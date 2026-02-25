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Гастровыезд на джипах в мини-группе: из Иркутска к мысам Ольхона и панорамам Байкала

Промчаться по Тажеранским степям, исследовать прозрачный лёд на коньках и отведать даров тайги
На льду Байкала откроется особый мир — прозрачная гладь, хрустальные гроты и замёрзшие в толще воды пузыри метана.

Маршрут пройдёт через Тажеранские степи, бухту Ая и север Ольхона с его знаменитыми
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мысами Хобой, Саган-Хушун и Шунтэ.

Путешествие соединит величие священных мест и ледяную мощь озера: переправа на хивусе (зимой), катание на коньках по зеркальному льду, скала Шаманка и 13 столбов Сэргэ.

Дополнят картину вечерние панорамы Малого Моря, где тишина и морозный воздух становятся частью этой ледовой сказки.

Вас ждут вкуснейшие застолья: вы попробуете омуля и сига, буузы, боовы, таёжный глинтвейн и ароматную уху, приготовленную прямо на льду. Передвигаться будем в мини-группе на мощном внедорожнике.

5
8 отзывов
Гастровыезд на джипах в мини-группе: из Иркутска к мысам Ольхона и панорамам Байкала
Гастровыезд на джипах в мини-группе: из Иркутска к мысам Ольхона и панорамам Байкала
Гастровыезд на джипах в мини-группе: из Иркутска к мысам Ольхона и панорамам Байкала

Описание тура

Организационные детали

Температура воздуха от –10 °C до –25 °C, возможен сильный ветер и яркое солнце, отражённое от льда. Передвижение по снегу и льду требует внимательности. Катание на коньках по желанию, специальное снаряжение предоставляется. Опытные гиды обеспечивают безопасность и контроль состояния маршрута.

Рекомендуемый список вещей для зимнего выезда:

Термобельё, флисовая кофта, ветро- и влагозащитная куртка, утеплённые штаны, тёплые носки (2–3 пары), высокие зимние ботинки, шапка, бафф, солнцезащитные очки с UV-фильтром, варежки, power bank, личная аптечка, крем от обветривания, влажные салфетки, сменная обувь для отеля, купальник для посещения бани, паспорт, полис ОМС, страховка, наличные деньги.

Рекомендации: избегать хлопковой одежды, использовать многослойность, заряжать гаджеты заранее, сообщать гиду об особенностях здоровья.

Программа тура по дням

1 день

Волшебство Тажеранских степей, долина Каменных духов и переправа на Ольхон хивусом

Путешествие начнётся с ярких панорам и встреч с духами камня, чьи формы и силуэты будто оживают на ветру. Первая остановка запланирована в посёлке Бугульдейка, где открываются виды на мраморный карьер и горные ландшафты, словно созданные для фотографий.

Далее маршрут проляжет через Тажеранские степи — одно из самых загадочных мест Байкала. Предстоит остановка в бухте Ая и обед в кафе «Тажераны», где можно попробовать блюда местной кухни. После обеда — прогулка по долине Каменных духов и посещение пещеры Мечта, скрывающей внутри причудливые ледяные узоры.

С обзорных площадок горы Тан-Хан и площадки «Природный кинотеатр» откроются виды на бескрайние просторы Байкала. Завершением дня станет ледовая переправа на остров Ольхон — судно на воздушной подушке пронесётся по глади льда, а впереди покажется скала Шаманка.

Волшебство Тажеранских степей, долина Каменных духов и переправа на Ольхон хивусомВолшебство Тажеранских степей, долина Каменных духов и переправа на Ольхон хивусомВолшебство Тажеранских степей, долина Каменных духов и переправа на Ольхон хивусомВолшебство Тажеранских степей, долина Каменных духов и переправа на Ольхон хивусом
2 день

Сакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по Байкалу

Утро начнётся с поездки к северным рубежам Ольхона — туда, где лёд принимает фантастические формы, а прозрачные глыбы отражают небо и солнце. В программе дня — путешествие по самым выразительным точкам острова: урочище Песчаное, мысы Саган-Хушун, Хобой и Шунтэ. Каждый из этих мысов связан с бурятскими легендами и хранит свою особую энергию.

Во время остановки на льду пройдёт обед-пикник с ухой из свежего байкальского омуля, приготовленной на костре. После трапезы участники смогут покататься на коньках по прозрачной глади Байкала — самому большому естественному катку страны.

После этого вернёмся в Иркутск или Листвянку. Ориентировочное прибытие — 22:00–23:00.

Сакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по БайкалуСакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по БайкалуСакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по БайкалуСакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по БайкалуСакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по БайкалуСакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по БайкалуСакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по БайкалуСакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по БайкалуСакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по БайкалуСакральные мысы Ольхона, уха на льду и катание на коньках по Байкалу

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник45 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки, обеды и ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту на внедорожнике
  • Услуги профессионального гида-водителя
  • Посещение локаций по программе
  • Переправа на хивусе (в зимний период)
  • Аренда коньков для катания по байкальскому льду
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание
  • Ужин во 2-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ваш отель, 7:00
Завершение: Иркутск или Листвянка, ваш отель, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 41 туриста
Для меня Байкал — не просто точка на карте. Это история, которая началась задолго до моих первых туров: я создавала события и впечатления как культорганизатор в Иркутском районе и как
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педагог-организатор в школе Иркутска. Я знаю, как увлечь, вдохновить и сделать так, чтобы каждый момент остался в памяти — будь то праздник, урок или путешествие. Сегодня я превращаю этот опыт в авторские маршруты по Байкалу, где каждая деталь не случайна. Я не просто показываю озеро — я создаю живые, эмоциональные сценарии путешествий, где пейзаж становится декорацией, а истории — сюжетом вашего личного открытия. Наша команда — это продолжение моего подхода. Мы — семья гидов-единомышленников, для которых Байкал стал частью жизни. Каждый из нас имеет профессиональную подготовку и аккредитацию, но главное — искреннюю любовь к этому месту и желание делиться им. Мы не говорим шаблонными фразами — мы рассказываем истории. Мы не проводим экскурсии — мы ведём диалог.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анна
Ольхон.
Экскурсия прошла на высшем уровне. Огромное спасибо экскурсоводу Родиону за то, что поездка была хоть и двухдневная но совсем не изнуряющая. При этом было немало интересной информации об Иркутской области,
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шаманизме и местных традициях.
Поездка на Северный мыс острова Ольхон достойна отдельных похвал. Увидели представителе местной фауны, которых не каждому посчастливится увидеть, угостились блюдами местной кухни, приготовленными Родионом здесь же, на свежем воздухе.
Этот гастротур оставил после себя неизгладимые впечатления.

Ольхон.
Ольхон.
Ольхон.
Ольхон.
Ольхон.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Анна, спасибо большое за отзыв!
Для нас лучшая награда — когда гости увозят не просто фото, а вот это самое чувство
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«Байкал внутри». Очень рады, что нам удалось передать вам нашу любовь к этим местам. Для нас важно, чтобы поездка была продумана до мелочей, и мы счастлисы, что вы оценили нашу работу. Ваши положительные эмоции — лучшая награда. Ждём вас в новых путешествиях!

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Ю
Я столько ждала этой поездки к Байкалу и вот наконец сижу в самолете и лечу навстречу своей мечте! Байкал - это особенное место, он и завораживает, и пугает, и удивляет
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одновременно. Невозможно остаться равнодушным, особенно к зимнему Байкалу, просто сказка, словами не описать. Когда не знаешь местность, сложно самому составить маршрут, и я очень рада, что встретила ребят из Иркутска.
У нас уже были забронированы кое-какие поездки, но хотелось еще что-то особенное и Наталья учла наши пожелания и составила классный маршрут. И вот 10 февраля мы на джипе с Натальей и Родионом мчимся навстречу Ольхону.
Посетили петроглифы в Тажеранских степях, завораживающее зрелище, солнце светит, снег сверкает, а возвышенности будто волны моря, плавно переходят одна в другую. Поднялись на скалу и вот он Байкал, Ольхон, степи, все как на ладони. Это зрелище до сих пор перед глазами стоит. А еще там такие невероятные наплески льда словно пятиярусный дом, и гроты. В одном из них нас ждал шикарный стол с шампанским, закусками и фотосессия. Тут мы услышали грохот. . сначала испугались, не поняли что это, а оказалось, что Байкал дышит! Он живой, будто разговаривает, страх сменился восторгом и уважением к его могуществу.
Дальше мы мчались по переправе и остановились у загадочной скалы Шаманка, с которой столько легенд связано! Родион столько историй знает про Байкал, Ангару и Иркутск, слушаешь и не хочешь прерывать. Повязали ленточки в этом сакральном месте, загадали желания, как же без этого! Потом нас угостили ухой из омуля, позами и блинчиками. Немного поделившись впечатлениями поехали дальше и снова лед, лед, лед. Ну и конечно, как же можно было не покататься на самом большом катке в мире? Я впервые в жизни вставала на коньки и у меня получилось! Ведь я же на месте, где сбываются желания.
Не знаю, сколько ехали обратно, часа 3 или 4, но все время делились эмоциями, смеялись, шутили, и даже не заметили как оказались в Иркутске. Наталья и Родион показали нам свой край таким, каким они его любят, и это передалось нам. Спасибо им огромное за их тепло и позитив, которыми делились весь день, это было очень важно для нас. Обязательно приедем еще, ведь столько всего хочется увидеть в этом удивительном крае.
Если хотите, чтобы отпуск удался, обращайтесь к Наталье. Желаю им удачи и процветания, пусть радуют своих гостей и дальше!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Юлия, спасибо вам за эти строчки. Честные, живые, без прикрас. Именно такие отзывы помогают нам становиться лучше и другим —
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решиться на путешествие своей мечты. Мы рады, что Байкал оставил в вашем сердце свой след. Ждём вас снова уже как старых друзей. Ваша команда «Байкал Арюна

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А
Наше путешествие на Ольхон было просто супер, не могу сказать иначе! Как только связались с Натальей, сразу почувствовали, что всё под контролем и можно расслабиться.
Три дня пролетели мгновенно из-за такой
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красоты вокруг, столько нового увидели и при этом никакого дискомфорта. Жили в очень приятном отеле, кормили так вкусно, будто специально для нас готовили. А по всем сложным дорогам нас уверенно возил на внедорожнике Родион, который и гид, и водитель, просто мастер своего дела.
Можно много рассказывать, но главное - если хотите, чтобы всё было сделано на высшем уровне и без заморочек, лучше не искать, просто планируйте поездку с этой командой. Впечатления останутся на всю жизнь!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Андрей, благодарим вас за развёрнутый и искренний отзыв. Отдельно ценно, что вы отметили и сильные стороны, и те моменты, где
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можно расти. Это делает наш сервис только лучше. Спасибо за доверие и за то, что выбрали путешествие с нами. Байкал ждёт вас вновь — и мы будем рады снова быть вашими проводниками.

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И
Вот и закончилось наше невероятное приключение на Байкале. Этот тур принес столько улыбок и ярких впечатлений от потрясающих мест! Особенно рад, что удалось познакомиться с такими классными людьми. Всё это
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стало реальностью благодаря Наталье и её супер команде! Я реально восхищён тем, как внимательно и с душой всё было организовано. Спасибо вам огромное за всё! Вы молодцы! Желаю не сбавлять темп и дальше делать такие поездки. Надеюсь на скорую встречу! 🥰

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Иван, Вы даже не представляете, как много для нас значит ваш отзыв. Потому что за ним — честные впечатления, живой
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взгляд и не наигранные эмоции. Спасибо, что доверились нам в таком важном деле, как путешествие к величайшему озеру. Это большая ответственность и радость — видеть, что вы уехали с горящими глазами и желанием вернуться.

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М
Здравствуйте! Хотелось бы выразить огромную благодарность за отличный отдых. Особенная признательность Родиону, потому что благодаря его дружелюбной и жизнерадостной манере общения путешествие прошло очень легко и приятно, словно с хорошим другом рядом. Уверены, что вернёмся к вам снова в следующем году)
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Михаил, спасибо за тёплые слова! 🙌 Родиону передам обязательно — он умеет создать именно такую атмосферу, когда всё идёт легко и по-дружески. Очень рады, что вам понравилось!
Будем ждать вас в следующем году — покажем что-то новое и тоже по-душевному 😊
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И
Путешествие просто супер получилось! Впечатлений море и виды невероятные. После тура сразу улетала, поэтому не было времени писать раньше… но всё очень понравилось, особенно обед на Байкале, настолько красиво, что не переставала фотографировать, настоящая сказка! Организация была на высоте, отель тоже очень понравился. Большое спасибо ещё за приятный подарок, очень тронуло☺️
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за отзыв! Читаем и улыбаемся… Спасибо, что выбрали нас, выбрали Байкал и не побоялись дороги. Вы — наши люди. Приезжайте ещё!
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Тур входит в следующие категории Иркутска

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