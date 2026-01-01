Описание тура
Организационные детали
Будьте внимательны при покупке билетов, убедитесь, что Вы успеваете к назначенному времени встречи группы на экскурсионном туре (отправления транспорта на выбранную Вами базу отдыха).
Время в Иркутске опережает московское на 5 часов.
В посёлках Хужир (о. Ольхон), Аршан, Усть-Баргузин, Жемчуг, Максимиха нет банкоматов. Просим иметь наличные деньги на оплату дополнительных экскурсий и услуг.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Во 2-й, 4-й, 6-й и 7-й дни предусмотрено трёхразовое питание. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на на микроавтобусах Mercedes/Ford.
Возраст участников. 0+. От 6 до 14 лет — со скидкой.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные прогулки, физподготовка не понадобится.
Программа тура по дням
Столица Восточной Сибири и Листвянка
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска и начнём знакомство с «Сибирским Парижем». Осмотрим старинные русские храмы, польский костёл, купеческие дома. После обзорной экскурсии поедем заселяться в гостиницу.
Затем нас ждёт переезд в Листвянку, «Ворота Байкала». По пути заглянем в музей «Тальцы» и увидим памятники архитектуры и этнографии 17-19 веков. Погрузимся в атмосферу исторического прошлого бурятских деревень и русского быта.
Добравшись до Листвянки, посетим Байкальский музей, где представлены экспозиции, рассказывающие об истории озера. В аквариумах живут обитатели водоёма: омуль, сиг, нерпа. Интересно будет как взрослым, так и детям. Далее — свободное время на прогулку по посёлку и покупку сувениров. Вернёмся в Иркутск.
Путешествие по Кругобайкальской железной дороге
Сегодня выезжаем рано, ведь мы отправляемся на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге. На поезде мы проедем по её старому участку, полюбуемся не только чудесами инженерной мысли, но и природой. До 1949 года по всей КБЖД проходил основной ход Транссибирской магистрали.
Байкальский заповедник
Сегодня вы познакомитесь с историей самого глубокого и древнего озера планеты. Также узнаете об охраняемых территориях России.
Затем переедем в Улан-Удэ (230 км). По пути посетим Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, первый на Байкале. Разместимся в гостинице в Улан-Удэ.
Улан-Удэ: обзорная экскурсия по городу, Иволгинский дацан
Едем в столицу Бурятии! Пойдём гулять по городу. Вы увидите памятник В. И. Ленину, Оперный театр, Одигитриевский собор и другие достопримечательности.
Затем заглянем в Иволгинский дацан — значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира. Он является резиденцией главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Также комплекс находится под охраной государства как памятник зодчества.
Баргузинская долина
В этот день у нас запланирована автомобильная экскурсия по землям, где жили предки Чингисхана, Баргузинской долине. Первым делом побываем в селе Баргузин. Затем осмотрим буддийскую святыню — гору Бархан-Уула. Согласно поверьям, человек, поднявшийся на её вершину, воссоединяется с Богом. Заглянем в место поклонения богине Янжиме, чей лик проявился на камне у подножия горы Улзы-хаан. Зайдём в бурятскую юрту, чтобы познакомиться с традициями народа и попробовать блюда национальной кухни.
Мы продолжаем путь и отправляемся к местам, связанным с именем Соодой ламы, покровителя и защитника Баргузинской долины. Это место имеет особое значение для местных жителей. Посетим «Золотую подкову Баргузинской долины». Это место уникально тем, что река Аргада делает здесь крутой поворот на 180 градусов, образуя песчаную гряду высотой более 100 метров.
Забайкальский национальный парк, Монахово и купание в Чивыркуйском заливе
Утром выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Отправляемся в Забайкальский национальный парк, в посёлок Монахово. Этот обособленный уголок Байкала с чистой водой создаёт уют и чувство оторванности от мира.
Далее — на остров Ольхон, до посёлка Хужир. По Чивыркуйскому заливу дойдём до бухты, где будет возможность искупаться. Этот залив считается самым тёплым.
Полюбуемся Малым Морем и доберёмся до Ушканьих островов, где обитает нерпа. Желающие смогут сойти на остров и за доплату посетить заповедную зону, чтобы понаблюдать за местными обитателями.
Разместимся в гостинице на Ольхоне.
К мысу Хобой
Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.
У мыса устроим привал с обедом-пикником.
Отдых на Ольхоне
В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют южную часть Ольхона и солёное озеро Шара-Нур. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.
В случае шторма на Байкале возможны изменения в программе тура в 5-й и 6-й дни.
Завершающий день на Байкале: Баргузинский залив
После завтрака прощаемся с Ольхоном. Остановимся у символов Ольхона и Байкала по дороге. Разместимся в гостинице в Иркутске.
Окончание тура
До 12:00 покинем гостиницу, отъезд самостоятельный. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|162 500 ₽
|Дети до 14 лет
|151 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, трёхразовое питание во 2-й, в 4-й, 6-й и 7-й дни
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту (на микроавтобусах Mercedes/Ford)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно из Улан-Удэ
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 19 700 ₽
- Трансфер до аэропорта
- Дополнительные экскурсии:
- Проезд по КБЖД у окна со стороны Байкала - 2500 ₽, на втором месте от окна - 1500 ₽
- Развлечения на Ольхоне: в бурятскую деревню, по южной части о. Ольхон, на озеро Ялга, в падь Ташкиней, на солёное озеро Шара-Нуры экскурсии на катере по озеру на острова Малого моря, остров Огой (3000 ₽) прокат катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа (от 1000 ₽)
- Заповедник на Ушканьих островах - 2500 ₽
- Доплата для иностранных граждан - 5500 ₽