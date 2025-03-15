Мои заказы

От Листвянки до острова Ольхон: места силы и магия льда

Загадать желания в священных местах, зарядиться энергией Байкала и прокатиться в упряжке с хаски
Какие бывают виды льда? Почему скала Шаманка считается священной? Кто водится в самом большом пресноводном озере в мире? Как в древности жили народы Прибайкалья? — Это и многое другое вы
узнаете в путешествии с нами! Мы исследуем остров Ольхон, заглянем в музеи и на рыбный рынок, побываем в ледяных пещерах и гротах, проведём увлекательные ритуалы и полюбуемся разноцветными отблесками заката в льдинках. Вы попробуете традиционную уху и услышите интересные местные легенды.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Музей «Тальцы», камень Черского, Байкальский музей

Встречаемся и отправляемся в посёлок Листвянка (в пути — 1 час), одно из старейших поселений на Бакале. По дороге заедем в музей «Тальцы», где под открытым небом представлены старинные деревянные строения. Вы рассмотрите уникальное собрание архитектуры и познакомитесь с историей народов Прибайкалья, их бытом, жилищами и культурой.

Затем на подъёмнике поднимемся к смотровой площадке на камень Черского. Вы посмотрите, как в Байкал впадает знаменитая Ангара, и я расскажу вам легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.

После обеда побываем в Байкальском музее, экспозиция которого посвящена флоре и фауне озера. Вы узнаете о его обитателях, увидите байкальскую нерпу. А ещё зарядитесь яркими эмоциями, прокатившись в упряжке с хаски. В завершении дня заглянем на рыбный рынок, где продаётся рыба-эндемик — байкальский омуль.

Музей «Тальцы», камень Черского, Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского, Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского, Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского, Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского, Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского, Байкальский музей
2 день

Из Листвянки в Хужир, закат с видом на Шаманку

Позавтракав, отправляемся в посёлок Хужир — один из двух населённых пунктов острова Ольхон. Прибудем уже к вечеру. По пути вы полюбуетесь кажущейся бескрайней ледяной поверхностью Байкала, блестящей на солнце, и завораживающими панорамами.

Проводим закат с видом на сакральную скалу Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала. Увидим знаменитые столбы перед скалой, обвязанные кусочками разноцветных тканей — сэрге. Их считают священными, а ленточки и ткань на них — это просьбы и желания от путешественников к местными духам. Вы тоже сможете у них что-нибудь попросить.

Из Листвянки в Хужир, закат с видом на ШаманкуИз Листвянки в Хужир, закат с видом на ШаманкуИз Листвянки в Хужир, закат с видом на ШаманкуИз Листвянки в Хужир, закат с видом на Шаманку
3 день

Знакомство с мысом Хобой, согревающий ритуал, традиционная уха

Сегодня едем исследовать север острова — мыс Хобой, считающийся местом силы. Его скалы напоминают острый клык, а название так и переводится. Остановимся у мыса «Три Брата» — трёх массивов, обрывающихся в воду. Вы послушаете легенду об этих скалах, попробуете уху, которую приготовит наш водитель, и узнаете, как «целуется» Байкал. Заглянем в гроты с сокуями — огромными сосульками, посмотрим на вертикальные ледяные глыбы — торосы. А вечером полюбуемся тем, как уходящее солнце окрашивает лёд в яркие цвета, поужинаем и отдохнём.

Знакомство с мысом Хобой, согревающий ритуал, традиционная ухаЗнакомство с мысом Хобой, согревающий ритуал, традиционная ухаЗнакомство с мысом Хобой, согревающий ритуал, традиционная ухаЗнакомство с мысом Хобой, согревающий ритуал, традиционная ухаЗнакомство с мысом Хобой, согревающий ритуал, традиционная уха
4 день

Прогулка по острову Огой, возвращение в Иркутск

Утром побываем в южной части острова. Вы увидите ледяные пещеры, словно из фантастических фильмов, узнаете, какие бывают виды льда. Посетим остров Огой, на котором установлена белоснежная ступа Просветления. Внутри неё хранятся различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка матери всех Будд. Считается, что при определённых действиях здесь можно загадать желание, которое обязательно исполнится. Затем отправимся в Иркутск, где по приезде разместимся в отеле.

Прогулка по острову Огой, возвращение в ИркутскПрогулка по острову Огой, возвращение в ИркутскПрогулка по острову Огой, возвращение в ИркутскПрогулка по острову Огой, возвращение в Иркутск
5 день

Завтрак и отъезд

После завтрака в отеле, отдохнувшие и полные впечатлений, разъезжаемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет88 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту (билет приобретайте с прилётом до 10:00)
  • Размещение в Иркутске (1 ночь), в Листвянке (1 ночь), на Ольхоне (2 ночи)
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Рекреационные сборы
  • Питание: в 1-й день - завтрак, обед во 2-й и 3-й дни - завтрак, обед, ужин в 4-й день - завтрак, обед в 5-й день - завтрак
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе
  • Питание вне программы
  • Поездка на хивусе - 7000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, до 10:00
Завершение: Иркутск, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1618 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
15 мар 2025
Очень насыщенная экскурсионный тур, хотя по времени всего 3,5 дня.
Получили бурю эмоций, кучу впечатлений и целый телефон фото и видео!

Тур входит в следующие категории Иркутска

