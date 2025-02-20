Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы

Выковать подкову на счастье, попробовать бурятскую кухню и прокатиться в собачьей упряжке
Настоящая зимняя сказка начинается! Вас ждут невероятные пейзажи Байкала: застывший водопад и бесконечные ледяные просторы, заснеженные горные вершины и густая тайга, живописные скалы и бескрайние степи.

Вы примете участие в весёлых
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народных гуляниях в музее под открытым небом «Тальцы», пообщаетесь с милыми хаски, подниметесь на Камень Черского, где когда-то проводились шаманские обряды, и насладитесь пейзажами Саянов.

Желающие смогут разнообразить своё путешествие купанием в минеральных источниках и покорением снежных склонов на горнолыжном курорте.

Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
Ближайшие даты:
20
фев28
фев8
мар16
мар24
мар1
апр9
апр
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

Проживание. Будем жить в гостиницах в посёлке Листвянка, в Иркутске и на Ольхоне, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включено 2-разовое питание (завтраки и ужины) с завтрака 2 дня по завтрак 8 дня, а также обед в 1 день.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость тура для ребёнка до 14 лет — 67 400 рублей.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень Черского

Встретим вас в аэропорту Иркутска в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00. Увидим сибирский город во всей красе: его старинные храмы и польский костёл, скромные деревянные домики и роскошные купеческие дома из камня.

Переедем в посёлок Листвянка — на берег Байкала. Взойдём на Камень Черского, чтобы насладиться видом на озеро с высоты, а затем переместимся к Шаман-камню. Местные верят, что он обладает большой силой, а когда-то здесь даже проводились шаманские обряды.

Экскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень ЧерскогоЭкскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень ЧерскогоЭкскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень ЧерскогоЭкскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень Черского
2 день

«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы

Утром отправимся в «Усадьбу Тюрюминых», где находятся центр ездового спорта, кузница и гончарная мастерская. С ветерком прокатимся в собачьей упряжке, а затем своими руками выкуем подкову, которая принесёт в дом счастье.

Новый год будем встречать в ресторане отеля.

«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы
3 день

Катание на горнолыжном курорте

Вставать рано и спешить не будем — хорошенько выспимся, а затем поедем на горнолыжный комплекс, где вы сможете покорить снежные склоны на горных лыжах или сноуборде. Прокат оплачивается отдельно.

Катание на горнолыжном курортеКатание на горнолыжном курортеКатание на горнолыжном курортеКатание на горнолыжном курорте
4 день

Путешествие в Саяны

Отправляемся в горы — в Саяны. Прибудем в посёлок Аршан. Пейзажи вас ждут невероятные: густой сосновый лес, застывший во льдах водопад на реке Кынгарга, буддистский дацан, особенно эффектно выглядящий на фоне снежных вершин.

Переедем в посёлок Жемчуг. Желающие добавить щепотку экстрима смогут искупаться в горячем минеральном источнике прямо под открытым небом.

На ужин насладимся национальной бурятской кухней. Поздно вечером вернёмся в Листвянку.

Путешествие в СаяныПутешествие в СаяныПутешествие в СаяныПутешествие в Саяны
5 день

Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»

Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь, в атмосфере старинной русской деревушки, вас ждёт настоящий праздник с гуляниями и играми.

Вечером прибудем в Иркутск и заселимся в гостиницу.

Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»
6 день

Прибытие на остров Ольхон

После завтрака отправимся на Ольхон. Ехать предстоит 270 км. Дополнительно нужно будет оплатить переезд на лодке или на Хивусе (500 рублей), чтобы добраться до острова.

Вы окажетесь в месте, считающимся центром северного шаманского мира. Заселимся в гостиницу в посёлке Хужир. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по берегу Байкала и полюбоваться скалой Шаманка.

Прибытие на остров ОльхонПрибытие на остров ОльхонПрибытие на остров ОльхонПрибытие на остров Ольхон
7 день

Мыс Хобой, скала Три брата, самое широкое место Байкала и обед-пикник у костра

Сегодня поедем к самой северной точке острова — к мысу Хобой. Вы увидите впечатляющую одноимённую скалу и узнаете её удивительную легенду. А ещё Байкал предстанет перед вами во всей красе, ведь именно здесь его самое широкое место — озеро простирается на 79,5 км!

Рассмотрим бесконечные просторы степей Ольхона, скалу Три брата и необычные «ходульные» деревья, корни которых возвышаются над землёй.

Устроим для вас обед-пикник, приготовленный на костре.

Мыс Хобой, скала Три брата, самое широкое место Байкала и обед-пикник у костраМыс Хобой, скала Три брата, самое широкое место Байкала и обед-пикник у костраМыс Хобой, скала Три брата, самое широкое место Байкала и обед-пикник у костраМыс Хобой, скала Три брата, самое широкое место Байкала и обед-пикник у костра
8 день

Возвращение в Иркутск и отъезд

Позавтракаем и поедем в Иркутск, а затем доставим вас на ж. -д. вокзал, в аэропорт или отель. Прибудем в город вечером. Рекомендуем выбирать рейсы после 19:00-20:00.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обед в 1 день, 2-разовое питание (завтраки и ужины) с завтрака 2 дня по завтрак в 8 день
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Новогодний банкет: 15 000 руб. /чел для взрослых 9000 руб. (1/2 от меню и напитки на выбор) для детей до 14 лет бесплатно для детей до 6 лет (без предоставления меню)
  • Переезд на лодке или на Хивусе - 500 рублей
  • Стоимость тура для детей до 14 лет - 122 000 рублей
  • Доплата за 1-местное размещение - 14 100 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска в 09:00, ж. - д. вокзал Иркутска в 10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, ж. - д. вокзал или отель. Рекомендуем выбирать рейсы после 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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