После встречи в Иркутске мы отправимся в Листвянку — посёлок на берегу Байкала, расположенный всего в 1 часе езды от города.

По прибытии вы разместитесь в гостинице. Далее — свободное время: вы сможете самостоятельно посетить нерпинарий, прогуляться по набережной, подняться на колесо обозрения или зайти на рынок, где представлен широкий выбор байкальской рыбы и сувениров.

Питание: не включено.