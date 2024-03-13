Большое путешествие – туры в Иркутске

Найдено 4 тура в категории «Большое путешествие» в Иркутске, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
2 отзыва
8 дней
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 мар в 08:00
118 000 за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Пешая
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000 за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
На поезде
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
6 сен в 08:00
116 500 за человека
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
74 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    13 марта 2024
    Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
    На самом деле глубина Байкала измеряется не в метрах, а в количестве ощущений и эмоций, которые он дарит. Я родилась в
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    3-4 часах езды от Байкала. Фактическую информацию о нем выучила в школе, а от местных услышала легенды о том, какие невероятные вещи происходят с его гостями. Обладая невероятной энергетической силой и красотой, озеро заряжает, лечит, исполняет желания и вдохновляет. А меня вот Байкал сломал. Я приехала сюда с внушительным списком «я никогда не…». Загибаю пальцы: никогда не любила зиму и мороз, никогда серьезно не занималась зимними видами спорта, не оказывалась в некомфортных или экстремальных условиях, не обожала всей душой скитания по лесам и походы, и много других «никогда». На пятый день на Байкале я вычеркнула каждый пункт в этом списке «никогда не». Я проводила долгие часы на морозе, иногда даже забывала о нем. Прошла несколько километров за день по льду на коньках. Ветер буквально вцеплялся в лицо, а Байкал вздыхал и стонал… когда под ногами начинал гудеть лёд, и сердце на секунду уходило в пятки. Я смотрела под ноги: идеальный глянец, а под ним сменяли друг друга ледяные узоры, все оттенки синего и зелёного, трещины. И мне правда не страшно было упасть, я забыла про боль в ногах и ветер, хотелось лететь вперед, лишь бы этот космос под ногами не кончался. Я поднялась в гору, держа в одной руке камеру, а второй цепляясь за камни и ветки. Снег и земля предательски путали ноги, но стоило добраться до вершины и один раз взглянуть на открывшийся вид, как сердце снова пропустило удар или даже два. Дело не в том, что это красиво, а в том, что у этой красоты нет конца. Другого берега не видно даже с вершины. В эту поездку я не просто сделала все, что думала, я никогда не буду делать. Я сделала это с удовольствием, удивлением и даже гордостью. Скажу больше - мне невыносимо хочется повторить все это, а может и больше - отправиться в поход, освоить зимний вид спорта, подняться в гору. Короче говоря, больше никаких «никогда».

  • М
    Марина
    16 февраля 2024
    Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
    Про Байкал. Осторожно: субъективные впечатления! Я решилась довольно спонтанно: в январе где-то что-то увидела-услышала и меня осенило - Байкал! Поехать особо некуда,
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    год нигде не была, китайцев там пока быть не должно и, откровенно говоря, если бы не закрытые границы, я бы точно предпочла море зимой, чем зиму зимой. Потом оказалось, что сезон льда очень краток. Февраль-начало марта, ну и все. Надо было решаться скорее. Я привыкла ездить самостоятельным туристом, но нагуглила, что есть куча нюансов и опасность уйти под лед, не зная местности. И получилось так, что я еду совсем одна. Решено было прибиться к экскурсионной группе. Что понравилось: максимально адекватная компания. Все оказались интересными, веселыми и компанейскими людьми! Мне ужасно повезло! Валя дала мне свои коньки, Света ножом вскрыла замок комнаты, когда тот заклинило, а Дима мужественно фотографировал десяток девчонок и пилил контент для всех! Каждый вечер мы рубились в мафию и это было прекрасно и незабываемо! Никто не буянил, не напивался, да даже не матерился. Атмосфера детского лагеря! Лед. Лед уникальный, поразительный, неповторимый. Байкал один такой на планете, а зимний - это настоящее чудо природы, стихия. Это стоит увидеть! В наш приезд лед неплохо так занесло снегом. Местные говорят, такого не было с десяток лет. Организатор. Стас старался и заботился о нас, он делал все, что в его силах, и всегда и для всех был отзывчивым. Что важно: одеваться тепло! ОЧЕНЬ тепло! Я очень мерзлявый человек, и неделя на Байкале стала испытанием для организма. Рука без перчатки мерзла до кости за секунду, ноги постоянно были ледяные. Ледяные ветра пронизывают насквозь. Мне не помогла вся моя неплохая экипировка, но, повторюсь, я из тех, кто летом спит под теплым одеялом, так что чего я ожидала))) Теплые стельки, термо-белье, «намордники», супер-теплая обувь - мастхэв. Из-за мороза я снимала совсем мало. Если вы поедете на пару дней и будуте везде на машине, наверное, можно одеться и проще. Условия. Русский туризм суров. Не ждите супер-крутых бытовых условий. Вокруг Байкала деревни с маленькими магазинчиками, где не всегда бывает свет, а туалет часто находится на улице. Развлечений нет, кафе на зиму закрыты. Сначала я была в ауте: я не путешествовала по России, я не путешествовала в группе, я не путешествовала такой холодной зимой. Но потом все наладилось и сейчас я вспоминаю только хорошее!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
  2. Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
  3. Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
  4. На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Мыс Харанцы
  9. Набережная
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Большое путешествие" можно забронировать 4 тура от 50 000 до 118 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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