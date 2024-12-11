В этом туре вы сможете насладиться удивительной природой и чистыми водами Байкала.
Остров Ольхон славится своей необычной энергетикой, кроме того, на острове большое разнообразие удивительных ландшафтов. Вас ожидает единение с природой и наслаждение красотами Байкала.
Остров Ольхон славится своей необычной энергетикой, кроме того, на острове большое разнообразие удивительных ландшафтов. Вас ожидает единение с природой и наслаждение красотами Байкала.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание тураЧетырехдневный тур «Знакомство с Ольхоном» включает в себя встречу в Иркутске, отправление на остров Ольхон, экскурсионную поездку на внедорожнике УАЗ, посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова, а также свободное время для прогулок и отдыха. По завершении тура вас ждёт возвращение в Иркутск. Стоимость указана на 1 человека при 2-местном размещении:
- 33 700₽ — хостел — место в 2-6-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);
- 38 300₽ — эконом — 2-местный номер (удобства на этаже);
- 40 700₽ — стандарт — 2-местный номер (удобства в номере). Важная информация: Маршрут: Иркутск – Ольхон – Иркутск Вид тура: групповой Сезон: лето-осень Продолжительность: 4 дней/3 ночи Стоимость: от 33 700₽ В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт, туроператор ответственности не несёт. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Каждый день, начало тура в 08:30-09:00 из Иркутска
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Хостел — место в 2-6-местном номере
|33 700 ₽
|Эконом — 2-местный номер (удобства на этаже)
|38 300 ₽
|Стандарт — 2-местный номер (удобства в номере)
|40 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Малое море
- Скала Шаманка
- Поселок Хужир
- Мыс Кобылья голова
- Озеро Сердце
- Смотровая площадка
Что включено
- Услуги гида
- Проживание
- Транспорт
- Питание
Место начала и завершения?
Иркутск (аэропорт, ж/д вокзал или гостиница)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, начало тура в 08:30-09:00 из Иркутска
Экскурсия длится около 3 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Условия бронирования: после подтверждения заказа необходимо внести предоплату (25% от стоимости тура), если до старта программы больше 30 дней. Если до дня старта остаётся менее 30 дней, то необходимо оплатить тур полностью после подтверждения заказа. При отмене тура не возвращаются фактически понесенные расходы на организацию тура
- В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт, туроператор ответственности не несёт. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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