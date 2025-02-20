Вы примете участие в весёлых
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей любого возраста.
Проживание. Будем жить в гостиницах в посёлке Листвянка, в Иркутске и на Ольхоне, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включено 2-разовое питание (завтраки и ужины) с завтрака 2 дня по завтрак 8 дня, а также обед в 1 день.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость тура для ребёнка до 14 лет — 67 400 рублей.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и Камень Черского
Встретим вас в аэропорту Иркутска в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00. Увидим сибирский город во всей красе: его старинные храмы и польский костёл, скромные деревянные домики и роскошные купеческие дома из камня.
Переедем в посёлок Листвянка — на берег Байкала. Взойдём на Камень Черского, чтобы насладиться видом на озеро с высоты, а затем переместимся к Шаман-камню. Местные верят, что он обладает большой силой, а когда-то здесь даже проводились шаманские обряды.
«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы
Утром отправимся в «Усадьбу Тюрюминых», где находятся центр ездового спорта, кузница и гончарная мастерская. С ветерком прокатимся в собачьей упряжке, а затем своими руками выкуем подкову, которая принесёт в дом счастье.
Новый год будем встречать в ресторане отеля.
Катание на горнолыжном курорте
Вставать рано и спешить не будем — хорошенько выспимся, а затем поедем на горнолыжный комплекс, где вы сможете покорить снежные склоны на горных лыжах или сноуборде. Прокат оплачивается отдельно.
Путешествие в Саяны
Отправляемся в горы — в Саяны. Прибудем в посёлок Аршан. Пейзажи вас ждут невероятные: густой сосновый лес, застывший во льдах водопад на реке Кынгарга, буддистский дацан, особенно эффектно выглядящий на фоне снежных вершин.
Переедем в посёлок Жемчуг. Желающие добавить щепотку экстрима смогут искупаться в горячем минеральном источнике прямо под открытым небом.
На ужин насладимся национальной бурятской кухней. Поздно вечером вернёмся в Листвянку.
Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»
Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь, в атмосфере старинной русской деревушки, вас ждёт настоящий праздник с гуляниями и играми.
Вечером прибудем в Иркутск и заселимся в гостиницу.
Прибытие на остров Ольхон
После завтрака отправимся на Ольхон. Ехать предстоит 270 км. Дополнительно нужно будет оплатить переезд на лодке или на Хивусе (500 рублей), чтобы добраться до острова.
Вы окажетесь в месте, считающимся центром северного шаманского мира. Заселимся в гостиницу в посёлке Хужир. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по берегу Байкала и полюбоваться скалой Шаманка.
Мыс Хобой, скала Три брата, самое широкое место Байкала и обед-пикник у костра
Сегодня поедем к самой северной точке острова — к мысу Хобой. Вы увидите впечатляющую одноимённую скалу и узнаете её удивительную легенду. А ещё Байкал предстанет перед вами во всей красе, ведь именно здесь его самое широкое место — озеро простирается на 79,5 км!
Рассмотрим бесконечные просторы степей Ольхона, скалу Три брата и необычные «ходульные» деревья, корни которых возвышаются над землёй.
Устроим для вас обед-пикник, приготовленный на костре.
Возвращение в Иркутск и отъезд
Позавтракаем и поедем в Иркутск, а затем доставим вас на ж. -д. вокзал, в аэропорт или отель. Прибудем в город вечером. Рекомендуем выбирать рейсы после 19:00-20:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|125 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обед в 1 день, 2-разовое питание (завтраки и ужины) с завтрака 2 дня по завтрак в 8 день
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Новогодний банкет: 15 000 руб. /чел для взрослых 9000 руб. (1/2 от меню и напитки на выбор) для детей до 14 лет бесплатно для детей до 6 лет (без предоставления меню)
- Переезд на лодке или на Хивусе - 500 рублей
- Стоимость тура для детей до 14 лет - 122 000 рублей
- Доплата за 1-местное размещение - 14 100 рублей