Описание тура
Организационные детали
Для путешествия необходим загранпаспорт.
Возможно участие с детьми от 3 лет при наличии у них загранпаспорта.
Проживание. В Монголии в благоустроенных юртах с удобствами внутри. На Ольхоне — в номерах с санузлом. Размещение 2-3-местное. Возможно 1-местное с доплатой. Проживание в Иркутске в 3-й день тура не входит в стоимость.
Питание. Включено частично: ужин в 1-й день, 3-разовое питание во 2-й день, завтраки в 3-й и 6-й дни, завтрак и обед в 5-й день. Попробуем национальную кухню. Остальное питание — в кафе с оплатой по чеку.
Дети. От 3 лет.
Программа тура по дням
Путь в Монголию к озеру Хубсугул
Рано утром встречаемся в Иркутске и отправляемся в Монголию. Расстояние до Ханха, посёлка на берегу озера Хубсугул, составляет 337 км. Будем ехать около 5 часов с остановками.
Первую сделаем на южном побережье Байкала. Заедем в кафе отведать бурятскую кухню. Далее пройдём паспортный контроль на границе. Совсем скоро окажемся посреди дикой природы — у крупнейшего пресноводного озера на севере Монголии. Здесь заселимся в традиционные юрты на 2 ночи. На закате прогуляемся по окрестностям и увидим священное место. Вечером отметим приезд традиционными блюдами.
Кочевники, сафари и золотые пески
Позавтракав и встретив первое утро нашего путешествия в горах, отправимся на УАЗиках в гости к кочевникам. Увидим, как живёт коренной народ Монголии, узнаем о традициях и обычаях. Затем продолжим знакомиться с окрестностями озера — полюбуемся золотыми песками, отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за дикими животными, и ни раз восхитимся вершинами.
Вечером соберёмся вместе на ужине и отдохнём.
Возвращение в Иркутск
Сегодня попрощаемся с «младшим братом Байкала» и вернёмся в Иркутск. Жильё в городе не входит в стоимость и оплачивается дополнительно. По дороге заедем на горячие источники (посещение по желанию и с доплатой).
Переправа на Ольхон, Малое Море и скала Шаманка
В 09:30 выезжаем из Иркутска на Ольхон — знаменитый самый большой остров на Байкале, где мы остановимся на 2 ночи. Путь не близкий: предстоит проехать около 3-5 часов и пройти переправу на пароме. Сделаем остановку на обед в кафе. Но это однозначно стоит видов, которые откроются перед нами уже ближе к вечеру. По пути гид расскажет про бурятские традиции, Байкал и Ольхон. Вы полюбуетесь Малым Морем со смотровой площадки и встретите закат у скалы Шаманка на мысе Бурхан, что является сакральным местом и визитной карточкой Байкала.
По бездорожью на север острова
Сегодня отправимся в насыщенное путешествие на север острова на местном вездепроходимом транспорте — «буханках». Виды со всех сторон и дух приключений компенсируют отсутствие асфальта. Полюбуемся безграничными просторами и симпатичными островками Байкала с мыса Харанцы, доедем до урочища Песчаное и мыса Три Брата, сфотографируемся на мысе Любви и прогуляемся к самой северной точке острова — мысу Хобой. С последнего открывается панорама самой широкой части озера. Устроим полевой обед и вдоволь насладимся днём на природе.
Вечером вернёмся в Хужир.
Водная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в Иркутск
После завтрака отправимся на водную экскурсию на кораблике по Малому Морю. Посетим остров Замогой, где возможно увидеть нерп. Остановимся на острове Огой и прогуляемся к буддийской ступе. Если выход на катере будет невозможен из-за непогоды, водная экскурсия заменяется на автомобильную на юг Ольхона.
Во второй половине дня — переезд в Иркутск. В городе будем после 20:00. Вылет рекомендуем планировать на следующий день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|129 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на Ольхоне
- Проживание в Монголии в юрте
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Питание: 4 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
- Входные билеты
- Сборы на посещение заповедных территорий
- Водная прогулка по Малому Морю
- Сафари
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске - до/после тура и в ночь с 3-го на 4-й день
- Остальное питание (около 10 приёмов пищи)
- 1-местное размещение в юрте - доплата 3000 рублей за сутки
- 1-местное размещение в номере на Ольхоне - доплата 3500 рублей за сутки
- Горячие источники (по желанию) - 250-300 рублей с человека
- Сувениры и личные расходы
- Возможна организация тура в любые даты по запросу
- Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость составит 83 000 руб. за одного, если 4 и более, то 73 000 руб