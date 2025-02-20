Возможно участие детей любого возраста.

Проживание. Будем жить в гостиницах в посёлке Листвянка, в Иркутске и на Ольхоне, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включено 2-разовое питание (завтраки и ужины) с завтрака 2 дня по завтрак 8 дня, а также обед в 1 день.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость тура для ребёнка до 14 лет — 67 400 рублей.