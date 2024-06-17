Для путешествия необходим загранпаспорт.

Возможно участие с детьми от 3 лет при наличии у них загранпаспорта.

Проживание. В Монголии в благоустроенных юртах с удобствами внутри. На Ольхоне — в номерах с санузлом. Размещение 2-3-местное. Возможно 1-местное с доплатой. Проживание в Иркутске в 3-й день тура не входит в стоимость.

Питание. Включено частично: ужин в 1-й день, 3-разовое питание во 2-й день, завтраки в 3-й и 6-й дни, завтрак и обед в 5-й день. Попробуем национальную кухню. Остальное питание — в кафе с оплатой по чеку.

Дети. От 3 лет.