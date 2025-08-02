Найдено 3 тура в категории « На яхте » в Иркутске, цены от 90 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Иркутске в 2025 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь