На велосипедах, коньках и багги: покатушки по льду Байкала в мини-группе и весь Ольхон
Побывать на выставке ледяных скульптур, поужинать в скале на закате и погреться в банном чане
Начало: Иркутск, 8:00
«В этот день вас ждёт катание на багги»
25 фев в 08:00
2 мар в 08:00
68 900 ₽ за человека
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Увидеть сибирские края с собачьей упряжки, хивуса, багги, снегохода и посетить сакральные места
Начало: Иркутск, аэропорт/ж. - д. вокзал/ваша гостиница, д...
«Зимняя программа для активных и любителей экстрима — отправимся в снегоходное сафари, кататься на багги, хивусе и в собачьих упряжках по Байкалу»
20 фев в 09:00
4 мар в 09:00
179 800 ₽ за человека
Царство льда: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям Байкала
Познакомиться с бурятской культурой, побывать в сердце Байкала и покататься в упряжке с хаски
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
«За 6 дней вы успеете побывать в бурятском этнопарке, погулять по льду Малого Моря, покататься на багги, хивусе и в упряжке с голубоглазыми хаски»
25 фев в 09:00
257 000 ₽ за человека
