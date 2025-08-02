Экспедиция под парусом: гонки по Байкалу на яхте с экскурсиями и отдыхом на берегу
Зарядиться эмоциями, насладиться скоростью и ветром, отдохнуть на пляжах и увидеть топовые места
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00
«Японская парусная яхта Yamaha, 2-местная каюта класса «комфорт»: горячая вода, постельное бельё, холодильник, гальюн, обогрев салона»
2 авг в 10:00
90 000 ₽ за человека
Парусная регата на Байкале: гонки на яхтах, лучшие локации Ольхона и Чивыркуйского залива
Поучиться управлять яхтой, увидеть скалу Шаманку, отдохнуть на пляже и исследовать нетронутые уголки
Начало: Иркутск, 8:00
«Будем жить на яхте с 2-3 каютами и общим санузлом на борту, 2-местное размещение»
12 июл в 08:00
130 000 ₽ за человека
Байкальская регата на яхте: гонки под парусом, Ольхон, Замагой, КБЖД и бухта Песчаная
Поучиться управлять яхтой, понаблюдать за нерпами, побывать на Огое и увидеть скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 8:00
«Будем жить на яхте с 2-3 каютами и общим санузлом на борту, 2-местное размещение»
2 авг в 08:00
120 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На яхте»
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