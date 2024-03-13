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Авторский тур
8 дней
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 мар в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
74 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина13 марта 2024На самом деле глубина Байкала измеряется не в метрах, а в количестве ощущений и эмоций, которые он дарит. Я родилась в
- ММарина16 февраля 2024Про Байкал. Осторожно: субъективные впечатления! Я решилась довольно спонтанно: в январе где-то что-то увидела-услышала и меня осенило - Байкал! Поехать особо некуда,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 8 дней»
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