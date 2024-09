читать дальше

вы сможете посетить, значительно больше, чем в обзорном пешем маршруте аналогичной длительности. А если сравнивать с турами на хивусах или авто – это иной уровень единения с окружающей природой: все красоты вокруг не наблюдаются сквозь стекло и мельком. Вы имеете возможность видеть всё вокруг в течение всего путешествия, а также остановиться практически в любом месте на маршруте, чтобы получше разглядеть то, что вас заинтересовало. Ну и цена, конечно же. Тур начинается со встречи участников в Аэропорту Иркутска, погрузки вещей в отдельное авто и посадки в комфортный микроавтобус для поездки в Хужир. Инструкторами у нас были Любовь Георгиева и Алёна Ильина. С организацией встречи проблем не было, все оперативно договаривались о своих перемещениях в заранее созданной группе в мессенджере. По дороге нам рассказывали некоторые факты о Байкале, о локациях и местах, на которые стоило обратить внимание. Первая остановка – кафе «Бууза wow», кухня с местным колоритом. Обед в этом заведении каждый оплачивает за себя отдельно. Заказ основных блюд – согласно меню, которое было отправлено в группу в мессенджере, заблаговременно, чтобы к приезду уже всё было готово. Вторая остановка – прогулка по Тажеранской степи с небольшим подъёмом на холм, откуда открываются прекрасные виды на окрестности и можно наблюдать вдалеке цель поездки – Байкал. В роли массовика–затейника выступала Алёна: все желающие поучаствовали в обряде привлечения хорошей погоды на предстоящее путешествие. И, надо сказать, в значительной степени это сработало! Ещё в этой локации находится небольшой фрагмент сохранившихся древних наскальных художеств – петроглифы. Снова в путь. Следующая остановка – Хужир. По дороге преодолеваем часть пути по льду Байкала. Съёмки из микроавтобуса на этом участке большого смысла не имеют: поймать хороший кадр довольно сложно, да и всё самое красивое – впереди. После съезда на грунтовку на о. Ольхон предстоит хорошенько потрястись по «стиральной доске»: асфальтированных дорог нет. По прибытии размещаемся в домиках на базе «Байкальский прибой». Размещение от 2 до 5 человек. В приоритете по размещению те, кто путешествует парами. Те, кто поодиночке, могут и на раскладушку угодить. Ещё вариант – раскладной диван. В номерах тепло, есть душ, раковина, туалет. Еду в этом расположении готовят, а также моют посуду после приёма пищи дежурные вместе с инструкторами. Далее – одно из самых важных мероприятий в путешествии: получение велосипедов и велобаулов из проката, их осмотр, апробация. На это стоит обратить особое внимание, поскольку от их исправности, соответствия вашей комплекции, росту и удобства сидения сильно зависит комфорт всего вашего путешествия! Следует отметить, что впоследствии у многих туристов именно эти вопросы вызвали наибольшее количество нареканий. Велосипеды под рослых мужчин – в дефиците, так что не прощёлкайте! Исправность переключателей скоростей также важна, по крайней мере во второй половине путешествия, либо в случае сильного встречного ветра. День второй. Инструктора раздают ЦУ и брендированные баффы. Проводят разминку – стоит поучаствовать. Выезжаем из Хужира на лёд Байкала и почти сразу первая остановка: выставка ледяных фигур недалеко от одного из самых узнаваемых символов о. Ольхон и всего Байкала – скалы Шаманка, которая упоминается во многих легендах и сказаниях местного эпоса. Сами ледяные фигуры вряд ли поразят воображение взыскательного путешественника, но некоторые из них вполне заслуживают внимания. Далее отправляемся в путь в направлении о. Замогой, про который по дороге расскажут инструкторы. Приспосабливаемся к езде на велосипедах по льду: ничего сложного, если нет сильного встречного ветра. По дороге народ набрасывается на первые окошки чистого льда. У острова остановка, наблюдаем поле торосов из тонкого прозрачного льда, похожего на стекло. Представляет интерес небольшой грот, в котором много вариантов для удачных фото, если залезть по-пластунски. Фотки вертикально вверх с видом на сосульки напоминают взрыв, must have на заставочку! Смотрим всевозможные наплески и двигаем дальше. Остров Ольтрек. Осматриваем причудливые ледяные формы и поднимаемся на сам остров, чтобы лицезреть панорамные виды окрестностей. Прибываем на одноимённую базу отдыха, где нас ждёт по-домашнему вкусный ужин, который не нужно готовить самим. Очень радушные хозяйки! Из окна и с балкона удобно наблюдать рассвет. Вечером для желающих – игра в шляпу и разные настолки, карточные игры, которые прихватили с собой. Разминочный день подошёл к концу. День третий. Ещё накануне Люба, инструктор, предложила разнообразить маршрут добавлением участка с посещением того места, на которое пришел первопроходец Курбат Афанасьевич Иванов во главе казачьего отряда и открыл для жителей западной России озеро Байкал. А также спуск по руслу реки Сарма. Это было предложение, от которого «невозможно отказаться», и мы большинством голосов проголосовали «за»! Вначале посещаем близлежащий мыс, в котором есть несколько гротов различной формы и размера. Затем подъезжаем к месту у берега с выступающими глыбами голубого льда, как бы заточенное под фотосессию. Множество людей об этом знают и активно пользуются этой возможностью. Дальнейшая дорога к месту назначения предстояла по суше, по гравийке, и далее по каменистой теряющейся тропинке. Многие велосипедисты на ряде участков спешивались, хотя при должной сноровке все их можно преодолеть и на велосипеде. И вот мы на месте, Люба рассказывает про исторические события, связанные с этим местом и различные другие интересные факты, предания. Открывается красивый вид на долину р. Сарма, где зарождается одноимённый сильный ветер, один из тех, которым Байкал обязан чистотой своего неподражаемого полированного льда. После небольшой экскурсии выезжаем на лёд Сармы, напоминающий по цвету сказочную молочную реку и двигаемся вдоль извилистого русла в полутоннеле из склоненных по сторонам веток небольших деревьев. Местами лёд сменяется на прозрачный с множеством мелких замёрзших матовых пузырьков воздуха. Первые добравшиеся до этих мест просят не портить лёд шипами от великов, рассматривают и фотографируются. Встречаются и замёрзшие вспученные «горные хребты» из голубого льда, которые тоже так и просятся на фото. К устью лёд становится прозрачным как стекло, и, благодаря небольшой глубине, представляется возможность рассмотреть камни на дне реки. Чуть поодаль, в озере, напротив устья, стоит посреди льда вмёрзшее одинокое деревце, открывающее простор для фантазии фотографа и служащее предпосылкой для появления концептуальных фото. Вообще, как для меня, русло и устье Сармы стали одними из наиболее примечательных локаций во всём путешествии. Хотя это и не совсем про Байкал и его знаменитый лёд. От устья рукой подать до базы размещения Алтан. Ужин готовый, допы по меню – за отдельную плату. Удобства – на улице, облагороженные, водопровод и раковина есть. По прибытии до ужина и предстоящей бани есть некоторое свободное время, которое я не преминул потратить на то, чтобы ещё разок вернуться к устью Сармы, полюбоваться видами и пофотографировать. День четвёртый. Держим путь в направлении возврата в Хужир. Первая остановка – ближайший остров Большой Тойнак, небольшой подъём на вершину, обзор открывающихся видов. Дальше – путь в направлении мыса Кобылья голова. По дороге преодолеваем трещину с торосами и выступающей кое-где водой. Поначалу это добавляет немного адреналина, можно при желании и черпануть в обувь байкальской водички. Так что с непривычки лучше ориентироваться на то, где переходит инструктор. Но со временем такие микропереправы становятся обыденностью и намётанным глазом на автомате выбирается наиболее благоприятный участок для преодоления. Встречаются уже довольно крупные участки чистого льда, и группа останавливается получше рассмотреть и пофотографироваться. При подъезде к федеральной трассе многие не преминули сделать фото с дорожными знаками, вмурованными прямо в лёд. Вот мы и добрались до самого мыса – ближайшей к материку окраины острова Ольхон поблизости с трассой, а также, по совместительству, местом активного заныривания буханок и прочих опрометчивых четырёхколёсных «амфибий» под лёд: здесь бьют ключи и в некоторых местах лёд держит пешехода, но для парковки авто уже может быть недостаточен. В этом месте мы задержались подольше: место довольно примечательное и фотогеничное, наплески площадью больше обычного, в некоторых местах напоминающие ледяной водопад. Отличные фото получаются в узком обледенелом проходе невдалеке от самого края мыса. Небольшой подъём на возвышенность, чаепитие с прекрасными панорамными видами. Далее – путь к ещё одной «визитной карточке» этих мест: остров Огой и его мыс Дракон. Фото здесь и правда получаются весьма эпичные. Для владельцев коптеров – неплохое место сделать видео с облётом и фото с разных ракурсов. По дороге несколько интересных гротов с сосульками. Дальше – путь вдоль острова, к началу тропы к Ступе просветления. Спешиваемся и поднимаемся к этому своеобразному строению. Как и многие подобные места, у этого – своя легенда, свой ритуал для того, чтобы загадать желание. Вблизи – множество всевозможных подношений: от монет до мандаринов, разноцветие повязанных ленточек. Основная развлекательно – рекреационная программа дня на этом подходит к завершению. Плотный перекус и длительный путь по льду в Хужир. Многих этот участок, по отзывам, утомил. Рассчитывайте свои силы: если силы слабые, некоторые подъёмы в первой половине дня стоит исключить, как вариант. Но в целом все дни нагрузка вполне посильная. На заметку: если в первой части путешествия до сего момента некоторые небольшие неполадки с велосипедами были ещё допустимы (например, переключателя скоростей), то во второй части они будут куда как более критичны, так что не лишним будет обратиться в Хужире в прокат и попросить устранить все технические проблемы или сменить седло сейчас, пока есть такая возможность. День пятый. В этот день предстоит самый длительный пробег на велосипеде. Но конечная цель того стоит. Направляемся в микропосёлок Узуры, находящийся вдали от толп туристов и цивилизации, и этим весьма привлекательный! Сразу длинный переезд по льду со сменой чистого льда заснеженными участками, трещины с торосами, поиск наилучшего пути. Первоначальное отклонение от берега Ольхона имело своей целью как следует насмотреться на довольно крупные участки чистого красивого маломорского льда, запомнить его узоры со множеством частых трещин, характерные пейзажи. Здесь впервые приобщились к «монологу» Байкала: для полного погружения к красоте льда добавилось еле уловимое звуковое сопровождение. Как нам пояснили, Байкал с нами «разговаривает». И правда, если сделать тишину и прислушаться, то отчётливо слышны периодические гулкие и массивные звуки, как мне представляется, образования новых небольших трещин под действием яркого солнца и расширения масс льда. Хотя, может и правда разговаривает? Особенно отчётливо слышно всё происходящее, если спешиться и приложить ухо ко льду. При этом добавляются звуки, похожие на образование пузырьков воздуха и журчание воды. Это ещё один неповторимый оттенок к атмосфере Байкала и, несомненно, стоит того, чтобы услышать! По дороге посмотрели, как выглядит расчищенная гоночная трасса, проложенная по льду Байкала. Следующий промежуточный пункт назначения – мыс Три брата. А значит мы в двух шагах от ещё одного места, которое встречается на каждой 2-й иллюстрации на сувенирной продукции – мыс Хобой, самая северная точка острова Ольхон. При подъезде к нему видим несколько крупных трещин, о которых нас заранее предупреждали инструкторы, но внимания на них как-то не обращаешь. Это действительно эпичное место: узнаваемый скальный силуэт, обильно обрамлённый множеством глыб голубого льда и торосами, впереди - простор большого моря, всего Байкала! Стоит ли говорить, что это, несомненно, одно из лучших мест, где стоит расчехлять все сюрпризы, которые вы прихватили с собой: платья и всякие помпезные одеяния – у девчат, смокинги, цилиндры и бабочки – у джентельменов! Ну а у особо прогрессивных гаджетоманов на этот случай должен быть припасён полностью заряженный аккум для дрона. Must fly – однозначно! Остаток пути преодолевается на втором дыхании, открывшемся после только что увиденного. По пути проезжаем ресторан на льду в виде палатки. На самом подъезде к Узурам въезд в бухту перекрыт обширным полем торосов: путь нужно ещё отыскать. Однако, это препятствие становится весьма органичным для последующей ночной съёмки и панорамных снимков восхода в дальнейшем. Расселение в различных домиках на территории близ метеостанции. Я был среди тех, кто проживал с аксакалом данных мест, Олегом Николаевичем, в его небольшом отдельно стоящем доме с печным отоплением. Весьма приятный в общении дядя, с юмором! Очень тепло, с вечера натоплено так, что даже жарко. Недовольных аскетичными условиями среди проживавших выявлено не было, хотя всё познаётся в сравнении: настоящие аскеты жили в палатках на опушке неподалёку (не из нашей группы, конечно). Несмотря на длинную дорогу и усталость, большая часть участников тура не преминула после ужина по темну отправиться снова на лёд с фонариками. Знакомые пейзажи предстают в новом свете, ледяные силуэты скал, торосов и наплесков при хорошей ночной съёмке получаются бесподобно! В ночной тишине более отчётливо слышны характерные звуки «ледяных разговорчиков». День шестой. Свободный. Раннее утро, подъём в начале 6-го – цена за то, чтобы совершить трек на небольшую гору на мысе Шоройте-Хушун для того, чтобы понаблюдать рассвет, потрясающие виды на окрестности и Большое море, окинуть взглядом обширные поля торосов целиком с высоты. Такую возможность упускать не стоит! Дальше, в течение дня, уставшие отходят от нагрузок. Желающие – идут группой в необременительный трек к «Хранителю Байкала», своего рода арт-объект, напоминающий дерево недалеко от обрывистого скального берега. Но самые любопытные отправились к мысу Ижимей, и я как раз был в их числе. И, как мне кажется, от такого отказываться не стоит, даже несмотря на усталость! Во многом, как по мне, этот выезд – кульминация всего путешествия. С погодой повезло в смысле солнца и ярких контрастных красок обозреваемых пейзажей. Но вот ветер разгулялся не на шутку: полпути туда и весь путь обратно приходилось бороться со стихией, что для нас, избалованных почти полным штилем в большую часть времени предыдущего пути, было непривычно. В то же время, надо отметить, что в течение предыдущей ночи прошёл довольно обильный снегопад, и лишь этому ветру мы и были обязаны появившейся возможностью лицезреть обширные поля чистого полированного льда в этот день. Мне видится, что это как раз те самые пейзажи, торосы, ледяные глыбы и тот лёд Большого моря, за которыми все и едут в эти края: нетронутые места, вокруг – ни души, кроме нашей небольшой группы, нет машин и туристов, не слышно гула хивусов, только бескрайние просторы Большого моря до самого горизонта, полированный лёд всех оттенков глубокого и насыщенного тёмно-синего цвета со слегка бирюзовым отливом, подёрнутого крупным большеморским узором размашистых трещин, скалы и весеннее голубое небо с канвой из перистых облаков. Нередко встречаются и глыбовые нагромождения светло-голубого льда ближе к берегу. Вспоминается второй день путешествия, когда для фото на подобном фоне выстраивалась очередь. Здесь таких видов – море и размах куда как более впечатляющий! Вот мы и на месте: напротив нас мыс Ижимей, а над скалистым берегом возвышается гора Жима. С этим местом, как водится, связано множество легенд и преданий, отражённых в местном фольклоре. Примечательно это место также и тем, что самая глубокая точка Байкала находится в окрестностях этого места: здесь берег Ольхона, уходящий под воду, очень обрывист, быстро нарастает глубина. Это придавало дополнительный колорит! Мы расположились на перекус прямо на ледяном зеркале. Перекус получился просто царский: ресторанные интерьеры нервно курят в сторонке. Наше непринуждённое общение и созерцание красот внезапно прервал мощный треск, как по звуку и еле заметному ощущению вибрации, невдалеке от того места, где мы были. Это было мощно! Многие в первый момент повскакивали со своих мест. Байкал возмутился, что его не угостили, или священная гора решила напомнить кто в этих краях хозяин, кто знает? Это останется загадкой, но в такие моменты даже скептик задумается о существовании тонких материй! Кроме всевозможных панорам это место как нельзя более органично для съёмок с коптера, так что запастись полным комплектом заряженных аккумов перед выездом в этом направлении определённо стоит! Обратный путь запомнился почти непрерывным встречным ветром: привет исправные переключатели скоростей! И вот как так: полпути к Ижимею – ветер встречный, обратно всю дорогу – снова почти навстречу. Как это работает? Чудеса – не иначе! По прибытии обед, отдых. Все планы на вторую половину дня растворились в понимании того, что чего-то более грандиозного за этот день увидеть до темноты уже не удастся. Желающие брали с собой коньки, катались по льду Байкала. Вечером баня и ужин. Завтра – ранний подъём. День седьмой. Рано утром энтузиасты снова поднялись ни свет ни заря, чтобы встретить рассвет на льду среди торосов. На Шоройте-Хушун уже подниматься никто не стал – надо беречь силы для непростого сегодняшнего переезда. Все дороги ведут в Хужир. На этот раз мыс Хобой мы уже не огибали, а начальный участок пути пролегал по суше, чтобы сократить дистанцию. Надо сказать, что после ровного льда, пусть даже и с участками снега, небольшие ухабы и колея выбили многих их той самой колеи. Для этого предусматривался запасной вариант – трансфер на буханке в Хужир за денежку. Некоторые предпочли этот вариант, многие скинули в авто свои рюкзаки, чтобы ехать налегке. Сильно крутых подъёмов и спусков вроде бы как по пути и не было, но езда по колее местами сопровождалась зацепами педалями грунта. Приходилось спешиваться. Тронуться в гору не везде было возможно. Но в целом участок по земле невелик, около 10 км, часть проходит по красивой извилистой дороге в хвойном лесу. По дороге встречаем свободно пасущихся лошадей и коров. Участок завершается продолжительным спуском, который приводит нас к беседкам на берегу Малого моря с неплохой панорамой. Перекус и снова в путь. Теперь, когда, казалось бы, самое трудное позади, езда по сравнительно ровному льду кажется пустяком. Но сюрпризом стал довольно ощутимый встречный ветер, который нас сопровождал вплоть до самого Хужира. На этом участке держим курс на мыс Будун. Едем по ледовой трассе. Борьба с ветром и протяжённый участок несколько выматывают. Прячемся в ветровой тени за мысом. Здесь уже знакомые наплески. Подкрепляемся вяленым мясцом, отдыхаем. Главное не стоять на месте – ноги и грудь выхолаживаются довольно быстро! Предпоследний рывок к мысу Харанцы. В планах был подъём на смотровую на острове Харанцы, но желающих как-то не нашлось: видимо сказалась борьба с ветром и желание поскорее оказаться в тёплом номере. Вместе с тем в данной локации есть несколько очень интересных гротов с сосульками, напоминающими сталактиты и сталагмиты. Фото получаются весьма удачные! Здесь уже близостью к Хужиру объясняется сравнительное обилие туристов. Финальный участок к скале Шаманка. Желающие снова делают фото на фоне её узнаваемого силуэта. Но многие, долго уже не задерживаясь, спешат в юрту на заранее заказанную трапезу. Остаётся совсем немного свободного времени, чтобы каждый по выбору смог обзавестись сувенирами, мы же, с двумя участниками из нашей группы, направились к 13 столбам сэргэ. Место, имеющее ритуальный смысл, очень фотогеничное, благодаря своему расположению на возвышенности с прекрасной панорамой, а также ввиду обилия разноцветных ярких повязанных лент. На этом велосипедную часть тура можно считать завершённой: сдаём велосипеды в прокат и грузимся на буханки для трансфера по льду в посёлок Сахаюрта, расположенный уже на материке. Обратите внимание на размещение! Селиться в домиках на территории вне основного корпуса, где находится столовая, настоятельно не рекомендую: околеете. Проверено! Обогреватель в этих номерах как бы вроде и есть, но скорее символический, где-то под потолком. Удобства – на улице. Если сможете урвать номер в основном корпусе для «белых людей» - к вашим услугам тёплый совмещённый душ + туалет, один на этаж. Но зато цивильный и тёплый! И самое главное – в самих номерах температура позволяет ночевать с комфортом. Хозяйка, Альбина, радушная. С ней можно переговорить, если хотите договориться о прогулке на хивусе на следующий день после завершения трека. День восьмой. Заключительный. Сегодня предстоит пешая прогулка через Ольхонские ворота пешком по льду по пути, где по открытой воде паром «Семён Батагаев» переправляет людей и автомобили на Ольхон. Пешком по льду, без великов, непривычненько! И вот мы снова на Ольхоне. В первую очередь для групповой фотосессии точкой притяжения становится остановка с соответствующей надписью: о. Ольхон. На память! Дальше по программе – подъём на Гору грешников. Желающие могут прихватить с собой камень у подножия и взойти с ним на вершину. Чтобы… Чтобы если вдруг за вами погонится голодная саблезубая кабарга с гастрономическими намерениями, вы могли бросить камень и вам было легче бежать! Хотя местные поверия говорят, что тем самым вы сможете избавиться от одного своего греха. Не густо! Это сколько же надо камней перетаскать, чтобы поубавилось хоть сколь-нибудь значимое количество? Если вернуться от метафизики к вещам более прозаичным, открывающимся с вершины видам, то даже в этом случае дух захватывает! Высота невелика, но какое удачное расположение: панорама на все 360 градусов просто завораживает. Отсюда видны и Большое и Малое море, Ольхонские ворота и сам Ольхон, причудливой формы залив Загли, упирающийся в Нурское озеро. Ещё одно место must fly! Спускаемся в небольшой залив к северо-западу от мыса Уншуй. Настало время для эпичных фото и видеосъемок девчат с припасёнными разноцветными дымовыми шашками и цветастыми юбками. Главное – огонь добыть! Зажигалки мерзнут и задуваются моментально. Тут бы что-то с более стабильным пламенем, например охотничьи или туристические спички. Настало время для финального ритуала – «поцелуй Байкала»: в ледяных глыбах проковыриваются некие подобия стопок, в ход идет слабоалкогольный напиток и трубочки. Всё, феерия завершена! Держим путь домой. Но это ещё не всё! На подходе к Ольхону мне удалось переговорить с одним из водителей хивусов, взять телефон нужного человека и договориться на время, чтобы организовать себе мини прогулку на этом диковинном гибриде плавсредства и ледового транспорта. Оплата за час фиксированная, 8000 руб. Вместимость до 8 человек. Чем больше желающих удастся собрать, тем дешевле поездка обойдётся каждому. Основная группа проследовала на базу, а желающие прокатиться, после небольшого перекуса, погрузились в хивус около парома. Надо сказать, что ощущения при езде своеобразные. После того, как на великах напрыгались по кочкам на льду, движение даже по небольшим ухабам очень плавное и мягкое, что и неудивительно: на то и воздушная подушка! Часа нам хватило для того, чтобы удовлетворить своё любопытство, прокатиться и вдоволь нафотографироваться как снаружи, так и внутри. Теперь точно всё, двигаемся на базу к ужину. И тут нас ждал уже приятный рукотворный сюрприз от Любы – борщ! О таком в походе и не мечтаешь! Прямо по-домашнему как-то, атмосфера, как будто придя домой с прогулки, тебя уже ждет заботливо приготовленное блюдо. Очень душевно! А Альбина побаловала всех свежим копчёным омулем, предварительно проведя мастер класс по его чистке. Напоследок все поделились своими мнениями о походе. Запрос на получение обратной связи от организаторов всегда радует! Стало быть, небезразлично то, с какими эмоциями люди путешествовали, и что можно, по возможности, улучшить. Особенности по вещам. Из своего опыта в туре я сделал следующие выводы по полезности некоторых вещей, которые рекомендовались в списке и позже в чате путешественников. Арендованный велобаул. Для его использования, понятное дело, нужно заранее сообщать, что потребуется велосипед с багажником. Их ограниченное количество. Многие приезжали со своими. Я арендовал. Вещь удобная и полезная! У кого нет своего, стоит арендовать. Арендованный пуховик. Как для марта и не холодной погоды мне практически не пригодился. Одел всего один раз, чтоб хоть попробовать, не зря же возил. Моментально цепанул за ледяной выступ, надорвал, свернул от греха подальше и больше не доставал. Возможно, в лютые морозы в нем было бы больше смысла. Велошорты с памперсом. Нет, это не то, о чем вы могли подумать. Речь о специальной амортизирующей прокладке особой формы спецом для велосипеда. Вещь спорная, я так и не понял есть ли от неё особый прок: по крупным ухабам ничто не поможет так, как приподнимание зада над сидением. А по мелкой гребенке кардинальной разницы я не ощутил. Дело вкуса. Некоторые брали с собой мягкие накладки на само сидение. Термос. У меня был суперкомпактный на 0.5 л. Объёма, честно говоря, маловато. Даже если экономить. Расход жидкости велик. Придётся мириться с габаритами литрового термоса. Химические грелки. Меня выручили раз очень здорово. Брал универсальные, не для обуви. Во время одного из выездов понял, что не рассчитал с толщиной носков и ноги замерзают. Как раз в рюкзаке с собой оказалось пару грелок. Прилепил к стелькам и комфорт быстро вернулся к приемлемому уровню. Наколенники. Так и не понял зачем они могли бы понадобиться. Сапоги ЭВА со вкладышами. Мне не пригодились, прокатал самолёте зазря. Предназначены они, всё-таки, для статичного использования: ночная и зимняя рыбалка, охота. Если бы морозы были -25-30, да ещё и с ветром, полагаю, выбор был бы в их пользу. Тут, как и с пуховиком – зависит от погоды. А так многие были именно в сапогах, причем даже в самолёт садились в них же. Суперэкономный по месту в рюкзаке вариант, но я понял, что мои ноги в аэропорту в них бы просто сварились! Гамаши. Не использовал. По глубокому снегу особо не лазили, да и в горнолыжных штанах для этого специальные манжеты есть от попадания снега в обувь. А вот для того, чтобы штанина не попадала в цепь подметил более рациональное решение – некое подобие широких резинок, которые надеваются на штаны чуть выше ботинок и прижимают ткань к ноге, не позволяя болтаться. Без них под ветром широкие штанины могут лезть в звёздочку: если не застревать, то по крайней мере пачкаться и усиленно изнашиваться от трения. Остальное по списку от принимающей стороны было нужно и использовалось. Что же можно сказать, подводя итог? Уникальные красоты природы, посещаемых локаций, наблюдаемых пейзажей вкупе с вовлеченностью инструкторов и их искренним желанием создать в путешествии непринуждённую дружелюбную атмосферу с погружением в местный фольклор, учесть пожелания участников тура, показать и рассказать максимум возможного, привнести оригинальные оттенки путешествию, создали общее исключительно приятное впечатление от этого путешествия!