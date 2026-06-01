Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка
Осмотреть мыс Хобой, увидеть живописные бухты и устроить пикник
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости. Рекомен...
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
57 000 ₽ за человека
Зимняя сказка Байкала: поездка в мини-группе по живописным локациям и тайным уголкам
Побывать в ледяных гротах, узнать легенды о скале Шаманке и полюбоваться панорамами озера
Начало: Аэропорт Иркутска / гостиница. Приобретайте билеты...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
35 000 ₽ за человека
-
10%
Ольхон, мыс Бурхан и скала Шаманка: 3 дня в сердце священного «моря»
Исследовать остров, послушать легенды, сходить в баню, насладиться панорамами с мыса Будун
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
35 991 ₽
39 990 ₽ за человека
Экспресс-путешествие на Байкал в мини-группе: Листвянка и Ольхон
Посетить музей «Тальцы», остановиться у истока Ангары и ощутить энергетику скалы Шаманки
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара», 1...
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
18 000 ₽ за человека
Знакомство с Байкалом в мини-группе: Ольхон, Иркутск, Листвянка и Аршан
Увидеть скалу Шаманку, перенестись в прошлое в музее «Тальцы» и полюбоваться бескрайним озером
Начало: Иркутск, встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале ...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
42 000 ₽ за человека
На выходные к Байкалу: Малое Море, Тажеранские степи и река Бугульдейка
Увидеть 3 совершенно разные природные зоны Байкала и насладиться атмосферой бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром, точное время по договорённост...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
62 000 ₽ за всё до 3 чел.
Экспресс-тур на Байкал: выходные на Ольхоне в окружении удивительных пейзажей
Побывать на мысе Хобой и в местах силы, увидеть хранителя Байкала и полюбоваться бескрайним озером
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
40 600 ₽ за человека
-
10%
На джипе по Ольхону в мини-группе: север и юг
Загадать желания в местах силы, полюбоваться степями и мысами и отдохнуть у Байкала
Начало: Иркутск, 8:00
1 июл в 08:00
3 июл в 08:00
63 000 ₽
70 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки в мини-группе
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Начало: Иркутск, 8:00
1 июл в 08:00
3 июл в 08:00
88 000 ₽ за человека
Выходные на Ольхоне: Хужир, Хобой и байкальские просторы
Отдохнуть у великого озера, на УАЗах объехать север острова, увидеть скалы Шаманка и Три брата
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или место вашего проживания в...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
14 500 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Байкалу: удивительные пейзажи Ольхона, живописные бухты и мысы
Побывать в Тажеранских степях, наполнится энергией на мысе Хобой и полюбоваться бескрайним озером
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
64 500 ₽ за человека
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Напитаться энергией, увидеть свой, неповторимый Байкал, и полюбоваться скалой Шаманка
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
49 800 ₽ за человека
Байкальское гостеприимство: индивидуальный гастротур (всё включено)
С комфортом отдохнуть в Листвянке и Хужире, погостить в бурятской юрте, отведать дичи, рыбы, ягод
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00-13:00
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
74 600 ₽ за человека
Волшебный Байкал: самые живописные локации Ольхона, святыни и встреча с шаманом
Прогуляться к скале Шаманка, увидеть 13 священных столбов сэргэ и побывать на мысе Хобой
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
75 500 ₽ за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала в мини-группе
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
Сегодня в 08:00
29 июн в 08:00
45 000 ₽ за человека
На выходные на Ольхон из Иркутска: знакомство с островом и досуг на выбор
Посетить жемчужину Байкала, увидеть Шаманку и другие сакральные места и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Иркутск, улица Ленина 14Б, 7:45
4 июл в 07:45
18 июл в 07:45
13 500 ₽ за человека
-
15%
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 8:00-8:30, напротив пункта ...
10 июл в 08:00
24 июл в 08:00
34 200 ₽
40 235 ₽ за человека
-
10%
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска,...
12 июл в 08:00
19 июл в 08:00
51 001 ₽
56 667 ₽ за человека
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00. Возможна встреча на ж/д в...
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
77 800 ₽ за человека
-
15%
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и спа по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д. вокзал Иркутска...
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
65 201 ₽
76 706 ₽ за человека
1000 и 1 впечатление на Байкале (всё включено): этнопогружение, кухня, треккинг и необычные локации
Прокатиться на судне, увидеть маралов, пройти буддийский обряд и прогуляться к горным озёрам
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-10:00 (местное время)
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
90 000 ₽ за человека
Степи бурятские, сторона байкальская: Ольхон, мрамор, туманные склоны и мастер-класс (индивидуально)
Научиться лепить буузы, встретиться с шаманом, отдохнуть на берегу залива Загли и побывать в юрте
Начало: Иркутск, заберём вас от вашего отеля, 7:30-9:30
Завтра в 08:00
30 июн в 08:00
59 000 ₽ за всё до 4 чел.
По всему Ольхону на джипе только в вашей компании
Исследовать популярные и скрытые уголки острова, погулять по пляжам и побывать в местах силы
Начало: Иркутск, 8:00
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
30 000 ₽ за человека
Жемчужина Сибири в мини-группе: Листвянка, Малое Море и северная часть Ольхона
Попробовать чай на озёрной воде и уху у мыса Хобой, полюбоваться панорамами зимнего Байкала
Начало: Иркутск, 14:00
10 июл в 12:00
24 июл в 12:00
59 000 ₽ за человека
-
15%
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30.Ж. - д. вокзал Иркутс...
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
67 200 ₽
79 058 ₽ за человека
-
15%
Большой тур на Байкал: Листвянка, Улан-Удэ и Ольхон, путешествие по КБЖД, места силы и местная кухня
Посетить Иволгинский дацан, проплыть по Малому Морю, отведать ухи и погрузиться в культутуру
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
25 июл в 08:00
171 501 ₽
201 765 ₽ за человека
Джип-выезд в мини-группе по главным местам Ольхона: мыс Хобой, скала Шаманка и «Хранитель Байкала»
Увидеть петроглифы, полюбоваться мысами, скалами и Тажеранскими степями
Начало: Иркутск, утро (точное место и время по договорённо...
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
37 000 ₽ за человека
Этот удивительный Байкал: тур по главным местам Ольхона и Листвянки
Заглянуть в Байкальский музей, подняться на Камень Черского и побывать на мысе Хобой
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
82 000 ₽ за человека
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
45 000 ₽ за человека
На выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала: сплав на лодках (палатки)
Совершить путешествие по дикой местности на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
4 июл в 08:00
8 июл в 08:00
32 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Ольхон однодневные»
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- Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка;
- Зимняя сказка Байкала: поездка в мини-группе по живописным локациям и тайным уголкам;
- Ольхон, мыс Бурхан и скала Шаманка: 3 дня в сердце священного «моря»;
- Экспресс-путешествие на Байкал в мини-группе: Листвянка и Ольхон;
- Знакомство с Байкалом в мини-группе: Ольхон, Иркутск, Листвянка и Аршан.
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