-Удэ и Ольхон, путешествие по КБЖД, места силы и местная кухня
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в мае 2025
Сейчас в Иркутске в категории "На 10 дней" можно забронировать 3 тура от 97 000 до 160 000.
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год на 10 дней, цены от 97000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль