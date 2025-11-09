Сегодня переезжаем в Листвянку — курортный посёлок на берегу Байкала. По пути посетим этно-парк «Золотая Орда». Вы познакомитесь с местной культурой, национальной кухней, обрядами и самой красивой резной юртой России. Желающие поучаствуют в спортивных состязаниях, играх, исторических квестах, танцевальных и прикладных мастер-классах (за доплату).

Ближе к вечеру заселимся в гостиницу в Листвянке.