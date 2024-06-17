Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон

Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Вы знали, что у Байкала есть монгольский младший брат? На его побережье мы и остановимся в юртах среди горных хребтов, отправимся на сафари по окрестностям и заедем в гости к
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кочевникам.

Продолжим восхищаться водными просторами и дикой природой уже на острове Ольхон — нас ждёт водная экскурсия по Малому Морю, поездка на «буханках» по бездорожью к самой северной точке и красочный закат на мысе Бурхан с видом на скалу Шаманка.

Узнаем о бурятских и монгольских традициях, попробуем блюда национальных кухонь и посетим священные места.

Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Для путешествия необходим загранпаспорт.
Возможно участие с детьми от 3 лет при наличии у них загранпаспорта.

Проживание. В Монголии в благоустроенных юртах с удобствами внутри. На Ольхоне — в номерах с санузлом. Размещение 2-3-местное. Возможно 1-местное с доплатой. Проживание в Иркутске в 3-й день тура не входит в стоимость.

Питание. Включено частично: ужин в 1-й день, 3-разовое питание во 2-й день, завтраки в 3-й и 6-й дни, завтрак и обед в 5-й день. Попробуем национальную кухню. Остальное питание — в кафе с оплатой по чеку.

Дети. От 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Монголию к озеру Хубсугул

Рано утром встречаемся в Иркутске и отправляемся в Монголию. Расстояние до Ханха, посёлка на берегу озера Хубсугул, составляет 337 км. Будем ехать около 5 часов с остановками.

Первую сделаем на южном побережье Байкала. Заедем в кафе отведать бурятскую кухню. Далее пройдём паспортный контроль на границе. Совсем скоро окажемся посреди дикой природы — у крупнейшего пресноводного озера на севере Монголии. Здесь заселимся в традиционные юрты на 2 ночи. На закате прогуляемся по окрестностям и увидим священное место. Вечером отметим приезд традиционными блюдами.

Путь в Монголию к озеру ХубсугулПуть в Монголию к озеру ХубсугулПуть в Монголию к озеру ХубсугулПуть в Монголию к озеру ХубсугулПуть в Монголию к озеру ХубсугулПуть в Монголию к озеру ХубсугулПуть в Монголию к озеру ХубсугулПуть в Монголию к озеру ХубсугулПуть в Монголию к озеру ХубсугулПуть в Монголию к озеру Хубсугул
2 день

Кочевники, сафари и золотые пески

Позавтракав и встретив первое утро нашего путешествия в горах, отправимся на УАЗиках в гости к кочевникам. Увидим, как живёт коренной народ Монголии, узнаем о традициях и обычаях. Затем продолжим знакомиться с окрестностями озера — полюбуемся золотыми песками, отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за дикими животными, и ни раз восхитимся вершинами.

Вечером соберёмся вместе на ужине и отдохнём.

Кочевники, сафари и золотые пескиКочевники, сафари и золотые пескиКочевники, сафари и золотые пескиКочевники, сафари и золотые пескиКочевники, сафари и золотые пескиКочевники, сафари и золотые пескиКочевники, сафари и золотые пескиКочевники, сафари и золотые пескиКочевники, сафари и золотые пескиКочевники, сафари и золотые пески
3 день

Возвращение в Иркутск

Сегодня попрощаемся с «младшим братом Байкала» и вернёмся в Иркутск. Жильё в городе не входит в стоимость и оплачивается дополнительно. По дороге заедем на горячие источники (посещение по желанию и с доплатой).

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
4 день

Переправа на Ольхон, Малое Море и скала Шаманка

В 09:30 выезжаем из Иркутска на Ольхон — знаменитый самый большой остров на Байкале, где мы остановимся на 2 ночи. Путь не близкий: предстоит проехать около 3-5 часов и пройти переправу на пароме. Сделаем остановку на обед в кафе. Но это однозначно стоит видов, которые откроются перед нами уже ближе к вечеру. По пути гид расскажет про бурятские традиции, Байкал и Ольхон. Вы полюбуетесь Малым Морем со смотровой площадки и встретите закат у скалы Шаманка на мысе Бурхан, что является сакральным местом и визитной карточкой Байкала.

Переправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала ШаманкаПереправа на Ольхон, Малое Море и скала Шаманка
5 день

По бездорожью на север острова

Сегодня отправимся в насыщенное путешествие на север острова на местном вездепроходимом транспорте — «буханках». Виды со всех сторон и дух приключений компенсируют отсутствие асфальта. Полюбуемся безграничными просторами и симпатичными островками Байкала с мыса Харанцы, доедем до урочища Песчаное и мыса Три Брата, сфотографируемся на мысе Любви и прогуляемся к самой северной точке острова — мысу Хобой. С последнего открывается панорама самой широкой части озера. Устроим полевой обед и вдоволь насладимся днём на природе.

Вечером вернёмся в Хужир.

По бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север островаПо бездорожью на север острова
6 день

Водная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в Иркутск

После завтрака отправимся на водную экскурсию на кораблике по Малому Морю. Посетим остров Замогой, где возможно увидеть нерп. Остановимся на острове Огой и прогуляемся к буддийской ступе. Если выход на катере будет невозможен из-за непогоды, водная экскурсия заменяется на автомобильную на юг Ольхона.

Во второй половине дня — переезд в Иркутск. В городе будем после 20:00. Вылет рекомендуем планировать на следующий день.

Водная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в ИркутскВодная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в ИркутскВодная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в ИркутскВодная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в ИркутскВодная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в ИркутскВодная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в ИркутскВодная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в ИркутскВодная экскурсия, острова, буддийская ступа и возвращение в Иркутск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет129 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на Ольхоне
  • Проживание в Монголии в юрте
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Питание: 4 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
  • Входные билеты
  • Сборы на посещение заповедных территорий
  • Водная прогулка по Малому Морю
  • Сафари
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске - до/после тура и в ночь с 3-го на 4-й день
  • Остальное питание (около 10 приёмов пищи)
  • 1-местное размещение в юрте - доплата 3000 рублей за сутки
  • 1-местное размещение в номере на Ольхоне - доплата 3500 рублей за сутки
  • Горячие источники (по желанию) - 250-300 рублей с человека
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможна организация тура в любые даты по запросу
  • Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость составит 83 000 руб. за одного, если 4 и более, то 73 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
Завершение: Иркутск, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеБайкалБурятияВсе турыОльхонМыс ХобойПопулярные места6-дневные турыСкала Шаманка

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