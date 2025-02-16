Исследовать Ольхон: знаковые места, обряды и закаты на льду
Узнать о шаманизме и «поцеловать» Байкал, заглянуть в ледяные пещеры и рассмотреть застывшие пузыри
Каждую зиму Байкал превращается в чарующее ледяное царство.
Торосы и сокуи, трещины и гвоздики, блинчики и пузыри — каких видов замёрзшей воды тут только нет! Едем рассматривать их все.
Вы узнаете, что значит «бурханить» и зачем это нужно, попробуете традиционную уху и послушаете увлекательные легенды. Побываем на севере и юге острова, а вечерами будем провожать солнце с видом на скалу Шаманку.
2 отзыва
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
1 день
Из Иркутска на Ольхон
Встречаемся и отправляемся на Ольхон, делая по пути остановки. Пообедаем, посмотрим на бронзовый памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Фигура странника стоит в живописном месте, откуда открывается завораживающая панорама озера и ольхонской переправы.
Вы узнаете о шаманизме, задобрим местных духов — «побурханим», я расскажу, в каких случаях и как именно буряты проводят этот обряд. К вечеру прибудем на Ольхон — самый большой остров Байкала. Проводим закат с видом на сакральную скалу Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала.
2 день
Хобой, "Три Брата" и "поцелуй Байкала"
Сегодня едем исследовать север острова — мыс Хобой, считающийся местом силы. Его скалы напоминают острый клык, а название так и переводится. Остановимся у мыса «Три Брата» — трёх массивов, обрывающихся в воду. Вы послушаете легенду об этих скалах, попробуете уху, которую приготовит наш водитель, и узнаете, как «целуется» Байкал. Заглянем в гроты с сокуями — огромными сосульками, посмотрим на вертикальные ледяные глыбы — торосы. А вечером полюбуемся тем, как уходящее солнце окрашивает лёд в яркие цвета, поужинаем и отдохнём.
3 день
Огой, возвращение в Иркутск
После завтрака побываем в южной части острова. Вы увидите ледяные пещеры, словно из фантастических фильмов, узнаете, какие бывают виды льда. Посетим остров Огой, на котором установлена белоснежная ступа Просветления. Внутри неё хранятся различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка матери всех Будд. Считается, что при определённых действиях здесь можно загадать желание, которое обязательно исполнится. Затем отправимся в Иркутск.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Встреча в аэропорту (билет приобретайте с прилётом до 10:00)
Размещение на Ольхоне (2 ночи)
Все трансферы и экскурсии по программе
Входные билеты в музеи
Рекреационные сборы
Питание: в 1-й и 2-й дни - завтрак, обед, ужин в 3-й день - завтрак и обед
Сопровождение гидом
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Дополнительные трансферы, не указанные в программе
Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, до 10:00
Завершение: Иркутск, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1618 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу читать дальше
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
16 фев 2025
Очень понравилось наше путешествие на зимний Ольхон. Благодаря Марии и ее команде все прошло как надо. Очень удобно все было спланировано
П
Павел
22 мар 2024
Отличная поездка с гидом Александром. Александр - интересный человек, отличный собеседник и прекрасно знающий Байкал и окрестности человек. Все наши пожелания были учтены, места подобраны отлично. Увидеди все, что хотели, и даже больше. Сам зимний Байкал просто феерический!