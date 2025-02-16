Встречаемся и отправляемся на Ольхон, делая по пути остановки. Пообедаем, посмотрим на бронзовый памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Фигура странника стоит в живописном месте, откуда открывается завораживающая панорама озера и ольхонской переправы.

Вы узнаете о шаманизме, задобрим местных духов — «побурханим», я расскажу, в каких случаях и как именно буряты проводят этот обряд. К вечеру прибудем на Ольхон — самый большой остров Байкала. Проводим закат с видом на сакральную скалу Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала.