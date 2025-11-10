Начнём знакомство с регионом с посещения Байкальского музея и виртуального погружения на дно озера в батискафе, а затем восхитимся истоком Ангары
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Теплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности (летом)
Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске, прибытие в Листвянку и свободное время
После встречи в Иркутске мы отправимся в Листвянку — посёлок на берегу Байкала, расположенный всего в 1 часе езды от города.
По прибытии вы разместитесь в гостинице. Далее — свободное время: вы сможете самостоятельно посетить нерпинарий, прогуляться по набережной, подняться на колесо обозрения или зайти на рынок, где представлен широкий выбор байкальской рыбы и сувениров.
Питание: не включено.
Байкальский музей и панорама с Камня Черского
После завтрака мы отправимся в Байкальский музей, где вас ждёт виртуальное погружение на дно озера в батискафе. Вы познакомитесь с удивительными обитателями подводного мира, включая нерпу, которая водится только здесь.
Затем мы поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается захватывающий вид на исток Ангары и просторы Байкала.
После возвращения в гостиницу — свободное время.
Продолжительность экскурсии: около 3 часов.
Питание: завтрак.
Переезд на Ольхон
Позавтракаем и поедем в Иркутск, где сделаем пересадку на транспорт до острова Ольхон.
В пути нас ждёт остановка в бурятском кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни (оплачивается самостоятельно).
По прибытии на остров — размещение на турбазе. Вечером вы сможете прогуляться к знаменитой скале Шаманка — одной из главных святынь Байкала и символу острова Ольхон.
Продолжительность экскурсии: около 7 часов.
Питание: завтрак, ужин.
Экспедиция к мысу Хобой - север Ольхона
Сегодня вас ждёт экскурсия по северной части Ольхона на внедорожнике УАЗ в сопровождении водителя-гида. Мы отправимся к мысу Хобой — одной из самых известных достопримечательностей острова, окружённой легендами.
В течение дня вы посетите ключевые точки национального парка, сделаете остановки для прогулок и фотографий, погуляете по скалистым мысам и полюбуетесь захватывающими панорамами Байкала.
Во время экскурсии — горячий обед-пикник на свежем воздухе. Во второй половине дня мы вернёмся на турбазу, где вас ожидают ужин и отдых.
Продолжительность экскурсии: около 5 часов.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Прогулка по Малому Морю, остров Огой и ступа Просветления
После завтрака мы отправимся в путешествие по акватории Малого Моря — на катере летом или на хивусе зимой.
Во время экскурсии вы посетите остров Огой, известный ступой Просветления — буддийским символом гармонии и очищения. Также осмотрите живописные бухты и совершите прогулки по территории национального парка, любуясь панорамами Байкала.
После насыщенной прогулки мы вернёмся на турбазу. Вечером — ужин и отдых.
Продолжительность экскурсии: около 4 часов.
Питание: завтрак, ужин.
Отъезд
Позавтракаем и поедем в Иркутск, в пути сделаем остановку в бурятском кафе. Во второй половине дня мы прибудем в город.
Продолжительность программы: около 6 часов.
Питание: завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|76 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 2 обеда, 5 ужинов
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
- Стоимость тура зависит от размещения:
- 67 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 22 500 ₽
- 76 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 34 000 ₽
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании, в любой день