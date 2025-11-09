Побудем
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой медицинский полис, термос, солнцезащитные очки, личные необходимые именно вам лекарства, маленький рюкзак для пеших прогулок, утеплённую одежду и обувь, зимние варежки-перчатки, шарф, шапку.
Программа тура по дням
Лёд Байкала, гроты и скалы
Отправляемся из Иркутска на побережье Байкала. По дороге остановимся на обед в кафе. Заселимся в уютную гостиницу в районе Малого моря. Отдохнув, посетим мыс Уюга, где перед нами откроется бескрайний лёд Байкала. Заглянем в гроты, пещерки с сосульками и рассмотрим заледенелые скалы.
Малое море, Огой, Ольхон и закат у Шаманки
Сегодня нас ждёт увлекательная экскурсия на УАЗиках по льду пролива Малое море к острову Огой. Именно на нём находится буддийская ступа, а его мыс, похожий на дракона, вы точно видели на фотографиях! Гид расскажет, какие загадки хранит в себе священный остров. Налюбовавшись просторами со всех сторон, отправимся на мыс Бурхан к Шаман-скале — визитной карточке Ольхона. Здесь же увидим 13 шаманских столбов с разноцветными ленточками и встретим закат.
Мыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний каток
После завтрака запрыгиваем в уже знакомые весёлые УАЗики и отправляемся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Название переводится как «клык». Визуально скальный мыс тоже напоминает здоровенный клык. Вы узнаете легенды, связанные с этим местом, полюбуетесь ледяными гротами и торосами. Желающие смогут взять в аренду коньки и прокатиться по самому большому ледовому катку в мире!
«Золотая Орда» и переезд в Листвянку
Сегодня переезжаем в Листвянку — курортный посёлок на берегу Байкала. По пути посетим этно-парк «Золотая Орда». Вы познакомитесь с местной культурой, национальной кухней, обрядами и самой красивой резной юртой России. Желающие поучаствуют в спортивных состязаниях, играх, исторических квестах, танцевальных и прикладных мастер-классах (за доплату).
Ближе к вечеру заселимся в гостиницу в Листвянке.
Музей под открытым небом и сибирские собаки
Посетим музей под открытым небом, где познакомимся с культурой народов Прибайкалья и увидим архитектурные памятники. Далее заедем в гости к дружелюбным ездовым собакам. Желающие смогут прокатиться на упряжках (за доплату).
Нерпинарий и Камень Черского
Приготовьтесь умиляться и восхищаться — мы идём в нерпинарий! Увидим милейших созданий на расстоянии вытянутой руки, узнаем о жизни единственного в мире пресноводного тюленя и посмотрим на таланты нерп. Затем поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, с которой открывается вид на исток Ангары, вершины хребта Хамар-Дабан и, конечно, Байкал.
К 17:00 вернёмся в Иркутск.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|94 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по программе
- 2 экскурсии на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
- Входные билеты в музей, нерпинарий
- Канатная дорога в Листвянке
- Сопровождение гидом
- Страхование от несчастного случая
- Групповая аптечка
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение
- Катание на собачьей упряжке
- Активности в этно-парке «Золотая Орда»
- Аренда коньков