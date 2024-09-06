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чудесный душевный персонал нас разместил и очень вкусно и много кормил. Озера очень понравились, душевное место. А в Аршане хотелось подольше побыть, сходить на маршрут в горы. Но если вы не особо активны человек, вам будет самое то. Красивая природа, одна дорога как отдельная экскурсия. Спасибо огромное Ивану, который много рассказывал и подстраивался под наши желания. И огромное спасибо Антонине, которая свою заботу начала еще за месяц до отъезда. Хорошие ребята, рекомендую. Южный Байкал вас приятно удивит)