Найдено 3 тура в категории « Багги » в Иркутске, цены от 68 900 ₽.

1 чел. По популярности На машине На велосипеде Багги 4 дня На велосипедах, коньках и багги: покатушки по льду Байкала в мини-группе и весь Ольхон Побывать на выставке ледяных скульптур, поужинать в скале на закате и погреться в банном чане Начало: Иркутск, 8:00 «В этот день вас ждёт катание на багги» 68 900 ₽ за человека На машине На снегоходах Багги 6 дней Жизнь в движении: активный тур на Байкале Увидеть сибирские края с собачьей упряжки, хивуса, багги, снегохода и посетить сакральные места Начало: Иркутск, аэропорт/ж. - д. вокзал/ваша гостиница, д... «Зимняя программа для активных и любителей экстрима — отправимся в снегоходное сафари, кататься на багги, хивусе и в собачьих упряжках по Байкалу» 179 800 ₽ за человека На машине Багги 6 дней Царство льда: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям Байкала Познакомиться с бурятской культурой, побывать в сердце Байкала и покататься в упряжке с хаски Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00 «За 6 дней вы успеете побывать в бурятском этнопарке, погулять по льду Малого Моря, покататься на багги, хивусе и в упряжке с голубоглазыми хаски» 257 000 ₽ за человека Все туры Иркутска

