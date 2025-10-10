Исследовать Ольхон: знаковые места, обряды и закаты на льду
Узнать о шаманизме и «поцеловать» Байкал, заглянуть в ледяные пещеры и рассмотреть застывшие пузыри
Начало: Иркутск, аэропорт, до 10:00
«Вы увидите ледяные пещеры, словно из фантастических фильмов, узнаете, какие бывают виды льда»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
65 000 ₽ за человека
Тажеранские степи и Байкал: автотур в мини-группе с прогулками и выездом из Иркутска
Рассмотреть причудливые скалы и петроглифы, полюбоваться местным морем и спуститься в пещеру
Начало: Иркутск, 9:00
«Исследуем Тажеранские пещеры с их подземными залами и проедем по дороге среди скальных останцев и священных бурятских столбов, олицетворяющих поклонение духам природы»
18 окт в 08:00
25 окт в 08:00
32 700 ₽ за человека
Побережье Прибайкальского национального парка зимой: тур в мини-группе с выездом из Иркутска
Увидеть 3 природные зоны, пещеры, укромные бухты, Тажеранскую степь и насладиться просторами Байкала
Начало: Иркутск, 9:00
«Здесь сохранилась первозданная природа, скальные останцы и пещеры, уникальные растительный и животный мир»
27 дек в 09:00
3 янв в 09:00
31 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Пещеры»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Иркутске в октябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 31 500 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Пещеры», 2 ⭐ отзыва, цены от 31500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь