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Прогулки на яхте в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На яхте» в Иркутске, цены от 90 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экспедиция под парусом: гонки по Байкалу на яхте с экскурсиями и отдыхом на берегу
На яхте
6 дней
Экспедиция под парусом: гонки по Байкалу на яхте с экскурсиями и отдыхом на берегу
Зарядиться эмоциями, насладиться скоростью и ветром, отдохнуть на пляжах и увидеть топовые места
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00
«Японская парусная яхта Yamaha, 2-местная каюта класса «комфорт»: горячая вода, постельное бельё, холодильник, гальюн, обогрев салона»
2 авг в 10:00
90 000 ₽ за человека
Парусная регата на Байкале: гонки на яхтах, лучшие локации Ольхона и Чивыркуйского залива
На яхте
7 дней
Парусная регата на Байкале: гонки на яхтах, лучшие локации Ольхона и Чивыркуйского залива
Поучиться управлять яхтой, увидеть скалу Шаманку, отдохнуть на пляже и исследовать нетронутые уголки
Начало: Иркутск, 8:00
«Будем жить на яхте с 2-3 каютами и общим санузлом на борту, 2-местное размещение»
12 июл в 08:00
130 000 ₽ за человека
Байкальская регата на яхте: гонки под парусом, Ольхон, Замагой, КБЖД и бухта Песчаная
На яхте
6 дней
Байкальская регата на яхте: гонки под парусом, Ольхон, Замагой, КБЖД и бухта Песчаная
Поучиться управлять яхтой, понаблюдать за нерпами, побывать на Огое и увидеть скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 8:00
«Будем жить на яхте с 2-3 каютами и общим санузлом на борту, 2-местное размещение»
2 авг в 08:00
120 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На яхте»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспедиция под парусом: гонки по Байкалу на яхте с экскурсиями и отдыхом на берегу
  2. Парусная регата на Байкале: гонки на яхтах, лучшие локации Ольхона и Чивыркуйского залива
  3. Байкальская регата на яхте: гонки под парусом, Ольхон, Замагой, КБЖД и бухта Песчаная
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2025
Сейчас в Иркутске в категории "На яхте" можно забронировать 3 тура от 90 000 до 130 000.
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Иркутске в 2025 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь