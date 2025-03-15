Описание тура
Возможно участие с детьми любого возраста.
Музей «Тальцы», камень Черского, Байкальский музей
Встречаемся и отправляемся в посёлок Листвянка (в пути — 1 час), одно из старейших поселений на Бакале. По дороге заедем в музей «Тальцы», где под открытым небом представлены старинные деревянные строения. Вы рассмотрите уникальное собрание архитектуры и познакомитесь с историей народов Прибайкалья, их бытом, жилищами и культурой.
Затем на подъёмнике поднимемся к смотровой площадке на камень Черского. Вы посмотрите, как в Байкал впадает знаменитая Ангара, и я расскажу вам легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.
После обеда побываем в Байкальском музее, экспозиция которого посвящена флоре и фауне озера. Вы узнаете о его обитателях, увидите байкальскую нерпу. А ещё зарядитесь яркими эмоциями, прокатившись в упряжке с хаски. В завершении дня заглянем на рыбный рынок, где продаётся рыба-эндемик — байкальский омуль.
Из Листвянки в Хужир, закат с видом на Шаманку
Позавтракав, отправляемся в посёлок Хужир — один из двух населённых пунктов острова Ольхон. Прибудем уже к вечеру. По пути вы полюбуетесь кажущейся бескрайней ледяной поверхностью Байкала, блестящей на солнце, и завораживающими панорамами.
Проводим закат с видом на сакральную скалу Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала. Увидим знаменитые столбы перед скалой, обвязанные кусочками разноцветных тканей — сэрге. Их считают священными, а ленточки и ткань на них — это просьбы и желания от путешественников к местными духам. Вы тоже сможете у них что-нибудь попросить.
Знакомство с мысом Хобой, согревающий ритуал, традиционная уха
Сегодня едем исследовать север острова — мыс Хобой, считающийся местом силы. Его скалы напоминают острый клык, а название так и переводится. Остановимся у мыса «Три Брата» — трёх массивов, обрывающихся в воду. Вы послушаете легенду об этих скалах, попробуете уху, которую приготовит наш водитель, и узнаете, как «целуется» Байкал. Заглянем в гроты с сокуями — огромными сосульками, посмотрим на вертикальные ледяные глыбы — торосы. А вечером полюбуемся тем, как уходящее солнце окрашивает лёд в яркие цвета, поужинаем и отдохнём.
Прогулка по острову Огой, возвращение в Иркутск
Утром побываем в южной части острова. Вы увидите ледяные пещеры, словно из фантастических фильмов, узнаете, какие бывают виды льда. Посетим остров Огой, на котором установлена белоснежная ступа Просветления. Внутри неё хранятся различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка матери всех Будд. Считается, что при определённых действиях здесь можно загадать желание, которое обязательно исполнится. Затем отправимся в Иркутск, где по приезде разместимся в отеле.
Завтрак и отъезд
После завтрака в отеле, отдохнувшие и полные впечатлений, разъезжаемся по домам.
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|88 000 ₽
Что включено
- Встреча в аэропорту (билет приобретайте с прилётом до 10:00)
- Размещение в Иркутске (1 ночь), в Листвянке (1 ночь), на Ольхоне (2 ночи)
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Рекреационные сборы
- Питание: в 1-й день - завтрак, обед во 2-й и 3-й дни - завтрак, обед, ужин в 4-й день - завтрак, обед в 5-й день - завтрак
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные трансферы, не указанные в программе
- Питание вне программы
- Поездка на хивусе - 7000 руб
