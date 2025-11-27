Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска,...
12 июн в 08:00
28 июн в 08:00
49 005 ₽ за человека
На выходные на Ольхон из Иркутска: знакомство с островом и досуг на выбор
Посетить жемчужину Байкала, увидеть Шаманку и другие сакральные места и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Иркутск, улица Ленина 14Б, 7:45
6 июн в 07:45
13 июн в 07:45
17 000 ₽ за человека
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
29 800 ₽ за человека
В Монголию в гости к «младшему брату Байкала» из Иркутска: окрестности Хубсугула
Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 4:00...
30 000 ₽ за человека
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Подняться на высоту 3491 метров, устроить пикник на озере Хубсугул и увидеть буддийские святыни
Начало: Иркутска, заберём вас из аэропорта или от вашего о...
38 500 ₽ за человека
К местам силы из Иркутска: перезагрузка у высокогорного монгольского озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 4:00 или 5:00, точное время и место орган...
35 000 ₽ за человека
В горы Южной Сибири на Шумак: поход с рюкзаками и палатками
Отправиться в сердце Восточного Саяна, подняться на высоту 2760 метров и отдохнуть в источниках
Начало: Иркутск 8:00
45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
- Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
- На выходные на Ольхон из Иркутска: знакомство с островом и досуг на выбор
- Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
- В Монголию в гости к «младшему брату Байкала» из Иркутска: окрестности Хубсугула
- Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Иркутске в ноябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 17 000 до 49 005. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Иркутске на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 7 ⭐ отзывов, цены от 17000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь