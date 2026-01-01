Наши семейные туры ориентированы на разнообразный детский
Программа тура по дням
Переезд на берег Байкала
Встречаемся утром в аэропорту Иркутска, знакомимся с инструктором и группой и, не мешкая, садимся в трансфер, чтобы скорее мчать к Байкалу. Путь неблизкий, ехать около пяти часов.
По пути остановимся на обед в кафе и попробуем наши первые буузы.
Следующая остановка — реликтовая Тажеранская степь и петроглифы — древние наскальные рисунки. Найти их не так-то просто!
А на горизонте уже блестит Байкал. Попросим у духов хорошей погоды и запасемся силами для последнего рывка. Еще немного холмистой дороги, и вот мы на базе на берегу Байкала. Бежим мочить ножки в озере!
Вечером за ужином познакомимся поближе, послушаем план похода и поиграем.
- Переезд около 5 часов
- База на берегу Байкала
- Обед в кафе по пути, ужин на базе
Дневка на побережье
Сегодня исследуем окрестности пешком. Мы живем на берегу возле Сарминского ущелья, где течет одноименная река. Здесь же зарождается самый сильный байкальский ветер, развивающий скорость до 60 км/ч.
По ущелью идет живописная тропа к Гранатовой горе. Говорят, на ней можно найти драгоценные камушки. Также рядом с нами расположен мыс Уюга, с которого открывается невероятный вид на Байкал и острова Огой и Ольхон.
Прогуляемся по берегу, смотря по силам группы. Бухты в этой области довольно мелководные, и летом вода успевает прогреться. Так что сегодня в программе купание в Байкале!
За ужином послушаем захватывающие истории о первопроходцах Сибири.
- Прогулка до 5 км
- Можно будет купаться
- Завтрак и ужин на базе, перекус на треккинге
Путешествие на катере и Ольхон
Прощаемся с первой базой и пересаживаемся на катер. Сегодня мы сойдем на воду Байкала! Дух захватывает при мыслях о глубине под нами.
Первая остановка — остров Огой и буддийская Ступа Просветления. История буддизма на Байкале необычна и интересна, обязательно расскажем. У ступы принято загадывать желание, а вернее, благое намерение. А еще отсюда открывается широкая панорама Малого Моря и горных хребтов на берегу.
Далее подъедем к маленькому островку Замогой, куда любят приплывать нерпочки, чтобы погреться на солнце. И, наконец, причалим к берегам Ольхона — крупнейшего острова Байкала.
Живем на базе в центральном поселке Хужире. Здесь пообедаем в кафе после заселения и пойдем гулять по поселку.
- Переезд на катере около 1 часа
- Много кафе на любой вкус
- Завтрак на базе, обед и ужин в кафе в Хужире
Дневка в Хужире
Утром съездим на экскурсию в этнодеревню, где на интерактивной программе познакомимся с бурятскими традициями и обрядами.
Остаток дня посвятим Хужиру. По меркам нашего мира это совсем небольшой поселок, но на Ольхоне он центральный и самый крупный. Несмотря на популярность у туристов, здесь нет ощущения толпы: сказывается близкое соседство степей и Байкала.
Очень интересна история поселка и быт местных жителей: например, электричество сюда провели только в 2005 году. Обо всем этом мы узнаем в краеведческом музее, который основал местный учитель и краевед Ревякин.
Прогуляемся к скале Шаманке (самый узнаваемый пейзаж Байкала) и священным столбам сэргэ. Узнаем, зачем они духам, и какого цвета должны быть ленточки. Здесь и встретим красивейший закат.
- Знакомимся с бытом и историей этих мест
- Прогулка к визитной карточке Байкала
- Завтрак на базе, обед и ужин в кафе в Хужире
Мыс Хобой, Хранитель Байкала и ночевка в палатках
Утром за нами приедут «буханки» — лучший ольхонский транспорт. Прощаемся на время с Хужиром и уезжаем в степь. Дорога по берегу холмистая и живописная, по обочинам пасутся лошади и коровы, а может, нам посчастливится увидеть изюбрей, местных оленей.
Доедем до северной оконечности Ольхона — мыса Хобой. Здесь скалистые берега круто обрываются вниз, и к воде не спуститься. Со смотровой площадки виден Байкал, у которого нет края. С таким прекрасным видом пообедаем ухой из омуля и продолжим путешествие.
Мы удаляемся от классических туристических маршрутов и едем на восточный берег Ольхона. Здесь, в уединенной бухте, приютился маленький поселок Узуры, населенный метеорологами. И совсем скрытый от случайных глаз стоит на отвесном берегу Хранитель Байкала — невероятная работа известного бурятского скульптора Даши Намдакова.
Нас ждет ужин с полевой кухни и ночевка в палатках. Это самая уединенная и тихая точка на маршруте, где можно забыть обо всех тревогах внешнего мира и прислушаться к спокойному дыханию Байкала.
- Поездка на буханках 50 км
- Ночевка в палатках
- Завтрак на базе, обед нам приготовят на мысе Хобой, ужин на костре
Переезд в Хужир и баня
Просыпаемся до рассвета и вылезаем из палаток встречать солнце. Вот оно встает из-за горы на другом берегу и заливает Большое Море золотистым светом. Задержимся в Узурах, чтобы исследовать соседние скалы, насладиться тишиной и завтраком.
За нами заедут уже знакомые «буханки» и отвезут обратно в Хужир. Заселяемся на базу, охотимся за сувенирами. Можно взять лодки или сапы. А вечером баня и прощальный ужин.
- Переезд 30 км
- Баня на Ольхоне
- Завтрак на костре, обед и ужин в кафе
Паром и переезд в Иркутск
Сегодня мы возвращаемся в Иркутск, но не очень-то торопимся. По пути успеем посетить достопримечательности Ольхона. Например, горько-соленое озеро Нур, богатое целебными грязями, или загадочную Курыканскую стену, возведенную много веков назад древним народом.
Ольхон отделен от материка проливом Большие Ворота. Чтобы переправиться через него, наш автобус заедет на паром. Вот теперь действительно прощаемся с Байкалом, машем рукой Большому и Малому Морю и обещаем себе вернуться.
Вечером приезжаем в Иркутск. Рекомендуем не улетать сразу, а остаться еще на пару дней, чтобы исследовать город и съездить в Листвянку, снова взглянуть на Байкал.
- Переезд около 5 часов
- Лучшие воспоминания о путешествии
- Завтрак на базе, обед в кафе по пути
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Мы будем жить на базах отдыха в Сарме (на материковой части Байкала) и в Хужире (на острове Ольхон), откуда будем отправляться на прогулки и экскурсии.
В номерах все удобства (туалет и душ), есть интернет. Фотографии и подробное описание будут опубликованы в предпоходном чате за месяц до старта похода. Расселение по 1 семье в номер (!)
Одна ночевка у нас запланирована в палатках на берегу озера Байкал. Будет предоставлена 1 палатка на семью, выдано все общественное снаряжение. Индивидуальное снаряжение — спальник и пенку — нужно привезти с собой или взять в аренду в Иркутске.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Иркутска в посёлок Сарма и обратно с Ольхона
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Весь внутренний трансфер по маршруту и переброска на катере
- Посещение острова Огой, Замогой и лечебных источников
- Проживание на базах в Сарме и в Хужире (номера по 2-4 человека)
- Полноценное питание (завтраки и ужины в Сарме, только завтраки в Хужире)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Экскурсионная программа на мыс Хобой
- Жаркая русская банька
- Плотные перекусы в дни треккинга и продолжительных экскурсий
- День похода в Узурах, полноценное питание на костре (1 день)
- Групповое снаряжение для похода (на 1 ночёвку)
- Услуги инструктора: вечернее творчество, активные игры на улице и решение орг. вопросов в поездке
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины на Ольхоне (по 3 приема)
- Деньги на карманные расходы (сувениры и кафе, аренда велосипеда, сапа, баня)
- Прокат личного снаряжения: спальник, пенка - по необходимости, можно взять в местном прокате
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы будем жить в домах на базах, да и приезжаем туда на трансфере, поэтому носить тяжести нам особо не придется.
Продумайте комплекты одежды для дома и для активных прогулок (на разные варианты погоды: жару, дождь, ветер). В этот выезд можно перестраховаться и взять лишнего (!). И обязательно рюкзачок для радиальных прогулок, куда влезут дополнительные теплые и сменные вещи, бутылочка с водой и контейнер с перекусом. Везете только свои вещи, всё общественное снаряжение мы довезем для вас сами.
Внимание! В программу маршрута включена 1 ночевка в палатках на берегу Байкала, поэтому потребуется спальник и пенка. Можно будет взять в прокат в Иркутске.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- тапочки;
- кроссовки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- фотоаппарат;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- телефон;
- банное;
- детская индивидуальная аптечка;
- очки солнцезащитные;
- школьный билет.
Рекомендуем добавить:
- хоба (сидушка туристическая);
- платье;
- пауэрбанк.
Если ребенок младше 8 лет, можно ли участвовать?
Программа рассчитана на детей от 8 лет, если вашему ребенку поменьше, то ему может быть тяжеловато при переездах и иногда на треккинге. Поэтому участвовать с малышами можно, но при условии, что хотя бы 1 родитель готов всегда находиться рядом с ребенком и при необходимости носить его на треккингах в специальных переносках/эргорюкзаке или оставаться в лагере отдыхать.
На время активностей в лагере малыши обычно с радостью во всем участвуют, но кто-то из родителей всегда должен быть рядом с ребенком (то есть отдать ребенка на игру или творчество и уйти по своим делам не получится).
Если вы готовы к таким условиям, мы с удовольствием вас примем. Скидку на участие малыша мы посчитаем вам отдельно по запросу. Напишите нашим консультантам.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодный(ой)?
Завтраки будут от баз отдыха, а обедать и ужинать мы будем преимущественно в кафе. Планируется комплексное меню с учетом особенностей питания.
Обеды в стоимость не включены, но чаще всего они приходятся на треккинг, поэтому будут сытные перекусы от турклуба.
На время ночевок в палатках приемы пищи мы будем готовить сами, по дежурствам. Все модули с едой будут подготовлены для конкретного приема пищи на группу. Готовка на горелках под чутким руководством инструктора.
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)
Основная обувь для прогулок
- Идеальный вариант — треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
- Если нет треккинговых — подойдут кроссовки с агрессивным протектором.
Для треккинга в горы не подходят
- Кеды, слипоны, сандалии
- Обувь на плоской подошве без протектора
- Новая, неразношенная обувь (может натереть!)
Почему это важно? На маршруте в горах бывают
- Каменистые и скользкие участки
- Броды, роса, дождь
- Долгие переходы
Ваша обувь должна
- Надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп)
- Не скользить (агрессивный протектор обязателен!)
- Выдерживать влагу (промокнет — но не развалится)
Что ещё взять?
- Сменная обувь для города и дома — сандалии/кроксы/шлёпки (чтобы дать ногам отдохнуть)
- Носки — 2-3 пары (включая тёплые и быстросохнущие)
Совет: перед поездкой обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!
Какая погода будет? Что делать, если пойдет дождь?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни.
Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода или нашим консультантом.
Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до +10.
Собирайтесь по списку. Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».
Что взять обязательно?
- Защита от дождя: дождевик или мембранная куртка (даже если в прогнозе солнце).
- Тёплая одежда: флис, термобельё — вечера могут быть прохладными.
- Головной убор: кепка от солнца + шапка/бафф для прохлады.
- Купальные принадлежности.
- Удобная разношенная обувь + сменка для города и дома.
Что делать, если дождь?
Надеть дождевик и продолжать путь — маршрут не прерывается!
Важно знать: поход состоится при любой безопасной погоде. Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко. Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.
Наш совет: соберитесь по списку снаряжения — и доверьтесь природе. Любая погода дарит уникальные впечатления!
P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поездку комфортной.
Будет ли связь и интернет?
Где ловит сотовая связь?
- Везде в поселках и городах
- В горах или в лесу и на маршруте — чаще всего нет
Зарядить телефон?
- Только в местах пребывания утром и вечером
- Советуем взять 1-2 внешних аккумулятора
Лайфхак
Предупредите родных, что вы можете «пропадать» из сети — это нормально! А ещё это отличный повод отдохнуть от соцсетей и насладиться природой
На территории гостиниц будет стабильный интернет, но нужно учесть, что интернет не для работы онлайн. Полностью переложить заботу и ответственность за своего ребенка на время онлайн работы не получится — за ребенком должен следить кто-то из родителей или ответственных взрослых.
Инструкторы не аниматоры и не заменяют нянь. Это приключение, где вы будете не в онлайне, а в моменте — и это прекрасно!
А если ребёнку не понравится?
Многие мамы и папы переживают об этом, особенно если их сын или дочь стеснительные или предпочитают тишину шумным играм. Мы знаем: все дети разные — кто-то сразу включается в общее веселье, а кому-то нужно время, чтобы освоиться. И это нормально!
У нас нет строгих правил «все должны участвовать». Ребёнок сам выбирает, чем заняться: отправиться на приключение с новыми друзьями или отдохнуть в уютном уголке, мастерить поделки или просто наблюдать за происходящим. Главное — чтобы ему было комфортно.
Наши инструкторы умеют мягко вовлекать даже самых скромных детей — без давления, с искренним вниманием. Опыт показывает: через день-два даже те, кто сначала сторонился компании, с удовольствием присоединяются к играм и мастер-классам.
А ещё у нас есть «секретный ингредиент» — тёплая, почти домашняя атмосфера. Дети быстро это чувствуют и часто уезжают со слезами — потому что не хотят прощаться с новыми друзьями. И, конечно, с нетерпением ждут следующей поездки с турклубом!