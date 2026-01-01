1 день

Переезд на берег Байкала

Встречаемся утром в аэропорту Иркутска, знакомимся с инструктором и группой и, не мешкая, садимся в трансфер, чтобы скорее мчать к Байкалу. Путь неблизкий, ехать около пяти часов.

По пути остановимся на обед в кафе и попробуем наши первые буузы.

Следующая остановка — реликтовая Тажеранская степь и петроглифы — древние наскальные рисунки. Найти их не так-то просто!

А на горизонте уже блестит Байкал. Попросим у духов хорошей погоды и запасемся силами для последнего рывка. Еще немного холмистой дороги, и вот мы на базе на берегу Байкала. Бежим мочить ножки в озере!

Вечером за ужином познакомимся поближе, послушаем план похода и поиграем.

