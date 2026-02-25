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одновременно. Невозможно остаться равнодушным, особенно к зимнему Байкалу, просто сказка, словами не описать. Когда не знаешь местность, сложно самому составить маршрут, и я очень рада, что встретила ребят из Иркутска.

У нас уже были забронированы кое-какие поездки, но хотелось еще что-то особенное и Наталья учла наши пожелания и составила классный маршрут. И вот 10 февраля мы на джипе с Натальей и Родионом мчимся навстречу Ольхону.

Посетили петроглифы в Тажеранских степях, завораживающее зрелище, солнце светит, снег сверкает, а возвышенности будто волны моря, плавно переходят одна в другую. Поднялись на скалу и вот он Байкал, Ольхон, степи, все как на ладони. Это зрелище до сих пор перед глазами стоит. А еще там такие невероятные наплески льда словно пятиярусный дом, и гроты. В одном из них нас ждал шикарный стол с шампанским, закусками и фотосессия. Тут мы услышали грохот. . сначала испугались, не поняли что это, а оказалось, что Байкал дышит! Он живой, будто разговаривает, страх сменился восторгом и уважением к его могуществу.

Дальше мы мчались по переправе и остановились у загадочной скалы Шаманка, с которой столько легенд связано! Родион столько историй знает про Байкал, Ангару и Иркутск, слушаешь и не хочешь прерывать. Повязали ленточки в этом сакральном месте, загадали желания, как же без этого! Потом нас угостили ухой из омуля, позами и блинчиками. Немного поделившись впечатлениями поехали дальше и снова лед, лед, лед. Ну и конечно, как же можно было не покататься на самом большом катке в мире? Я впервые в жизни вставала на коньки и у меня получилось! Ведь я же на месте, где сбываются желания.

Не знаю, сколько ехали обратно, часа 3 или 4, но все время делились эмоциями, смеялись, шутили, и даже не заметили как оказались в Иркутске. Наталья и Родион показали нам свой край таким, каким они его любят, и это передалось нам. Спасибо им огромное за их тепло и позитив, которыми делились весь день, это было очень важно для нас. Обязательно приедем еще, ведь столько всего хочется увидеть в этом удивительном крае.

Если хотите, чтобы отпуск удался, обращайтесь к Наталье. Желаю им удачи и процветания, пусть радуют своих гостей и дальше!