3 дня
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
«В программу включены 2 завтрака и обед во 2 день»
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
75 500₽ за человека
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
«В программу включены обед и ужин в 1 день, завтрак, обед и ужин во 2 день, завтрак в 3 день и завтрак в 4 день»
48 000₽ за человека
6 дней
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Пообедать ухой прямо на льду, прокатиться на необычном транспорте и исследовать удалённые уголки
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30. Вас встретят у выхода из...
«На обед остановимся в традиционной бурятской юрте: вы попробуете блюда традиционной национальной кухни»
16 фев в 08:00
22 фев в 08:00
111 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «С обедом»
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