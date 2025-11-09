Мои заказы

Классика Байкала: Ольхон, Листвянка и Огой

Прокатиться на УАЗиках по льду, посетить священные острова и нерпинарий и увидеть исток Ангары
Окажемся в зимней сказке в окружении заледенелых скал, гротов с гигантскими сосульками и торосов размером с машину! Почувствуем холодный и обжигающий поцелуй Байкала и засмотримся на прозрачную бездну под ногами.

Побудем
читать дальше

детьми и поваляемся на льду, прокатимся на коньках по самому большому катку мира и поумиляемся нерпам.

Совершим весёлые поездки на УАЗиках к острову Огой с буддийской ступой и на север Ольхона к мысу Хобой. Прочувствуем магию и энергию Байкала, засмотревшись на закат у Шаманки.

Познакомимся с местной культурой, сибирскими ездовыми собачками и увидим исток Ангары с Камня Черского в Листвянке.

Классика Байкала: Ольхон, Листвянка и Огой
Классика Байкала: Ольхон, Листвянка и Огой
Классика Байкала: Ольхон, Листвянка и Огой
Ближайшие даты:
10
фев23
фев3
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой медицинский полис, термос, солнцезащитные очки, личные необходимые именно вам лекарства, маленький рюкзак для пеших прогулок, утеплённую одежду и обувь, зимние варежки-перчатки, шарф, шапку.

Программа тура по дням

1 день

Лёд Байкала, гроты и скалы

Отправляемся из Иркутска на побережье Байкала. По дороге остановимся на обед в кафе. Заселимся в уютную гостиницу в районе Малого моря. Отдохнув, посетим мыс Уюга, где перед нами откроется бескрайний лёд Байкала. Заглянем в гроты, пещерки с сосульками и рассмотрим заледенелые скалы.

Лёд Байкала, гроты и скалыЛёд Байкала, гроты и скалыЛёд Байкала, гроты и скалыЛёд Байкала, гроты и скалы
2 день

Малое море, Огой, Ольхон и закат у Шаманки

Сегодня нас ждёт увлекательная экскурсия на УАЗиках по льду пролива Малое море к острову Огой. Именно на нём находится буддийская ступа, а его мыс, похожий на дракона, вы точно видели на фотографиях! Гид расскажет, какие загадки хранит в себе священный остров. Налюбовавшись просторами со всех сторон, отправимся на мыс Бурхан к Шаман-скале — визитной карточке Ольхона. Здесь же увидим 13 шаманских столбов с разноцветными ленточками и встретим закат.

Малое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у Шаманки
3 день

Мыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний каток

После завтрака запрыгиваем в уже знакомые весёлые УАЗики и отправляемся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Название переводится как «клык». Визуально скальный мыс тоже напоминает здоровенный клык. Вы узнаете легенды, связанные с этим местом, полюбуетесь ледяными гротами и торосами. Желающие смогут взять в аренду коньки и прокатиться по самому большому ледовому катку в мире!

Мыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний катокМыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний катокМыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний катокМыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний каток
4 день

«Золотая Орда» и переезд в Листвянку

Сегодня переезжаем в Листвянку — курортный посёлок на берегу Байкала. По пути посетим этно-парк «Золотая Орда». Вы познакомитесь с местной культурой, национальной кухней, обрядами и самой красивой резной юртой России. Желающие поучаствуют в спортивных состязаниях, играх, исторических квестах, танцевальных и прикладных мастер-классах (за доплату).

Ближе к вечеру заселимся в гостиницу в Листвянке.

«Золотая Орда» и переезд в Листвянку«Золотая Орда» и переезд в Листвянку«Золотая Орда» и переезд в Листвянку«Золотая Орда» и переезд в Листвянку
5 день

Музей под открытым небом и сибирские собаки

Посетим музей под открытым небом, где познакомимся с культурой народов Прибайкалья и увидим архитектурные памятники. Далее заедем в гости к дружелюбным ездовым собакам. Желающие смогут прокатиться на упряжках (за доплату).

Музей под открытым небом и сибирские собакиМузей под открытым небом и сибирские собакиМузей под открытым небом и сибирские собакиМузей под открытым небом и сибирские собаки
6 день

Нерпинарий и Камень Черского

Приготовьтесь умиляться и восхищаться — мы идём в нерпинарий! Увидим милейших созданий на расстоянии вытянутой руки, узнаем о жизни единственного в мире пресноводного тюленя и посмотрим на таланты нерп. Затем поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, с которой открывается вид на исток Ангары, вершины хребта Хамар-Дабан и, конечно, Байкал.

К 17:00 вернёмся в Иркутск.

Нерпинарий и Камень ЧерскогоНерпинарий и Камень ЧерскогоНерпинарий и Камень ЧерскогоНерпинарий и Камень ЧерскогоНерпинарий и Камень ЧерскогоНерпинарий и Камень Черского

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет94 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по программе
  • 2 экскурсии на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
  • Входные билеты в музей, нерпинарий
  • Канатная дорога в Листвянке
  • Сопровождение гидом
  • Страхование от несчастного случая
  • Групповая аптечка
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
  • Катание на собачьей упряжке
  • Активности в этно-парке «Золотая Орда»
  • Аренда коньков
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
Завершение: Иркутск, около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Иркутске
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
читать дальше

работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
На машине
4 дня
1 отзыв
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
39 900 ₽ за человека
От Листвянки до острова Ольхон: места силы и магия льда
На машине
5 дней
1 отзыв
От Листвянки до острова Ольхон: места силы и магия льда
Загадать желания в священных местах, зарядиться энергией Байкала и прокатиться в упряжке с хаски
Начало: Иркутск, аэропорт, до 10:00
5 фев в 08:00
9 фев в 08:00
88 000 ₽ за человека
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
На автобусе
3 дня 8 часов
16 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
4 янв в 09:00
5 янв в 09:00
19 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска