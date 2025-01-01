Туры с обедом

Найдено 3 тура в категории «С обедом» в Иркутске, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
На машине
2 отзыва
3 дня
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
«В программу включены 2 завтрака и обед во 2 день»
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
75 500 за человека
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
На машине
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
«В программу включены обед и ужин в 1 день, завтрак, обед и ужин во 2 день, завтрак в 3 день и завтрак в 4 день»
48 000 за человека
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
6 дней
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Пообедать ухой прямо на льду, прокатиться на необычном транспорте и исследовать удалённые уголки
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30. Вас встретят у выхода из...
«На обед остановимся в традиционной бурятской юрте: вы попробуете блюда традиционной национальной кухни»
16 фев в 08:00
22 фев в 08:00
111 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «С обедом»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
  2. Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
  3. Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тункинская долина
  6. Тажеранские степи
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "С обедом" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 111 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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