Маршрут пройдёт через Тажеранские степи, бухту Ая и север Ольхона с его знаменитыми
Описание тура
Организационные детали
Температура воздуха от –10 °C до –25 °C, возможен сильный ветер и яркое солнце, отражённое от льда. Передвижение по снегу и льду требует внимательности. Катание на коньках по желанию, специальное снаряжение предоставляется. Опытные гиды обеспечивают безопасность и контроль состояния маршрута.
Рекомендуемый список вещей для зимнего выезда:
Термобельё, флисовая кофта, ветро- и влагозащитная куртка, утеплённые штаны, тёплые носки (2–3 пары), высокие зимние ботинки, шапка, бафф, солнцезащитные очки с UV-фильтром, варежки, power bank, личная аптечка, крем от обветривания, влажные салфетки, сменная обувь для отеля, купальник для посещения бани, паспорт, полис ОМС, страховка, наличные деньги.
Рекомендации: избегать хлопковой одежды, использовать многослойность, заряжать гаджеты заранее, сообщать гиду об особенностях здоровья.
Программа тура по дням
Волшебство Тажеранских степей, долина Каменных духов и переправа на Ольхон хивусом
Путешествие начнётся с ярких панорам и встреч с духами камня, чьи формы и силуэты будто оживают на ветру. Первая остановка запланирована в посёлке Бугульдейка, где открываются виды на мраморный карьер и горные ландшафты, словно созданные для фотографий.
Далее маршрут проляжет через Тажеранские степи — одно из самых загадочных мест Байкала. Предстоит остановка в бухте Ая и обед в кафе «Тажераны», где можно попробовать блюда местной кухни. После обеда — прогулка по долине Каменных духов и посещение пещеры Мечта, скрывающей внутри причудливые ледяные узоры.
С обзорных площадок горы Тан-Хан и площадки «Природный кинотеатр» откроются виды на бескрайние просторы Байкала. Завершением дня станет ледовая переправа на остров Ольхон — судно на воздушной подушке пронесётся по глади льда, а впереди покажется скала Шаманка.
Сакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по Байкалу
Утро начнётся с поездки к северным рубежам Ольхона — туда, где лёд принимает фантастические формы, а прозрачные глыбы отражают небо и солнце. В программе дня — путешествие по самым выразительным точкам острова: урочище Песчаное, мысы Саган-Хушун, Хобой и Шунтэ. Каждый из этих мысов связан с бурятскими легендами и хранит свою особую энергию.
Во время остановки на льду пройдёт обед-пикник с ухой из свежего байкальского омуля, приготовленной на костре. После трапезы участники смогут покататься на коньках по прозрачной глади Байкала — самому большому естественному катку страны.
После этого вернёмся в Иркутск или Листвянку. Ориентировочное прибытие — 22:00–23:00.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|45 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки, обеды и ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту на внедорожнике
- Услуги профессионального гида-водителя
- Посещение локаций по программе
- Переправа на хивусе (в зимний период)
- Аренда коньков для катания по байкальскому льду
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Проживание
- Ужин во 2-й день
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия прошла на высшем уровне. Огромное спасибо экскурсоводу Родиону за то, что поездка была хоть и двухдневная но совсем не изнуряющая. При этом было немало интересной информации об Иркутской области,
Для нас лучшая награда — когда гости увозят не просто фото, а вот это самое чувство
Три дня пролетели мгновенно из-за такой
Будем ждать вас в следующем году — покажем что-то новое и тоже по-душевному 😊