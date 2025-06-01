Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Четыре дня увлекательного путешествия по красивейшим уголкам Иркутской области оставят неизгладимые впечатления на долгое время.



Вы окунетесь в богатую культуру этнических народов, насладитесь прекрасными видами Байкала, посетите множество достопримечательностей, научитесь традиционным обычаям и национальной кухне. Это незабываемое приключение подарит вам яркие эмоции и новые знания о мире вокруг нас.

Иван Ваш гид в Иркутске Написать вопрос Индивидуальный тур Длитель­ность 4 дня Размер группы 1 человек На чём проводится На автобусе Когда Ежедневно 65 000 ₽ за человека Забронировать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура Наше путешествие начинается с архитектурно-этнографического музея Тальцы под открытым небом, где вы познакомитесь с уникальной культурой народов Сибири. Далее мы отправимся к истоку Ангары, откуда начинается великий Байкал. На лодке мы подплывем к Шаман-камню, где Вы сможете загадать желание и насладиться удивительной атмосферой места. Затем мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по живописной трассе длиной 4 км. до Порта Байкала. Завершим наш день, посетив Свято-Никольский Храм и вернувшись в Иркутск. Во второй день нас ждут несколько остановок, на которых гид расскажет нам о местных обычаях и традициях, о Тажеранских степях, о Байкале и острове Ольхон. Мы посетим этнопарк, где познакомимся с удивительной культурой бурятского народа. Но главным событием дня станет переправа на остров Ольхон, где мы встретим закат на мысе Бурхан и посетим сакральное место — скалу Шаманку, известное место силы на Байкале. Следующий день посвятим автотуру на колоритном УАЗике — единственном транспорте, который справится с бездорожьем маршрута. Нас ждут захватывающие пейзажи и путешествие по северной части Ольхона. А в заключительный день тура мы отправимся на незабываемую водную прогулку по Малому морю, где окунемся в мир удивительных островов. Затем мы посетим Тажеранскую степь, место кочевки древнего народа, предков современных якутов, сможем полюбоваться невероятными видами на Байкал с высоты птичьего полета, насладиться красотой долины каменных духов и бухты Ая. Мы также посетим панорамные точки горы Тондора, где сможем насладиться прекрасными видами и создать незабываемые фотографии. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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