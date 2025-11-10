Мои заказы

Тур по живописным местам Байкала: Листвянка, Ольхон и Малое Море

Побывать на острове Огой, подняться на Камень Черского и зарядиться энергией на мысе Хобой
Собрали самые красивые и завораживающие дух локации в одном туре.

Начнём знакомство с регионом с посещения Байкальского музея и виртуального погружения на дно озера в батискафе, а затем восхитимся истоком Ангары
читать дальше

со смотровой площадки Камень Черского. Полюбуемся Тажеранскими степями, скалистыми берегами Малого Моря и бескрайним Байкалом.

Побываем на мысе Хобой, окружённом легендами, прокатимся по озеру на катере и посетим необитаемый остров Огой, где находится буддийская ступа Просветления. Возможно провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Теплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности (летом)
Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске, прибытие в Листвянку и свободное время

После встречи в Иркутске мы отправимся в Листвянку — посёлок на берегу Байкала, расположенный всего в 1 часе езды от города.

По прибытии вы разместитесь в гостинице. Далее — свободное время: вы сможете самостоятельно посетить нерпинарий, прогуляться по набережной, подняться на колесо обозрения или зайти на рынок, где представлен широкий выбор байкальской рыбы и сувениров.

Питание: не включено.

Встреча в Иркутске, прибытие в Листвянку и свободное времяВстреча в Иркутске, прибытие в Листвянку и свободное время
2 день

Байкальский музей и панорама с Камня Черского

После завтрака мы отправимся в Байкальский музей, где вас ждёт виртуальное погружение на дно озера в батискафе. Вы познакомитесь с удивительными обитателями подводного мира, включая нерпу, которая водится только здесь.

Затем мы поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается захватывающий вид на исток Ангары и просторы Байкала.

После возвращения в гостиницу — свободное время.

Продолжительность экскурсии: около 3 часов.

Питание: завтрак.

Байкальский музей и панорама с Камня ЧерскогоБайкальский музей и панорама с Камня ЧерскогоБайкальский музей и панорама с Камня ЧерскогоБайкальский музей и панорама с Камня Черского
3 день

Переезд на Ольхон

Позавтракаем и поедем в Иркутск, где сделаем пересадку на транспорт до острова Ольхон.

В пути нас ждёт остановка в бурятском кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни (оплачивается самостоятельно).

По прибытии на остров — размещение на турбазе. Вечером вы сможете прогуляться к знаменитой скале Шаманка — одной из главных святынь Байкала и символу острова Ольхон.

Продолжительность экскурсии: около 7 часов.

Питание: завтрак, ужин.

Переезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на Ольхон
4 день

Экспедиция к мысу Хобой - север Ольхона

Сегодня вас ждёт экскурсия по северной части Ольхона на внедорожнике УАЗ в сопровождении водителя-гида. Мы отправимся к мысу Хобой — одной из самых известных достопримечательностей острова, окружённой легендами.

В течение дня вы посетите ключевые точки национального парка, сделаете остановки для прогулок и фотографий, погуляете по скалистым мысам и полюбуетесь захватывающими панорамами Байкала.

Во время экскурсии — горячий обед-пикник на свежем воздухе. Во второй половине дня мы вернёмся на турбазу, где вас ожидают ужин и отдых.

Продолжительность экскурсии: около 5 часов.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Экспедиция к мысу Хобой - север ОльхонаЭкспедиция к мысу Хобой - север ОльхонаЭкспедиция к мысу Хобой - север ОльхонаЭкспедиция к мысу Хобой - север ОльхонаЭкспедиция к мысу Хобой - север Ольхона
5 день

Прогулка по Малому Морю, остров Огой и ступа Просветления

После завтрака мы отправимся в путешествие по акватории Малого Моря — на катере летом или на хивусе зимой.

Во время экскурсии вы посетите остров Огой, известный ступой Просветления — буддийским символом гармонии и очищения. Также осмотрите живописные бухты и совершите прогулки по территории национального парка, любуясь панорамами Байкала.

После насыщенной прогулки мы вернёмся на турбазу. Вечером — ужин и отдых.

Продолжительность экскурсии: около 4 часов.

Питание: завтрак, ужин.

Прогулка по Малому Морю, остров Огой и ступа ПросветленияПрогулка по Малому Морю, остров Огой и ступа ПросветленияПрогулка по Малому Морю, остров Огой и ступа ПросветленияПрогулка по Малому Морю, остров Огой и ступа ПросветленияПрогулка по Малому Морю, остров Огой и ступа Просветления
6 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем в Иркутск, в пути сделаем остановку в бурятском кафе. Во второй половине дня мы прибудем в город.

Продолжительность программы: около 6 часов.

Питание: завтрак.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет76 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 2 обеда, 5 ужинов
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • 67 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 22 500 ₽
  • 76 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 34 000 ₽
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании, в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00-16:00
Завершение: Иркутск, 15:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

