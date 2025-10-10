Мои заказы

Туры по пещерам Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Пещеры» в Иркутске, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Исследовать Ольхон: знаковые места, обряды и закаты на льду
На машине
3 дня
2 отзыва
Исследовать Ольхон: знаковые места, обряды и закаты на льду
Узнать о шаманизме и «поцеловать» Байкал, заглянуть в ледяные пещеры и рассмотреть застывшие пузыри
Начало: Иркутск, аэропорт, до 10:00
«Вы увидите ледяные пещеры, словно из фантастических фильмов, узнаете, какие бывают виды льда»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
65 000 ₽ за человека
Тажеранские степи и Байкал: автотур в мини-группе с прогулками и выездом из Иркутска
На машине
2 дня
Тажеранские степи и Байкал: автотур в мини-группе с прогулками и выездом из Иркутска
Рассмотреть причудливые скалы и петроглифы, полюбоваться местным морем и спуститься в пещеру
Начало: Иркутск, 9:00
«Исследуем Тажеранские пещеры с их подземными залами и проедем по дороге среди скальных останцев и священных бурятских столбов, олицетворяющих поклонение духам природы»
18 окт в 08:00
25 окт в 08:00
32 700 ₽ за человека
Побережье Прибайкальского национального парка зимой: тур в мини-группе с выездом из Иркутска
На машине
2 дня
Побережье Прибайкальского национального парка зимой: тур в мини-группе с выездом из Иркутска
Увидеть 3 природные зоны, пещеры, укромные бухты, Тажеранскую степь и насладиться просторами Байкала
Начало: Иркутск, 9:00
«Здесь сохранилась первозданная природа, скальные останцы и пещеры, уникальные растительный и животный мир»
27 дек в 09:00
3 янв в 09:00
31 500 ₽ за человека

